навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
08.02.17   Редакция

«Форум.мск» и сломанный китайский смартфон

(0)
 
07.02.17   Редакция

Одна причина, по которой Путин, возможно, не спешит пока избавиться от санкций

(0)
 
05.02.17   Редакция

Загадка Гершеля Гриншпана

(0)

последние за вчера, 07.02.17  
 
18:00   Редакция

Одна причина, по которой Путин, возможно, не спешит пока избавиться от санкций

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
08.02.17 09:50    
Олька Просто стихи (715)
07.02.17 19:33    
Tony_Montana Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (16)
07.02.17 10:23    
tod Центр лечения бесплодия (1)
02.02.17 18:55    
dimka43 Скоро Новый год! (4)
27.01.17 11:51    
3674721 Запреты во благо (1)
26.01.17 05:40    
ISAHARX Россияне недовольны своей страной (102)
24.01.17 13:19    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (160)
22.01.17 12:13    
Олька Паркетная доска (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 08.02.17 14:00
скаут: MaksK; переводчик MaksK;
 
 

«Форум.мск» и сломанный китайский смартфон

Сегодня на официальном сайте мэра Москвы появилась долгожданная для москвичей новость: в столице начал работать городской агрегатор по ремонту цифровой техники. Новый сервис функционирует по принципу заказа такси – агрегатор распределяет заявки между сервисными центрами, а также организует доставку оборудования. Действует единая сетка тарифов, за контролем качества также следят специалисты сервисного центра «Чудо техники». 


Но вместо того, чтобы порадоваться за своих земляков, главный редактор «Форума.мск» Андрей Баранов поспешил высказать свое «фи», совершенно не разобравшись в вопросе.
Какие мысли должен вызвать этот текст Баранова? Как минимум, о том, что центров мало и о том, что имеет место недобросовестная конкуренция. Он так и пишет в своем утреннем пасквиле. 
На самом деле, форумчанин лукавит. Дело в том, что этот проект только начал свою работу и делать выводы о том, что охват «Чуда техники» не коснется Зеленограда и Новой Москвы, мягко говоря, неуместно. 

Тем более, если учесть, что изначально, в пилотном режиме, сервис начал работать на юго-востоке Москвы. Эксперимент себя оправдал, и именно поэтому «Чудо техники» получил статус общегородского проекта. За такой короткий срок удалось подготовить такую мощную базу. Так что о чем говорит Баранов не совсем понятно. Видимо, он ждал, что ему все должны преподнести на блюдечке с голубой каемочкой, моментально.

статью прочитали: 55 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 