«Форум.мск» и сломанный китайский смартфон

Сегодня на официальном сайте мэра Москвы появилась долгожданная для москвичей новость: в столице начал работать городской агрегатор по ремонту цифровой техники. Новый сервис функционирует по принципу заказа такси – агрегатор распределяет заявки между сервисными центрами, а также организует доставку оборудования. Действует единая сетка тарифов, за контролем качества также следят специалисты сервисного центра «Чудо техники».
Но вместо того, чтобы порадоваться за своих земляков, главный редактор «Форума.мск» Андрей Баранов поспешил высказать свое «фи», совершенно не разобравшись в вопросе.
Какие мысли должен вызвать этот текст Баранова? Как минимум, о том, что центров мало и о том, что имеет место недобросовестная конкуренция. Он так и пишет в своем утреннем пасквиле. На самом деле, форумчанин лукавит. Дело в том, что этот проект только начал свою работу и делать выводы о том, что охват «Чуда техники» не коснется Зеленограда и Новой Москвы, мягко говоря, неуместно.
Тем более, если учесть, что изначально, в пилотном режиме, сервис начал работать на юго-востоке Москвы. Эксперимент себя оправдал, и именно поэтому «Чудо техники» получил статус общегородского проекта. За такой короткий срок удалось подготовить такую мощную базу. Так что о чем говорит Баранов не совсем понятно. Видимо, он ждал, что ему все должны преподнести на блюдечке с голубой каемочкой, моментально.
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь