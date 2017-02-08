«Форум.мск» и сломанный китайский смартфон

городской агрегатор по ремонту цифровой техники. Новый сервис функционирует по принципу заказа такси – агрегатор распределяет заявки между сервисными центрами, а также организует доставку оборудования. Действует единая сетка тарифов, за контролем качества также следят специалисты сервисного центра «Чудо техники».

Но вместо того, чтобы порадоваться за своих земляков, главный редактор «Форума.мск» Андрей Баранов

высказать свое «фи», совершенно не разобравшись в вопросе.