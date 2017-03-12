Мусульман призывают жениться на христианках, чтобы «укрепить» ислам в Испании
В населенной преимущественно мигрантами части Барселоны расклеены сотни плакатов, которые призывают мусульман жениться на испанских женщинах с целью распространения ислама, а также приглашают на «информационное совещание» по данному вопросу.Довольно унизительные для христиан, эти плакаты, расклеенные в районе Эль Раваль, тем не менее, призывают «братьев» жениться на христианках с целью укрепления ислама. Согласно официальным данным, собранным в 2014 году, 56,7 процентов жителей Эль Раваля родились за рубежом.На плакатах написано: «для мусульман допустимо и поощряется жениться на честных и целомудренных женщинах из числа людей Книги. Не смотря на то, что они следуют искаженной вере, они все же годятся в жены».«Брат, вступай в союз с испанкой, научи ее, что ислам – это истинная вера».«Согласно исламским законам, дети от такого союза станут мусульманами, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашей общины», - говорится в тексте.Кроме того, плакаты приглашают членов мусульманской общины прийти 14 марта на «информационное совещание», которое пройдет в одном из арабских ресторанов района.Местные СМИ сообщают, что Эль Раваль – главное поле деятельности групп, отстаивающих превосходство ислама и утверждающих, что ислам «вправе вернуться» в Испанию.«Возрождение чистоты в Аль-Андалусе» – одна из таких групп, гордящаяся тем, что набрала 40 тысяч «лайков» в Фейсбуке. Название этой группы, публикующей материалы на арабском и испанском языках, намекает на период мусульманского правления в Испании, последовавший за ее жестоким завоеванием исламскими армиями. Эта группа рекомендует мусульманским мигрантам Эль Раваль в качестве «подходящего места», где можно селиться на «первом этапе» восстановления Аль-Андалуса. Когда эта группа говорит о мигрантах, направляющихся в Испанию, как о «братьях, которые встали на путь возвращения домой», имеется в виду, что они реализуют свое законное право вернуться в Аль-Андалус, поскольку это их исконная земля.В другой записи, обнародованной упомянутой группой, сказано: «Тот факт, что у нас андалузские корни, и эта земля принадлежала нашим предкам, наполняет нас решимостью продолжать отстаивать признание нашего права на возвращение сюда».В 2014 году Гейтстоунский институт сообщал, что призывы джихадистских группировок отвоевать Аль-Андалус «звучат все чаще и громче».По данным указанного исследовательского центра, находящегося в городе Нью-Йорке, многие мусульмане уверены, что все территории, потерянные мусульманами в ходе христианской Реконкисты в Испании, по прежнему принадлежат исламскому миру. Они утверждают, что законы религии дают мусульманам право вернуть себе эту страну и восстановить там исламское правление
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