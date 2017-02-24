Доклад ЦРУ о российской пропаганде: чего действительно боится разведка США

Недавно был опубликован тот самый «секретный» доклад спецслужб США, который доказывает вмешательство России в президентские выборы США. Точнее, миру была явлена его открытая часть, которую «вся королевская конница и вся королевская рать» разведывательных умов Америки собирала по крупицам, чтобы раз и навсегда наклеить на российские власти ярлык «нечестного игрока». Главными обвиняемыми в подрыве основ американской демократии (читай, прозрачности и легитимности выборов) стали российские спецслужбы, хакеры, а также ряд СМИ, в частности телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik. Кроме официальных СМИ, под прицел ФБР, ЦРУ и АНБ попало «Агентство Интернет Исследований», более известное как «Фабрика троллей» — вскользь упомянутый в открытой части доклада теневой инструмент «пропагандистской машины Кремля». Что же представляет собой та самая «Фабрика троллей»? В последнее время западные СМИ все чаще пишут о «тысячах российских троллей», которые вмешиваются в политические процессы, меняют вектор общественного мнения посредством грамотной пропагандистской работы в интернет-пространстве, причем не только в России, но и далеко за ее пределами. И если провести контент-анализ подобных публикаций, то становится очевидно, что деятельность этого засекреченного «Агентства Интернет Исследований» масштабна и профессиональна настолько, что любые стандартные инструменты корректировки и управления общественным мнением «по ту сторону» перед ним бессильны. Что, несомненно, вызывает панический ужас у западных спецслужб. Именно поэтому деятельность «Агентства» лишь вскользь упомянута в открытой части доклада. Но, очевидно, что есть еще и закрытая часть, о содержании которой можно только догадываться. Настолько ли работа «Агентства» опасна для ЦРУ? Давайте разберемся. Кремлевские тролли: впечатляющие результаты работы "Агентства" При анализе деятельности «Агентства Интернет Исследований» стоит опираться исключительно на факты и высказывания высокопоставленных лиц, приведенные в СМИ. Чтобы оценить масштабность работы «Агентства Интернет Исследований», стоит просто перечислить победы и завоевания «троллей».



Во-первых, это, конечно же, вполне успешное вмешательство в президентскую гонку в США. А именно – неожиданная победа Дональда Трампа, провал которого прочил весь Западный мир. Зато в него верили в России, поскольку надеялись на перезагрузку отношений двух сверхдержав, что при Хиллари Клинтон было бы невозможным. «Тролли» настолько умело, тонко и виртуозно агитировали за Трампа и против Клинтон, что более половины американцев послушно выбрали себе президента, который выгоден России. Об этом сразу после выборов писали все западные СМИ, а главный рупор американской пропаганды – телеканал CNN – напрямую обвинял «троллей» во вмешательстве в выборы в США.

Во-вторых, вмешательство в выборный процесс во Франции, где у России тоже есть «свой» кандидат, причем не один, а как минимум двое – Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Оба они были бы вполне достойной заменой Олланду, оба имеют пророссийские взгляды и оба не стесняются признавать, что безумная антироссийская риторика ЕС – это ошибка.

Судя по последним социологическим опросам, Фийон (Ле Пен в меньшей степени) имеет вполне реальные шансы на президентское кресло в Пятой Республике, хотя еще некоторое время назад это считалось невозможным. Конечно же, французские СМИ также приписывают электоральные успехи Фийона «кремлевским троллям». Главные передовицы ежедневно публикуют сотни материалов об успешном вмешательстве России во внутриполитические процессы как в самой Франции, так и в Германии, и в нескольких других ведущих европейских государствах, именно посредством профессиональной скрытой пропаганды, то есть речь идет о тех самых «троллях». Заголовками по типу «Кремлевские тролли двигают рейтинг Фийона вверх» уже никого не удивишь.

Третьей «заслугой» троллей можно считать Финляндию, чьи СМИ также постоянно пишут о невероятном влиянии российской пропаганды на местную власть и даже президентские выборы. И тут теневая «рука Кремля» раскинула троллинговую сеть, благодаря которой тихие и спокойные финны выберут кандидата, удобного Москве. Об этом и говорит сам действующий президент Финляндии Саули Ниинисто, отмечая, что в стране ведется «систематический троллинг». Более конкретны в финском Парламенте. Там заявляют, что «своим троллингом и иными средствами Россия стремится оказывать влияние на политику Финляндии».

Ну, и самым впечатляющим результатом деятельности «Агентства» неизменно является референдум трехлетней давности в Крыму. По мнению иностранных СМИ, только планомерная, четко выверенная и грамотно структурированная работа «троллей» смогла в корне поменять общественное мнение на полуострове, что позволило провести референдум о присоединении Крыма к России с таким ошеломляющим результатом в 90%.

Факты, которые приводят иностранные источники, доказывают одно: «Агентство Интернет Исследований» работает мощно и слаженно, так, что иностранным спецслужбам не остается ничего, кроме как разводить руками и признавать факты.

Кто ты, «Рука Кремля»?





Кто же стоит за этой махиной? Кто вращает маховик управления общественным мнением по всему миру? В качестве организатора, куратора и бессменного владельца этой структуры в докладе ЦРУ упоминается некто «связанный с российской разведкой». Проанализировав всё те же публикации в западных СМИ, можно сделать вполне однозначный вывод: в открытой части доклада фигурирует в качестве владельца «Агентства Интернет Исследований» известный миллиардер Евгений Пригожин. Его имя давно и прочно ассоциируется с «Фабрикой троллей».

Очередным подтверждением этого является обновленный санкционный список США против «некоторых граждан Российской Федерации», принятый в конце прошлого года: близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции наряду с другими влиятельными персонами. Официальная причина применения ограничительных мер к бизнесмену Пригожину, озвученная Минфином США, — контракты с Минобороны РФ. Но, все давно уже привыкли читать между строк месседжи властей США. Очевидно, что санкции против Евгения Пригожина – это месть за теневую сеть «Агентства Интернет Исследований», реальная сила которой была описана выше. Судя по всему, в Штатах действительно в ужасе от потенциала «троллей», раз пошли на такие отчаянные меры как санкции.

О чем молчит разведка?

Что же заставляет ЦРУ, ФБР и АНБ «прятать» в закрытую часть доклада обвинения в адрес «Агентства Интернет Исследований» и Евгения Пригожина лично? Позволим себе предположить, что это элементарный страх, беспомощность и полная несостоятельность спецслужб США в борьбе против этого уникального инструмента формирования общественных настроений. Поскольку профессионализм «троллей» и их эффективность, уже неоднократно обкатанная на нескольких странах, включая США (по мнению самих же США), просто-напросто обезоруживает спецслужбы. Они прямо признают, что надежного метода против слаженных действий «троллей» у них нет, поскольку доподлинно установить, кто перед вами онлайн — опытный и умелый «тролль» или рядовой гражданин с собственной точкой зрения — практически невозможно. Но каждый подобный твит и пост в соцсети так или иначе формирует общественное мнение, а значит и противодействовать этой «агентурной троллинговой сети» очень сложно.

Поэтому спецслужбам США гораздо проще и удобней декларировать борьбу с упомянутыми выше официальными СМИ, такими, как RT и Sputnik, и обвинять их во всеуслышание во всех смертных грехах, чем расписаться в собственной беспомощности перед засекреченной подпольной «Фабрикой троллей».

Антон Орловский

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