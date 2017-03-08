Турция, США и Россия провели неожиданную трехстороннюю встречу по региональной безопасности

Анталья

Ведущие военачальники Турции, Соединенных Штатов и России собрались в Анталье для первого такого рода трехстороннего саммита, заявили турецкие военные, выделив развитие событий в Сирии и Ираке как главные вопросы в повестке дня.

Высшие военные чины собрались в Анталье для двухдневных встреч по координации их военных операций в Сирии, сказал 7 марта премьер-министр Бинали Йылдырым.

В напечатанном заявлении Генерального штаба говорилось, что начальник турецкого Генштаба генерал Хулуси Акар, глава американского Генштаба генерал Джозеф Данфорд и глава российского Генштаба генерал Валерий Герасимов провели встречу в Анталье.

Высшие военные чины трех стран провели ряд двухсторонних встреч в последние месяцы, особенно по вопросам безопасности в Сирии и Ираке, но ни разу не встречались в трехстороннем формате.

В заявлении говорилось, что они обсудили вопросы безопасности касательно Сирии и Ирака, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Эта встреча проходит в момент, когда Турция оказывает нажим на Россию и на США, чтобы они прекратили сотрудничество с сирийской партией "Демократический союз" (PYD) ради победы над "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Турецкий премьер-министр: Они работают над координацией в Сирии

"Необходима очень хорошая координация, чтобы очистить Сирию от всех террористических организаций. Если координации не удастся добиться, то существует риск конфликта, которого мы не желаем. Это основная цель встречи, которая продолжится сегодня и завтра", - сказал Йылдырым на пресс-конференции с его иорданским коллегой.

Начальники генштабов трех стран обсуждают, как они могут обеспечить хорошую координацию в борьбе с терроризмом в регионе, добавил премьер-министр.

"Они работают над тем, чтобы стороны не мешали операциям друг друга", - сказал Йылдырым, добавив, что необходимо бороться "со всеми элементами террора, которые препятствуют окончательному мирному политическому урегулированию".

Операции в Ракке возможны при наличии координации

Йылдырым намекнул о встрече одних военных трех стран в интервью с частной вещательной компанией "A Haber" вечером 6 марта.

"Нет смысла проводить операцию по Ракке без координации с Россией и США. Это было бы бесполезным, а последствия могут еще больше осложниться. Для этого есть военные, технические переговоры идут", - сказал он.

Он напомнил о предложении Турции о совместной операции по Ракке при условии, что "Демократический союз" будет из нее исключен, но сказал, что Вашингтон пока не ответил на это предложение.

"Мы передали наше предложение США. Официального ответа пока не было. Так что было бы неправильно сказать, что "у них другие планы", если учитывать только то, что было написано по этому вопросу. Но нас нигде не будет, там есть террористические организации. Это ясно", - добавил Йылдырым.

Целью встреч является устранение конфликтных ситуаций при проведении военных операций

Американский генерал морской пехоты Джо Данфорд, генерал Валерий Герасимов от российской армии и генерал Акар от турецкой армии стремятся усилить связи на уровне начальников штабов и разрешение конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сказали чиновники объединенного штаба.

Чиновники дали понять, что тот факт, что общение необходимо, является мерилом успеха войск при противодействии ИГИЛ, добавив, что операции в Манджибе и Аль-Баб в северной Сирии создали "тесный район боевых действий".

Войска теснят ИГИЛ, особенно вокруг Аль-Баб, сказал генерал-лейтенант армии Стивен Таунсенд, командующий операцией объединенной оперативной группы "Прирожденная непоколебимость". Таунсенд сказал журналистам Пентагона 1 марта, что все силы, действующие в Сирии, "в буквальном смысле сошлись на расстояние ручной гранаты друг от друга".



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