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опубликовано редакцией на Переводике 17.04.17 16:46
скаут: Miroslav;
 
 

Wikipedia и диктатор Эрдоган: коротко о последствиях турецкого референдума

Как известно, по итогам вчерашнего референдума, Турция стала не парламентской, а президентской республикой, что существенно расширило полномочия главы государства. Во всем мире данное известие вызвало совершенно разные реакции общества и политиков, однако один тренд прослеживается довольно отчетливо – Эрдогана считают диктатором!

Несколько часов назад в сети появилось сообщение о том, что один из пользователей англоязычного сегмента сети изменил статус господина Эрдогана в соответствующей статье электронной интернет-энциклопедии Wikipedia с «президент» на «диктатор». Данную новость буквально в считанные минуты растиражировали все ведущие мировые СМИ.

Вскоре после того, как администрация ресурса заметила правку в статье, её заменили на оригинальную запись, а на ближайшую неделю закрыли возможность редактирования данного материала для незарегистрированных пользователей. Тем не менее, это небольшая правка успела вызвать достаточно большой резонанс в социальных сетях, породив, таким образом, широкую дискуссию на тему политических изменений в Турции.

Следует отметить, что согласно пакету реформ, президент Эрдоган сосредоточит в своих руках практически неограниченную власть. Глава государства отныне будет единолично назначать чиновников на все ключевые посты, а должность премьер-министра будет упразднена вовсе. Теперь президент в Турции сможет без чьего-либо одобрения извне принимать законы и вводить режим чрезвычайного положения в стране (что и вовсе развязывает ему руки).

Турецкий парламент отныне может лишь блокировать уже принятые президентом законы, да и то для этого потребуется большинство голосов, а учитывая то, что Эрдоган теперь сам распределяет ключевые посты в правительстве, несомненно, он будет оказывать значительное влияние и на состав высшего законодательного органа страны. В общем-то все это на первый взгляд может показаться не такими уж страшным, однако, учитывая природу турецкой государственности и тяжелое положение, в котором оказалась Турция по причине войны в Сирии (также сюда можно добавить неудачную попытку государственного переворота летом 2016 года), весьма вероятно, что Эрдоган станет настоящим диктатором, который жесткой рукой «зачистит» всех противников режима.

Если мы и так уже на протяжении последних 1,5 – 2-ух лет регулярно слышим о политических репрессиях и преследованиях в отношении турецкой интеллигенции, журналистов и оппозиционно настроенных граждан, то попробуйте представить, что начнется теперь… В турецких тюрьмах на сегодняшний день и так сидят тысячи, а может и десятки тысяч политзаключенных, но после референдума это число увеличится кратно!

Евгений Радугин


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теги: Эрдоган Тайип, Турция  
   
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