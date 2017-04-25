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опубликовано редакцией на Переводике 25.04.17 14:15
скаут: Miroslav;
 
 

Дна здесь просто нет! Киев устроил блокаду Приазовья


Всеукраинская блокада, по всей видимости, превратилась в некий краеугольный камень государственной экономики. В воспалённых мозгах киевских реформаторов. И после сокрушительной для Украины блокады Донбасса, Киев не смог остановиться и устроил нечто подобное и с Приазовьем, блокируя теперь водные транспортные каналы и акваторию Азовского моря. И если первая акция ещё имела хоть какую-то (даже самую дикую и идиотскую) политическую подоплёку, то вторая является лишь подтверждением неутешительного диагноза украинской власти.

Приазовский регион оказался в условиях транспортной блокады из-за невразумительного саботажа исполняющего обязанности главы «Администрации морских портов Украины» Райвиса Вецкаганса и некоторых членов Кабинета министров, его прикрывающих. По информации украинских журналистов очередной прибалтийский эмиссар в государственной структуре Украины откровенно и необоснованно игнорирует потребности бердянского и мариупольского портов в плановом дноуглублении. Довольно-таки суровая зима лишь обострила проблему глубин в акваториях крупнейших портов. Первый же серьёзный шторм заилит и фактически заблокирует судоходные каналы портов Бердянска и Мариуполя.

Местные подразделения АМПУ заявляют о готовности провести работы по дноуглублению своими силами, с помощью собственного флота, который и так простаивает и «съедает» миллионы на содержание. Но все призывы экспертов и местных чиновников остаются без ответа. Недавно занявший пост и.о. главы АМПУ латвийский гость Порошенко целенаправленно саботирует возобновление дноуглубления. И тем самым устраивает транспортную блокаду всего Приазовья. Последние работы завершились с началом зимнего периода и ледоходом. Администрация портов уже должна подрядчикам больше 50 миллионов гривен, хотя, по словам чиновников, на счетах АМПУ – миллиарды гривен.

Президент Украины разглагольствует об инвестиционной привлекательности страны, министр инфраструктуры даже якобы заинтересовал одного из крупнейших мировых портовых операторов Hutchison Ports. А главный чиновник АМПУ явно не без ведома Кабмина саботирует все запланированные мероприятия, скорее всего, покрывая очередную многомиллиардную кражу. И нарывается на судебные иски уже заключивших контракты иностранных компаний.

Просто гениальное решение всех украинских проблем, предложенное правительством – добить экономику, дабы избавиться от головной боли. В итоге, два крупнейших порта Украины оказались заблокированы из-за невозможности провести банальные процедуры. И Киев не только теряет миллионы долларов потенциальных инвесторов, но и рискует потратить столько же, компенсируя расходы. И всё ради очередной махинации кучки олигархов и главных чиновников страны. Вторая блокада демонстрирует простейшую истину – у Украины нет дна. В данном случае, во всех смыслах этого выражения.

Юрий Макаренко


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теги: Украина  
   
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