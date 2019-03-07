Сколько свободного времени у самых счастливых людей?

NEIL HALL / REUTERS

Слишком мало, и люди испытывают стресс, слишком много – страдают от безделья.

Многие работающие американцы - и особенно те, кто воспитывает детей, - ощущают дефицит времени. Они мечтают о том, чтобы у них было больше времени для досуга (или даже просто для сна). В то же время исследования показали, что такие люди, как правило, счастливее, чем бездельники.

В конце прошлого года, исследователи пытались определить, сколько же должно быть свободного времени. Авторы исследовали взаимосвязь между количеством «дискреционного времени», которое было у людей - сколько времени они делали то, что хотели - и насколько они были довольны своей жизнью. (Среди примеров «дискреционных» действий можно назвать просмотр телевизора, общение, поход в кино, времяпрепровождение с семьей).

В исследовании анализировались данные около 35 000 американцев. Было установлено, что рейтинг работающих людей в отношении их удовлетворенности жизнью достигал своего пика примерно при двух с половиной часов свободного времени в день. Для людей, которые не работали, оптимальное количество составляло четыре часа 45 минут.

Исследование проследило соотношение свободного времени и удовлетворенности жизнью, но не дало четкого понимания того, что лежит в основе этой взаимосвязи - «что интересно, потому что это работа в процессе», говорит профессор Кэсси Могилнер Холмс.

Такое соотношение сохранялось даже после того, как Холмс и ее сотрудники исследовали возраст, пол, расу и другие демографические данные (хотя они не рассчитывали, как варьируется оптимальное количество свободного времени в зависимости от этих факторов). Исследователи пишут, что «существует еще множество других факторов, которые влияют на общую оценку удовлетворенности жизнью».

Проведенный эксперимент мог дать объяснение такой взаимосвязи. Исследователи попросили участников представить и описать, каково это иметь определенное количество ежедневного свободного времени, а затем сообщить, что они думают об этом. «Мы видим, что слишком малое количество времени вызывает у людей стресс, и, возможно, это очевидно», - говорит Холмс. «Но что интересно, этот эффект исчезает – исчезает роль стресса - как только вы приближаетесь к оптимальной точке». После этого момента, объясняет Холмс, испытуемые начали говорить, что в целом они чувствуют себя менее продуктивно, что может объяснить, почему при большом количестве свободного времени кажется, что его слишком много.

Неясно, что человек должен делать с этими результатами, так как количество свободного времени, которое люди обычно имеют, связано с различными факторами, такими как наличие детей или график работы. Тем не менее, Холмс сказала мне, что она поделилась со студентами своими исследованиями на тему счастья, и те, у кого было меньше всего времени, были довольны результатами: «Я думаю, что два с половиной часа – хорошая цель. Даже если вы немного увеличите свое свободное время, то получите большее удовлетворение от жизни».

Даниэль Хамермеш, экономист из Университета Техаса в Остине сказал, что может быть трудно выяснить связь между свободным временем и удовлетворенностью жизнью. Во-первых, некоторые из данных, проанализированных в статье, а именно оценки опрашиваемых людей, могут быть ненадежными. С другой стороны, сложно систематически говорить о том, что считается «дискреционным» временем, а что нет.

Хотя Хамермеш не проверял основные данные исследования, он предложил несколько возможных (но отмечает, что их трудно проверить) объяснений полученных результатов. «Допустим, у всех моих друзей есть два часа свободного времени, и по какой-то причине у меня – четыре часа», - говорит он. «У меня нет друзей, с которыми можно повеселиться», - суть в том, что свободное время может быть менее полезным, если мы не можем проводить его с другими.

Другая теория: слишком много свободного времени может поставить под сомнение самооценку людей. Для человека, который обеспечивает свою семью, Хамермеш говорит: «Если бы у меня было так много времени, которое я мог потратить на, я не знаю, просмотр телевизора, возможно, я бы чувствовал, что я не настоящий мужчина». (Это чувство может быть связано с давлением, которое многие люди считают полезным и востребованным).

Общее удовлетворение жизнью – это показатель, определяемый множеством факторов. Но Хамермеш говорит о том, что некоторые исследования, посвящены стрессу из-за времени. «Возможно, это неудивительно», - пишет он в своей следующей книге «Время: самый ценный ресурс», - «любое изменение, которое увеличивает время вне работы, снижает стресс».

Есть еще одна вещь, которая, как показывают исследования, может повлиять на благосостояние людей: некоторые могут купить свободное время. Например, заказывать еду, а не готовить, нанимать кого-то для уборки дома, а не прибираться.

Выяснить то, как время влияет на благосостояние людей, может быть сложно: для того, чтобы получить экспериментальные данные потребуется изменение привычных ритмов. Тем не менее, Холмс сказала, что она интересуется тем, как последовательность и структура свободного времени могут влиять на удовольствие, которое оно приносит. Например, лучше отдыхать в начале или в конце дня или рассредоточить это время в течение дня? И в более широком масштабе, люди были бы счастливее со стандартной пятидневной рабочей неделей или неделей с четырьмя более длинными рабочими днями и трехдневными выходными? Как насчет лучшего времени, чтобы пойти в отпуск? Может быть, задается вопросом Холмс, счастье заключается не только в том, сколько у людей свободного времени, но и в том, когда оно у них есть.

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