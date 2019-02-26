Как будет выглядеть планета Земля после формирования следующего суперконтинента – четыре сценария

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Твердая поверхность Земли, по которой мы ходим, состоит из нескольких частей. Эти части, тектонические плиты, движутся по планете со скоростью несколько сантиметров в год. Когда приходит время, они собираются вместе и объединяются в суперконтинент на несколько сотен миллионов лет. Затем плиты разъединяются и отдаляются друг от друга, пока в конечном итоге - снова не встретятся еще через 400-600 миллионов лет.

Последний суперконтинент, Пангея, образовался около 310 миллионов лет назад и начал разрушаться около 180 миллионов лет назад. Есть версия, что следующий суперконтинент сформируется через 200-250 миллионов лет, поэтому можно сказать, что к сегодняшнему моменту мы прошли уже примерно полпути. Вопрос в том, как сформируется следующий суперконтинент и почему?

Есть четыре основных сценария, которые предсказывают, как будет формироваться следующий суперконтинент: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

Разъединение Пангеи привело к образованию Атлантического океана, который все больше и больше увеличивается. Следовательно, Тихий океан все больше и больше сужается.

Новопангея

Если мы предположим, что нынешние условия не меняются, и Атлантика продолжает увеличиваться, а Тихий океан уменьшаться, то можно говорить о таком сценарий, где суперконтинент образуется как антипод Пангеи. Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой, а затем и с соединившейся Африкой-Евразией. Такой суперконтинент был назван Новопангея.

Пангея Ультима

Однако в будущем расширение Атлантики может замедлиться и фактически завершиться. Две небольшие дуги субдукции в Атлантике могут распространиться по всему восточному побережью Америки, что приведет к преобразованию Пангеи, поскольку Америка, Европа и Африка вновь объединятся в суперконтинент под названием Пангея Ультима. Этот новый суперконтинент будет окружать супер Тихий океан.

Аурика

Если в Атлантике будут развиваться новые зоны субдукции - возможно, это уже происходит, - Тихий и Атлантический океаны могут закрыться. Должен будет появиться новый бассейн океана.

По этому сценарию Паназиатский разрыв откроет новый океан. В результате образуется суперконтинент Аурика. Австралия из-за своего дрейфа на север будет в центре нового континента, так как Восточная Азия и Америка закрывают Тихий океан с обеих сторон. Европейские и Африканские плиты воссоединятся с Америкой после того, как закроется Атлантика.

Амазия

Четвертый сценарий предсказывает совершенно другую судьбу будущей Земли. В настоящее время некоторые тектонические плиты движутся на север, включая Африку и Австралию. Считается, что такой дрейф вызван аномалиями из-за Пангеи. Можно представить такой сценарий, когда континенты, кроме Антарктиды, продолжают дрейфовать на север. Это означает, что они в конечном итоге соберутся вокруг Северного полюса на суперконтиненте под названием Амазия. При этом сценарии как Атлантика, так и Тихий океан в основном остаются открытыми.

Мы считаем, что из этих четырех сценариев Новопангея – наиболее вероятный. Это логическая последовательность современных направлений дрейфа континентальной плиты. Остальные три включают другой процесс: Аурика – новые атлантические зоны субдукции, Пангея Ультима – закрытие Атлантики, Амазия – аномалии во внутренней части Земли.

Изучение тектонического будущего Земли заставляет нас расширить границы наших знаний и подумать о процессах, которые формируют нашу планету в течение длительного периода времени. Это также помогает нам задуматься о системе Земли в целом и поднимает ряд других вопросов. Каким будет климат следующего суперконтинента? Как жизнь будет развиваться и адаптироваться? Такого рода вопросы расширяют границы науки, потому что они расширяют границы нашего воображения.

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