Правда об интеллекте: что делает кого-то умнее других?
Tuan Tran/Getty
Наши поиски генов, связанных с умственными способностями, начинают приносить плоды, но это еще не все. На ваш IQ влияет множество факторов.
Одна из причин, по которой людям может быть неудобно обсуждать интеллект – это мысль о том, что он дается при рождении, и вы ничего не можете с ним сделать. Это подрывает социальное равенство и связывает тестирование интеллекта с евгеникой, которая по-прежнему для многих важна.
Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что интеллект до некоторой степени наследуется. Исследователи обнаружили, что IQ усыновленных при рождении детей мало коррелирует с IQ у их приемных родителей, но сильно коррелирует с IQ их биологических родителей. Более того, эта связь крепла с взрослением детей.
«Это нелогично для большинства людей», - говорит Роберт Пломин. «Они думают, что по мере того, как вы идете по жизни, «пращей и стрел яростного рока» становится все больше, изменения из-за окружающей среды становятся все важнее, потому что они считают, что гены влияют только на то, что происходит в момент зачатия». Конечно, это не так.
На самом деле, сотни исследований говорят об одном и том же. «Около 50 процентов различий в интеллекте людей обусловлено генетикой», - говорит он.
Но гены – не приговор
В течение многих лет поиски конкретных генов интеллекта не давали результатов. Однако в последнее время генетические исследования стали достаточно масштабными и мощными, чтобы выявить, по крайней мере, некоторые из генетических основ IQ. Хотя каждый ген, связанный с интеллектом, имеет лишь незначительный эффект в отдельности, совокупный эффект из 500 лишних генов, идентифицированных к настоящему времени, является весьма существенным.
Гены имеют значение, но они, конечно, – не приговор. «Генетика дает нам план - она устанавливает границы. Но именно среда определяет, как в этих пределах развивается человек », - говорит психолог Рассел Уорн из Университета Юты-Вэлли.
Подумайте о росте, еще одной наследственной особенности. Дети будут выше, если они будут хорошо питаться, потому что правильное питание помогает им полностью реализовать свой генетический потенциал. Аналогично и с интеллектом. Дефицит йода в детстве связан с более низким IQ, и решение этой проблемы в развивающихся странах повысило умственные способности.
Другие влияния окружающей среды на IQ не так очевидны. За исключением случаев жестокого обращения и пренебрежения. Исследования близнецов показывают, что обстановка внутри семьи оказывает незначительное влияние на умственные способности. Поэтому Пломин подозревает, что интеллект имеет отношение не столько к стилю воспитания, сколько к случайности. «Это особые факторы, которые важны, - говорит он, - как будто ребенок заболевает или что-то в этом роде - но даже тогда дети, как правило, возвращаются к своей генетической траектории».
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