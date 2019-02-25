9 явлений, которые наука до сих пор не может объяснить

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Люди побывали на Луне, раскрыли секреты «Taos Hum», Чайника Дьявола (the Devil’s Kettle) и, возможно, даже пирамид Египта. Но существует еще множество явлений, которые наука пока не может объяснить.

Вот девять загадок мира, которые до сих пор ставят экспертов в тупик.

Ученые не уверены, почему люди зевают

Мы зеваем каждый день, но, как ни странно, ученые до сих пор не знают, почему.

В последнее время научное сообщество пришло к идее, что зевание - это терморегуляторное действие, которое охлаждает мозг, но его истинная биологическая функция все еще неясна.

Более того, ученые не совсем уверены, почему зевание «заразительно» среди таких социальных животных, как люди. Исследование, опубликованное в 2005 году в Cognitive Brain Research, показало, что сети в нашем мозгу, отвечающие за эмпатию и социальные навыки, активируются, когда мы видим, что кто-то зевает. Исследователи также отметили, что шимпанзе могут «заражаться» от людей.

«Копирование выражений лица других помогает нам принять и понять их текущее состояние», - сказал Мэтью Кэмпбелл.

Вот почему, согласно одному исследованию, психопаты не так подвержены «заразительному» зеванию.

Этот гриб растет только в Техасе и Японии

Сигара дьявола (Chorioactis geaster) - единственный вид грибов рода Chorioactis. Он встречается только в Техасе и Японии.

Эти два местоположения находятся на одной широте, но ученые не смогли выяснить, почему эти грибы растут только в этих двух местах. Исследование ДНК грибов, опубликованное в 2004 году в Гарвардском университете Гербарии, показало, что популяции были разделены на две линии примерно 19 миллионов лет назад.

В Техасе гриб известен как «Сигара дьявола» («devil’s cigar»), так как он похож на сигару до того, как раскрывается в форме звезды.

Никто не знает, почему на северном полюсе Сатурна возник гигантский шестиугольник

На северном полюсе Сатурна есть гигантский шестиугольник. Космический корабль НАСА Кассини фотографировал шторм и наблюдал за ним в течение многих лет, но он так и остается загадкой.

Другие естественные шестиугольные формы можно увидеть в кристаллах, поэтому ученые понятия не имеют, как шторм Сатурна стал выглядеть именно таким образом. Ситуацию осложняет еще то, что шторм изменил свой цвет от бирюзового до желтого за несколько лет.

Горбатые киты превратились из одиноких существ в «супергруппы»: феномен, который морские биологи все еще пытаются объяснить

Горбатые киты обычно живут одни, но в последние несколько лет, согласно исследованию, проведенному в университете Претории в 2017 году, они стали собираться стаями по 20–200 у побережья Южной Африки.

Морские ученые не уверены, почему изменилась природа этого древнего существа. Но рост популяции горбатых китов, возможно, может частично объяснить это.

«Довольно странно видеть их в таких больших группах», - сказал New Scientist Гисли Викингссон, глава отдела исследований китов в Морском и пресноводном научно-исследовательском институте в Исландии.

Изогнутые деревья в «Танцующем лесу» России

Область в Калининграде, названная «Танцующим лесом», заполнена соснами, которые искривляются в спирали, кольца и другие конфигурации.

Они были посажены в 1960-х годах и являются единственным таким видом деревьев. Согласно Atlas Obscura, некоторые теории объясняют такое явление экстремальными ветрами, неустойчивой почвой и гусеницами. Местные жители называю это место «Пьяным лесом».

Темная материя не похожа на обычную материю

Материя состоит из протонов, нейтронов и электронов, но состав темной материи все еще остается загадкой.

Одна теория состоит в том, что темная материя состоит из частиц, которые мы просто не обнаружили или не идентифицировали. Исследование 2016 года показало, что темная материя может быть создана из первоначальных черных дыр.

Темная материя не отражает и не излучает свет, но высокая концентрация вещества может изгибать свет.

Фактически, темная материя, по-видимому, необходима для того, чтобы гравитационные силы были достаточно сильными для создания планет и галактик.

Ученые понимают, как кошки мурлыкают, но они все еще не знают, почему они так делают

Долгое время механизм мурлыканья кошек оставался загадкой. Согласно Би-би-си, в настоящее время широко распространено мнение, что мышцы вокруг гортани кошки сжимаются, создавая вибрацию, которая издает классический мурлыкающий звук.

Но причина мурлыкания кошек все еще обсуждается. Одна из гипотез состоит в том, что мурлыканье способствует росту костей, потому что частота колебаний приводит к тому, что кости затвердевают в ответ на давление.

«Мурлыканье с частотой 25–100 Гц может исцелять людей в терапевтической медицине», - сказал Би-би-си Гари Вейцман, ветеринар и генеральный директор Гуманного общества Сан-Диего.

Мы получаем сотни непонятных сигналов из космоса каждую секунду

Быстрые всплески радиоизлучения (FRB) - это короткие излучения радиосвета, выделяющие достаточно энергии для питания 500 миллионов солнц.

Астрономы считают, что это происходит почти каждую секунду, но только около 30 были идентифицированы.

FRB 121102, возникший за пределами нашего Млечного Пути, является единственным сигналом, который неоднократно исходил из одного и того же места. Он был связан с молодой нейтронной звездой, одним из самых плотных объектов во Вселенной. Исследования также недавно показали, что FRB 121102 – один из двух типов быстрых всплесков радиоизлучения.

В Сибири есть таинственный кратер

Этот гигантский кратер, прозванный «Патом» в честь близлежащей реки, представляет собой насыпь из разбитого известняка шириной в 520 футов и высотой 139 футов.

Однако некоторые местные жители называют его «Гнездом огненного орла» и считают, что этот район связан со смертью, учитывая отсутствие растительности и нежелание животных приближаться к нему.

О кратер впервые официально сообщил в 1949 году российский геолог Вадим Колпаков. Но он был создан около 500 лет назад. Идеи о его происхождении включают ядерные взрывы и космические корабли, но Russia Beyond сказал, что наиболее вероятной теорией считается «паровой взрыв, произошедший либо во время наложения магмы на водные породы, либо в результате разрушения нагретых водных пород».

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