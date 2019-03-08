Когда и Как умрет Солнце? Это будет невероятно!

NASA/SDO

Ученые выяснили, когда и как умрет наше Солнце, и это будет невероятно

Как будет выглядеть наше Солнце после смерти? Ученые предсказали то, как будет выглядеть конец нашей Солнечной системы и когда это произойдет.

Международная команда астрономов обнаружила, что планетарная туманность – вероятнее всего то, как будет выглядеть наше Солнце после смерти.

Солнцу около 4,6 миллиарда лет – если судить по возрасту других объектов в Солнечной системе, которые образовались примерно в то же время. И, основываясь на наблюдениях за другими звездами, астрономы предположили, что оно погибнет примерно через 10 миллиардов лет.

Конечно, до этого времени произойдет и много других вещей. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце должно превратиться в красного гиганта. Ядро звезды сократится, а внешние слои увеличатся до орбиты Марса, поглощая при этом нашу планету. Если она все еще будет существовать.

Одно можно сказать наверняка: к тому времени нас, скорее всего, уже не будет. На самом деле человечеству осталось всего около миллиарда лет, если только мы не найдем выход. Все дело в том, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10 процентов каждые миллиард лет.

Это кажется не так много, но такое увеличение яркости положит конец жизни на Земле. Наши океаны испарятся, и земля станет слишком горячей для образования воды.

Несколько предыдущих исследований показали, что для формирования яркой планетарной туманности первоначальная звезда должна быть вдвое массивнее Солнца.

Теперь международная команда астрономов использовала компьютерное моделирование, чтобы определить, что, как и 90 процентов других звезд, наше Солнце, скорее всего, сократится от размеров красного гиганта до белого карлика, а затем станет планетарной туманностью.

«Когда звезда умирает, она выпускает в пространство массу газа и пыли, точнее ее оболочку. Оболочка может составлять до половины массы звезды. Это показывает, что ядро звезды, которому к этому моменту уже не хватает топлива, в конечном итоге выключается и, наконец, окончательно умирает », - объяснил астрофизик Альберт Зийлстра из Университета Манчестера в Великобритании, один из авторов новой статьи.

«Только тогда горячее ядро заставляет выброшенную оболочку ярко сиять в течение примерно 10 000 лет - короткий период в астрономии. Это то, благодаря чему планетарная туманность становится видимой. Некоторые настолько ярки, что их можно увидеть с очень больших расстояний, измеряющих десятки миллионов световых лет, где сама звезда была бы слишком тусклой, чтобы ее увидеть ».

Модель данных, созданная командой, на самом деле предсказывает жизненный цикл различных видов звезд. Она должна помочь выяснить яркость планетарной туманности, связанную с различными массами звезд.

Планетарные туманности относительно распространены во всей наблюдаемой Вселенной.

Их называют планетарными туманностями не потому, что они на самом деле имеют какое-либо отношение к планетам, а потому, что, когда в конце 18-го века первые из них были обнаружены Уильямом Гершелем, в телескопах того времени они напоминали планеты.

Около 25 лет назад астрономы заметили нечто странное: самые яркие планетарные туманности в других галактиках имеют примерно одинаковый уровень яркости. Это означает, что, по крайней мере, теоретически, глядя на планетарные туманности в других галактиках, астрономы могут вычислить, насколько они далеко.

Данные показали, что все правильно, но модели противоречили этому, что раздражало ученых с момента открытия.

«Старые звезды с малой массой должны образовывать гораздо более слабые планетарные туманности, чем молодые, более массивные звезды. Это стало источником конфликтов в течение последних 25 лет».

«Данные говорят о том, что вы можете получить яркие планетарные туманности от звезд с низкой массой, таких как солнце. Модели говорят, что это невозможно: что-либо меньше, чем удвоенная масса Солнца, сделает планетарную туманность слишком слабой, чтобы ее можно было увидеть».

Теперь новые модели решили эту проблему, показав, что Солнце находится на нижнем пределе массы звезды, которая может создавать видимую туманность.

Даже звезда, масса которой в 1,1 раза меньше массы Солнца, не создаст видимых туманностей. С другой стороны, более крупные звезды, в 3 раза более массивные, чем Солнце, будут образовывать более яркие туманности.

статью прочитали: 69 человек