навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
08.03.19   Редакция

Когда и Как умрет Солнце? Это будет невероятно!

(0)
 
07.03.19   Редакция

Сколько свободного времени у самых счастливых людей?

(0)
 
06.03.19   Редакция

Как искусственный интеллект изменит нас

(0)
 
05.03.19   Редакция

Интересный способ, как достичь благополучия

(0)

последние за вчера, 07.03.19  
 
21:14   Редакция

Сколько свободного времени у самых счастливых людей?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 08.03.19 15:46
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Когда и Как умрет Солнце? Это будет невероятно!

солнце.jpg

NASA/SDO

Ученые выяснили, когда и как умрет наше Солнце, и это будет невероятно

Как будет выглядеть наше Солнце после смерти? Ученые предсказали то, как будет выглядеть конец нашей Солнечной системы и когда это произойдет.

Международная команда астрономов обнаружила, что планетарная туманность – вероятнее всего то, как будет выглядеть наше Солнце после смерти.

Солнцу около 4,6 миллиарда лет – если судить по возрасту других объектов в Солнечной системе, которые образовались примерно в то же время. И, основываясь на наблюдениях за другими звездами, астрономы предположили, что оно погибнет примерно через 10 миллиардов лет.

Конечно, до этого времени произойдет и много других вещей. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце должно превратиться в красного гиганта. Ядро звезды сократится, а  внешние слои увеличатся до орбиты Марса, поглощая при этом нашу планету. Если она все еще будет существовать.

Одно можно сказать наверняка: к тому времени нас, скорее всего, уже не будет. На самом деле человечеству осталось всего около миллиарда лет, если только мы не найдем выход. Все дело в том, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10 процентов каждые миллиард лет.

Это кажется не так много, но такое увеличение яркости положит конец жизни на Земле. Наши океаны испарятся, и земля станет слишком горячей для образования воды.

Несколько предыдущих исследований показали, что для формирования яркой планетарной туманности первоначальная звезда должна быть вдвое массивнее Солнца.

Теперь международная команда астрономов использовала компьютерное моделирование, чтобы определить, что, как и 90 процентов других звезд, наше Солнце, скорее всего, сократится от размеров красного гиганта до белого карлика, а затем станет планетарной туманностью.

 «Когда звезда умирает, она выпускает в пространство массу газа и пыли, точнее ее оболочку. Оболочка может составлять до половины массы звезды. Это показывает, что ядро звезды, которому к этому моменту уже не хватает топлива, в конечном итоге выключается и, наконец, окончательно умирает », - объяснил астрофизик Альберт Зийлстра из Университета Манчестера в Великобритании, один из авторов новой статьи.

 «Только тогда горячее ядро заставляет выброшенную оболочку ярко сиять в течение примерно 10 000 лет - короткий период в астрономии. Это то, благодаря чему планетарная туманность становится видимой. Некоторые настолько ярки, что их можно увидеть с очень больших расстояний, измеряющих десятки миллионов световых лет, где сама звезда была бы слишком тусклой, чтобы ее увидеть ».

Модель данных, созданная командой, на самом деле предсказывает жизненный цикл различных видов звезд. Она должна помочь выяснить яркость планетарной туманности, связанную с различными массами звезд.

Планетарные туманности относительно распространены во всей наблюдаемой Вселенной.

Их называют планетарными туманностями не потому, что они на самом деле имеют какое-либо отношение к планетам, а потому, что, когда в конце 18-го века первые из них были обнаружены Уильямом Гершелем, в телескопах того времени они напоминали планеты.

Около 25 лет назад астрономы заметили нечто странное: самые яркие планетарные туманности в других галактиках имеют примерно одинаковый уровень яркости. Это означает, что, по крайней мере, теоретически, глядя на планетарные туманности в других галактиках, астрономы могут вычислить, насколько они далеко.

Данные показали, что все правильно, но модели противоречили этому, что раздражало ученых с момента открытия.

«Старые звезды с малой массой должны образовывать гораздо более слабые планетарные туманности, чем молодые, более массивные звезды. Это стало источником конфликтов в течение последних 25 лет».

«Данные говорят о том, что вы можете получить яркие планетарные туманности от звезд с низкой массой, таких как солнце. Модели говорят, что это невозможно: что-либо меньше, чем удвоенная масса Солнца, сделает планетарную туманность слишком слабой, чтобы ее можно было увидеть».

Теперь новые модели решили эту проблему, показав, что Солнце находится на нижнем пределе массы звезды, которая может создавать видимую туманность.

Даже звезда, масса которой в 1,1 раза меньше массы Солнца, не создаст видимых туманностей. С другой стороны, более крупные звезды, в 3 раза более массивные, чем Солнце, будут образовывать более яркие туманности.


статью прочитали: 69 человек

   
теги: Наука, космос  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  07.03.2019 21:14   Эксклюзив
The Atlantic -

Сколько свободного времени у самых счастливых людей?
свобода.jpgСлишком мало, и люди испытывают стресс, слишком много – страдают от безделья.

читали: 263

читать далее
 
  06.03.2019 23:14   Эксклюзив
The Atlantic -

Как искусственный интеллект изменит нас
изменение.jpgВсе это может в конечном итоге преобразовать человеческое общество. Хотим ли мы, чтобы машины влияли на доброту детей? Хотим ли мы, чтобы машины влияли на сексуальные отношения взрослых?

читали: 410

читать далее
 
  04.03.2019 23:07   Эксклюзив
Sydney Morning Herald -

Бог в наборе или опасности редактирования генов
гены.jpgМожно подумать, правильно ли отдавать такой набор в руки общества.

читали: 590

читать далее
 
  01.03.2019 23:50   Эксклюзив
New Scientist -

Астронавты Аполлона возможно нашли кусочек Земли на Луне
кусочек.jpgЭто один из старейших камней Земли, который мы когда-либо видели, здесь или в другом месте.

читали: 651

читать далее
 
  01.03.2019 20:28   Эксклюзив
The Atlantic -

России не понравилось решение NASA
суббота.jpgПартнеры Международной космической станции расходились во мнениях по поводу запуска США.

читали: 1001

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 