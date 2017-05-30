Конференция шведских интеллектуалов закончилась пьяным дебошем





После того как напившиеся члены шведского отделения общества Mensa стали шумными и агрессивными, в отель Elite была вызвана полиция . (Facebook / Elite Hotel / Mensa.)

Члены эксклюзивного общества, куда принимают только людей с высоким IQ, устроили пьяный дебош в отеле, где проходила их конференция и были “приняты” полицией.





Хло Сарджент Chloe Sargeant 29 мая 2017

Проходившая в минувший уикенд конференция членов шведского отделения Mensa- общества людей с чрезвычайно высоким IQ, закончилась около 6 часов утра, когда полиция прервала их шумный, пьяный дебош.

Около 400 членов эксклюзивного общества собрались в отеле Elite в городе Эскильстун, для того чтобы провести несколько семинаров, по-развлечься и пообщаться.

Однако, согласно местной газете Eskilstuna Kuriren, по мере “продолжения банкета” члены общества становились всё более шумными и продолжали пить алкоголь до самого утра.

Как сообщается, некоторые из них ворвались в запертый конференц-зал, в то время как другие расположились на крыше отеля.

Гости были такими громкими и агрессивными, что персонал отеля вызвал секьюрити, так как «не чувствовал себя в безопасности».

Сотрудники службы безопасности не смогли сдержать пьяную компанию, поэтому в отель была вызвана полиция, это произошло в воскресенье утром, примерно в 6:00 часов утра по местному времени.

«Они вели себя точно как не взрослые люди, в этой компании», сказал Леннарт Алин, сотрудник полиции Эскильстуна.

«Я подозреваю, что там было немного слишком много спиртного»

Но председатель Mensa Швеции Моника Орски была не так снисходительна, назвав шумных членов своего общества в посте в закрытой группе Mensa в Facebook, «долбаными идиотами».

«Вы позорище и не заслуживаете лучшего названия, кроме как „долбаные идиоты“» говорят было написано в посте.

«Никогда мне не было так стыдно за Mensa Швеции»

Mensa, общество, которое принимает в свои члены только людей с очень высоким IQ (входящих в топ 2 процента от общей численности населения), пишет на своем сайте, что оно существует, чтобы «поддерживать и развивать человеческий интеллект на пользу человечества [и] предоставлять членам общества среду, дающую им возможность интеллектуального развития ".

SBS World News обратилось к Mensa Швеции за комментариями.

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