опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 07:22

"Russia using Turkey to force Kurds back to Assad - Kurdish leaders" Турция - 22 января 2018 г. Курдские лидеры: Россия использует Турцию чтобы заставить курдов вернуться к Асаду Wladimir van Wilgenburg Jan 22 2018 Лидеры сирийских курдов заявили, что Россия попросила, чтобы они передали северо-западный анклав Африн сирийскому президенту Башару Асаду, чтобы предотвратить турецкое наступление, проводимое сейчас с целью захвата территории. Турецкие силы, поддержанные их сирийскими союзниками - повстанцами, в субботу начали операцию, чтобы очистить Afrin от курдских формирований, несмотря на призывы к сдержанности прозвучавшие из Соединенных Штатов, которые поддержали курдское ополчение в его борьбе против Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии. Россия, вместе с Ираном, хотя и является главным покровителем правительства Асада, но также поддерживает хорошие отношения с курдским ополчением (YPG) и имеет много сил в кантоне Afrin. Асад также позволил YPG посылать подкрепления в область через контролируемую правительством территорию. “Россия предложила администрации Afrin, что, если Afrin будет управляться сирийским режимом, то Турция не нападёт на него” сказал Олдар Кселил, ведущий член политического движения, управляющего контролируемыми курдами областями Сирии, в интервью курдскому каналу ТВ Sterk. “Администрация кантона Afrin отказалась от предложения”. С момента когда сирийская гражданская война началась в 2011 г., YPG, по всей Сирии боролось с силами Асада, а также исламистскими антиправительственными силами и ИГИЛ, в то же время ополчение заключило много локальных соглашений с правительственными войсками о прекращении огня. Пока что курдские лидеры говорят, что они не приемлют идею разрешить сирийскому правительству вернуть контроль над Afrin как плату за предотвращение захвата Турцией. “Мы выпнули режим отсюда шесть лет назад, и мы пожертвовали жизнями многих мучеников, чтобы сменить режим на свободу повсюду в Сирии и в северных районах Сирии”, сказал Хеви Мустафа, сопредседатель кантона Afrin, агентству Ahval. Как заявляют курдские лидеры, целью русских, когда они дали разрешение Турции использовать воздушное пространство над Afrin и остались в стороне когда турецкие войска и их сирийские союзники начали наземную операцию, было не то чтобы турки захватили Afrin, а вынудить курдов отдаться в руки правительства Асада. “Желание было - полное подчинение курдов Асаду. Турецкая палка - инструмент для достижения этой цели” сказал Фархад Патиев, сопредседатель федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации, агентству Ahval. “Потеря Afrin будет означать дальнейшее давление и постепенный отказ от других территорий до полного разрушения Rojava” сказал он. Тимур Ахметов, аналитик из российского Совета по международным отношениям сказал Ahval, что были переговоры о передаче контроля Afrin правительству Асада. “Переход к Асаду, это самый приемлемый сценарий для всех сторон. Турция не будет бороться с Асадом, поскольку она - государство-гарант, и де-юре признала Асада в соглашениях” сказал он. Передача власти в Afrin крайне важна для России, говорит он, чтобы показать курдам в другом месте в Сирии, “что у них может быть формальное самоуправление, сохраняя при этом ответственность сирийского правительства за безопасность и границы” и что без Дамаска курды уязвимы. В то время как операция продолжается, Россия поддерживает контакты с партией Демократический союза (PYD), политическим отделением YPG, чтобы видеть, как меняются настроения, не передумало ли ополчение чтобы позволить сирийскому правительству брать на себя формальное управление Afrin, сказал Ахметов. “Я сомневаюсь, что Россия согласится позволить Турции занять целый кантон. Операция будет постепенно продолжаться, Россия будет проверять пульс PYD, и его представления о передаче власти Дамаску” сказал он. Россия все еще сохраняет военную контрольную миссию в Tel Rifaat, городе в области Afrin недалеко от контролируемой правительством территории. “Зона будет избавлена от турецких артобстрелов и атак. Tel Rifaat - это часть безопасного коридора, который будет использоваться, чтобы ввести сирийские правительственные силы Afrin в случае, если PYD обратится с просьбой к Дамаску” сказал Ахметов. статью прочитали: 92 человек Комментарии