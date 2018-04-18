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опубликовано редакцией на Переводике 18.04.18 11:16
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Что Россия в силах противопоставить санкциям и ракетам?

Последние шаги США и их союзников в гибридной войне – санкции против российских госкорпораций и ракетный обстрел сирийских союзников Кремля – дали старт оживленной дискуссии в российском обществе. Представители власти, военные, финансовые эксперты, аналитики и политологи, а также простые граждане не сходятся в оценках величины урона и желательной реакции Москвы. Тем не менее, существует определенный консенсус относительно необходимости скорейшего принятия ответных мер. В самом схематичном виде, российское экспертное сообщество снова разделилось на два лагеря. Одну группу составляют условно «хорошие», с евроатлантической точки зрения, русские, вторую – «плохие». Между тем внимание рядовых членов общества в большей степени привлекают конкретные аспекты ситуации, влияющие на их повседневную жизнь, при общепреобладающей поддержке текущего внешнеполитического курса Кремля. Итак, первый лагерь – это типичные представители проамериканских сил образца 90-х годов XX века. Либеральные политики и эксперты, вроде Алексея Кудрина, убеждены, что российскому правительству следует отказаться от любых антиамериканских мер в экономике и в одностороннем порядке содействовать разрядке международной напряженности, начав сближение с Западом. Сторонники этого подхода полагают, что ответные санкции со стороны России лишь усугубят обстановку в стране и не приведут к положительным изменениям ситуации даже в перспективе. Сильной стороной этой позиции является четкое понимание объективной уязвимости российской экономики перед давлением Запада, а также бесперспективности попыток борьбы на равных, поскольку разница в весовых категориях не оставляет русским шанса на победу в fair play. На руку сторонникам разрядки играет обеспокоенность общества потерей доступа к зарубежным лекарствам и продуктам широкого потребления в случае принятия анонсированных Думой ответных санкций. Слабая сторона подхода «хороших русских» заключается в игнорировании господствующих в российском обществе антиамериканских настроений, основанных на опыте прежних уступок и отступлений, когда попустительство Западу в одном вопросе вело не к взаимодействию, а к новым претензиям и новым потерям. Именно память о расширении НАТО, поддержке чеченских сепаратистов, бомбардировках Югославии и других антироссийских шагах США и ЕС, а вовсе не кондовая пропаганда прокремлевских СМИ обеспечивает массовую общественную поддержку политической линии Путина. Признавая наличие вызванных санкциями и сирийской войной проблем, большинство россиян возлагает вину за них не на президента, а на внешних врагов, и не верит, что политику Запада в отношении России можно принципиально изменить какими бы то ни было уступками. Представители второго лагеря по своим убеждениям очень похожи на типичных сторонников Трампа из американской глубинки: «Make America Great Again». Само собой, рассуждают они в стиле «надо поставить зарвавшихся янки на место». Репертуар этих ребят включает в себя и разрыв дипломатических отношений, и прекращение сотрудничества во всех сферах от космоса до борьбы с терроризмом, и поставки вооружений врагам Америки, и даже односторонний выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Черпая свою значимость по преимуществу в групповой и национальной принадлежности, они далеко не всегда способны подкрепить ура-патриотическую риторику предложением действительно реализуемых мер. Сильные стороны такой позиции – возможность поставить на службу действующей власти естественные предубеждения и фобии общества, а также интуитивное понимание менталитета сторонников Трампа и его администрации. По логике «ястребов», агрессивный ответ русских, если и не остановит Штаты, то хотя бы заставит задуматься, стоит ли продолжать в том же духе. Слабость заключается в неизбежном ухудшении и без того нелегкого положения рядовых россиян за счет непродуманных и неэффективных контрсанкций и резких шагов в военной сфере. Кроме того, существует довольно высокая вероятность перегнуть палку и превратить холодный конфликт во вполне себе горячий. А этого, как хочется надеяться, не нужно никому. Вот примерно так выглядит разброс мнений в России относительно американских санкций и ракетного удара по Сирии. Какой вывод можно из этого сделать? Какие шаги лучше предпринять русским? Совершенно очевидно, что определяться с выбором нужно достаточно быстро, поскольку отсутствие реакции породит в противной стороне стремление развить и закрепить «достигнутый успех». Крайне сложно найти адекватный, но при этом ассиметричный ответ на брошенный России вызов. В качестве дополняющих друг друга мер можно рассмотреть обсуждение законности санкций и военных ударов против суверенного государства в американских и международных судах; ограничение обмена информацией с американцами по двусторонним каналам необходимым для предотвращения случайных боестолкновений минимумом; максимальную открытость и сотрудничество по всем спорным вопросам с международными комиссиями и перенос обсуждения ключевых дискуссионных тем из двусторонних контактных групп, коридоров НАТО и парализованного обоюдным использованием вето Совета Безопасности ООН в другую влиятельную международную структуру, например, в ШОС. Если эти шаги и не позволят переломить ситуацию, они, по крайней мере, дадут России дополнительные площадки для информирования американской и международной общественности о своей точке зрения на конфликт. Хочется надеяться, что Москва сможет отстоять свою позицию и не спровоцировать войну. У русских это получалось не единожды, и нет причин думать, что не получится сейчас.
Источник: speculum.club

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теги: Россия, США, Ближний Восток, Сирия, Россия-США, Россия-ЕС, Россия-НАТО  
   
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