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Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты



Ракеты были отправлены самолетом в РФ 18 апреля, отметил собеседник агентства

ДАМАСК, 19 апреля. /ТАСС/. Две несдетонировавшие в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты, найденные сирийскими военными в хорошем состоянии, 18 апреля отправлены самолетом в Россию. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в сирийском военном ведомстве.

"Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, по его сведениям, "эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию".

ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны предоставленной источником информации.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в своем микроблоге в Twitter заявил о возможных ударах по Сирии новыми "умными" ракетами. Удар был нанесен кораблями и бомбардировщиками США, Великобритании и Франции 14 апреля. Всего было выпущено, по подсчетам Минобороны РФ, 103 крылатые ракеты, сирийские ПВО сбили 71 из них. Основными целями, отмечает российское военное ведомства, стали военные объекты Сирии, в частности, несколько авиабаз.

Поводом для удара послужили заявления так называемых "Белых касок" и ряда неправительственных организаций о якобы применении Дамаском химического оружия - бомбы с хлором - в городе Дума. По данным российских специалистов, побывавших на месте, никаких следов отравляющих веществ и пострадавших от них обнаружено не было. Москва назвала заявления о химатаке и сопутствующие видеоролики инсценировкой и провокацией. В ближайшее время информацию о химатаке в Думе должны проверить прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО.


Долететь до целей "Томагавкам" помешали "Красухи"

Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно прошли в Сирии испытание боем

 Владимир Мухин
сша, сирия, трамп, ракетный удар, россия, конашенков, пво, рэб, красухаКомплексы РЭБ «Красуха» по эффективности можно сравнить со средствами огневого поражения. Фото РИА Новости

Президент США Дональд Трамп вчера в очередной раз восхитился действиями своих военных и заявил, что все выпущенные по территории Сирии ракеты достигли целей и ни одна из них не была сбита. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, подтвердил версию российского военного ведомства: «Сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики». При этом, по его словам, израсходовано 112 зенитных управляемых ракет.

Игорь Конашенков подробно рассказал о том, какие российские и советские комплексы ПВО поразили цели. И, видимо, у российских и сирийских военных найдутся серьезные доказательства эффективности такой боевой работы, поскольку они основываются на данных объективного контроля. Экспертам и журналистам такие факты (сбитые ракеты, видеоматериалы и т.п.), видимо, скоро будут продемонстрированы. Между тем эксперт, долгое время прослуживший в российских и советских войсках ПВО, на правах анонимности рассказал «НГ» о том, что, вероятнее всего, российское Минобороны недоговаривает о других видах вооружений, участвовавших в отражении недавних ракетных атак в Сирии. По его мнению, против ударов крылатых ракет и управляемых авиабомб сирийские специалисты использовали российские вооружения, действие которых основано на новых физических принципах. В основном им оснащены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В открытой печати войска РЭБ определяются как «структурное подразделение специальных войск Вооруженных сил РФ, занимающееся защитой систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств». Именно в войска РЭБ идут инновационные разработки и передовые методики и средства вооруженной борьбы российских ученых.

Понятно, что Минобороны не будет рассказывать подробно об этих закрытых проектах и средствах РЭБ, а также о разработках в этой области. Но спустя два дня после удара американской коалиции по Сирии начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин несколько приоткрыл завесу секретности. Его интервью центральному органу Минобороны – газете «Красная звезда» – оказалось почти не замеченным. Между тем генерал рассказал много интересного. По его оценкам, «за последние пять лет войска РЭБ достигли высоких показателей и вышли на уровень самых передовых армий мира». «Без современных средств РЭБ невозможно добиться превосходства над противником, которое достигается за счет дезорганизации его информационно-управляющих и телекоммуникационных систем», – считает Ласточкин. Именно такие системы и применили, как известно, США, нанося удар по Сирии. 

И, конечно, эти удары не остались без «скрытого» ответа Вооруженных сил России. Рассказывая о роли и месте радиоэлектронной борьбы в современных высокотехнологичных войнах и конфликтах, генерал Ласточкин заявил, что «ведение РЭБ позволяет исключить (сорвать) высокоточную навигацию носителей ВТО (высокоточного оружия, то есть крылатых ракет, управляемых бомб и т.п. – «НГ») и тем самым снизить вероятность поражения важных объектов». Что и было, видимо, достигнуто в Сирии 14 апреля.

На одной из коллегий Минобороны осенью прошлого года о значительной роли РЭБ в противодействии ВТО заявил и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, «комплексы РЭБ с системами управления оружием («Красуха») способны гарантированно защитить войска и объекты военной и гражданской инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия». «Красуху», надо полагать, Герасимов упомянул не случайно. Комплексы РЭБ нового поколения «Красуха-4» эксперты и СМИ уже фиксировали в Сирии. А вчера с участием комплексов «Красуха-2» и «Красуха-4» в Сибири прошли учения, на которых отражались ракетные удары, аналогичные тем, что в минувшую субботу провели американцы и их союзники.

Еще в прошлом году в СМИ было много публикаций о том, почему удар 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат не был эффективным. Высказывалась версия, что многие ракеты «Томагавк» промахнулись, поскольку эффективно сработали сирийские средства РЭБ, в том числе «Красуха-4». В Минобороны РФ такую версию не опровергали. А спустя три месяца после этой атаки в своей статье в журнале «Военная мысль» генерал Ласточкин и ряд других офицеров заявили, что в нынешних условиях ведения боя системы РЭБ сравнялись по эффективности со средствами огневого поражения. И «в ближайшем будущем превзойдут их благодаря функциональной избирательности воздействия», – отмечалось в материале.

О том, что практически все новинки вооружений (в том числе и РЭБ), «которые находятся сейчас как на финальной стадии разработки, так и уже принятые на вооружение, были апробированы в реальной боевой обстановке в Сирии», рассказал журналистам в сентябре 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов. А на специальном совещании, посвященном РЭБ, в феврале 2018 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России разработано 19 новейших средств радиоэлектронной борьбы «для подавления существующего и перспективного иностранного оружия». Он также отметил, что «с поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016–2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных. Помимо этого в прошлом году отрабатывались задачи комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника. Результаты учения, а также опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии учтены в новых уставных документах войск РЭБ».  

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теги: Сирия  
   
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