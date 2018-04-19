Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты







Ракеты были отправлены самолетом в РФ 18 апреля, отметил собеседник агентства

ДАМАСК, 19 апреля. /ТАСС/. Две несдетонировавшие в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты, найденные сирийскими военными в хорошем состоянии, 18 апреля отправлены самолетом в Россию. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в сирийском военном ведомстве.

"Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, по его сведениям, "эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию".

ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны предоставленной источником информации.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в своем микроблоге в Twitter заявил о возможных ударах по Сирии новыми "умными" ракетами. Удар был нанесен кораблями и бомбардировщиками США, Великобритании и Франции 14 апреля. Всего было выпущено, по подсчетам Минобороны РФ, 103 крылатые ракеты, сирийские ПВО сбили 71 из них. Основными целями, отмечает российское военное ведомства, стали военные объекты Сирии, в частности, несколько авиабаз.

Поводом для удара послужили заявления так называемых "Белых касок" и ряда неправительственных организаций о якобы применении Дамаском химического оружия - бомбы с хлором - в городе Дума. По данным российских специалистов, побывавших на месте, никаких следов отравляющих веществ и пострадавших от них обнаружено не было. Москва назвала заявления о химатаке и сопутствующие видеоролики инсценировкой и провокацией. В ближайшее время информацию о химатаке в Думе должны проверить прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО.

Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно прошли в Сирии испытание боем

Владимир Мухин

Комплексы РЭБ «Красуха» по эффективности можно сравнить со средствами огневого поражения. Фото РИА Новости

Президент США Дональд Трамп вчера в очередной раз восхитился действиями своих военных и заявил, что все выпущенные по территории Сирии ракеты достигли целей и ни одна из них не была сбита. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, подтвердил версию российского военного ведомства: «Сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики». При этом, по его словам, израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Игорь Конашенков подробно рассказал о том, какие российские и советские комплексы ПВО поразили цели. И, видимо, у российских и сирийских военных найдутся серьезные доказательства эффективности такой боевой работы, поскольку они основываются на данных объективного контроля. Экспертам и журналистам такие факты (сбитые ракеты, видеоматериалы и т.п.), видимо, скоро будут продемонстрированы. Между тем эксперт, долгое время прослуживший в российских и советских войсках ПВО, на правах анонимности рассказал «НГ» о том, что, вероятнее всего, российское Минобороны недоговаривает о других видах вооружений, участвовавших в отражении недавних ракетных атак в Сирии. По его мнению, против ударов крылатых ракет и управляемых авиабомб сирийские специалисты использовали российские вооружения, действие которых основано на новых физических принципах. В основном им оснащены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В открытой печати войска РЭБ определяются как «структурное подразделение специальных войск Вооруженных сил РФ, занимающееся защитой систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств». Именно в войска РЭБ идут инновационные разработки и передовые методики и средства вооруженной борьбы российских ученых. Понятно, что Минобороны не будет рассказывать подробно об этих закрытых проектах и средствах РЭБ, а также о разработках в этой области. Но спустя два дня после удара американской коалиции по Сирии начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин несколько приоткрыл завесу секретности. Его интервью центральному органу Минобороны – газете «Красная звезда» – оказалось почти не замеченным. Между тем генерал рассказал много интересного. По его оценкам, «за последние пять лет войска РЭБ достигли высоких показателей и вышли на уровень самых передовых армий мира». «Без современных средств РЭБ невозможно добиться превосходства над противником, которое достигается за счет дезорганизации его информационно-управляющих и телекоммуникационных систем», – считает Ласточкин. Именно такие системы и применили, как известно, США, нанося удар по Сирии. И, конечно, эти удары не остались без «скрытого» ответа Вооруженных сил России. Рассказывая о роли и месте радиоэлектронной борьбы в современных высокотехнологичных войнах и конфликтах, генерал Ласточкин заявил, что «ведение РЭБ позволяет исключить (сорвать) высокоточную навигацию носителей ВТО (высокоточного оружия, то есть крылатых ракет, управляемых бомб и т.п. – «НГ») и тем самым снизить вероятность поражения важных объектов». Что и было, видимо, достигнуто в Сирии 14 апреля. На одной из коллегий Минобороны осенью прошлого года о значительной роли РЭБ в противодействии ВТО заявил и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, «комплексы РЭБ с системами управления оружием («Красуха») способны гарантированно защитить войска и объекты военной и гражданской инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия». «Красуху», надо полагать, Герасимов упомянул не случайно. Комплексы РЭБ нового поколения «Красуха-4» эксперты и СМИ уже фиксировали в Сирии. А вчера с участием комплексов «Красуха-2» и «Красуха-4» в Сибири прошли учения, на которых отражались ракетные удары, аналогичные тем, что в минувшую субботу провели американцы и их союзники. Еще в прошлом году в СМИ было много публикаций о том, почему удар 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат не был эффективным. Высказывалась версия, что многие ракеты «Томагавк» промахнулись, поскольку эффективно сработали сирийские средства РЭБ, в том числе «Красуха-4». В Минобороны РФ такую версию не опровергали. А спустя три месяца после этой атаки в своей статье в журнале «Военная мысль» генерал Ласточкин и ряд других офицеров заявили, что в нынешних условиях ведения боя системы РЭБ сравнялись по эффективности со средствами огневого поражения. И «в ближайшем будущем превзойдут их благодаря функциональной избирательности воздействия», – отмечалось в материале. О том, что практически все новинки вооружений (в том числе и РЭБ), «которые находятся сейчас как на финальной стадии разработки, так и уже принятые на вооружение, были апробированы в реальной боевой обстановке в Сирии», рассказал журналистам в сентябре 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов. А на специальном совещании, посвященном РЭБ, в феврале 2018 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России разработано 19 новейших средств радиоэлектронной борьбы «для подавления существующего и перспективного иностранного оружия». Он также отметил, что «с поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016–2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных. Помимо этого в прошлом году отрабатывались задачи комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника. Результаты учения, а также опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии учтены в новых уставных документах войск РЭБ».

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