В СМИ появились утверждения, что в Саудовской Аравии предпринята попытка переворота

Утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота 21.04.2018 ~ 22.04.2018





В то время как поступают новости о том, что в округе королевского дворца в Эр-Рияде слышаться звуки выстрелов и взрывов, в новостях, появившихся в американских СМИ, утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота.

Другие источники утверждают, что переворот совершен Национальной гвардией Саудовской Аравии, подчиненой Валиду бин Талалу.

Наряду с этим сообщается, что над Эр-Риядом летают военные самолеты, и что король Салман скрыт в убежище, а наследный принц Салман находится во дворце.





Видео можно посмотреть здесь: Press TV (Иран) - Heavy gunfire, explosions reported from vicinity of royal palace in Riyadh





А может у них там просто свадьба была )))





