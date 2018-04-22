В СМИ появились утверждения, что в Саудовской Аравии предпринята попытка переворота
Утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота
В то время как поступают новости о том, что в округе королевского дворца в Эр-Рияде слышаться звуки выстрелов и взрывов, в новостях, появившихся в американских СМИ, утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота.
Другие источники утверждают, что переворот совершен Национальной гвардией Саудовской Аравии, подчиненой Валиду бин Талалу.
Наряду с этим сообщается, что над Эр-Риядом летают военные самолеты, и что король Салман скрыт в убежище, а наследный принц Салман находится во дворце.
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