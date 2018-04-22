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скаут: Игорь Львович;
   
 

В СМИ появились утверждения, что в Саудовской Аравии предпринята попытка переворота

Утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота

В то время как поступают новости о том, что в округе королевского дворца в Эр-Рияде слышаться звуки выстрелов и взрывов, в новостях, появившихся в американских СМИ, утверждается, что в Саудовской Аравии группа мятежников во главе с командующим сухопутными силами генералом-лейтенантом армии Алукасом Непилсом предприняла попытку переворота.

Другие источники утверждают, что переворот совершен Национальной гвардией Саудовской Аравии, подчиненой Валиду бин Талалу.

Наряду с этим сообщается, что над Эр-Риядом летают военные самолеты, и что король Салман скрыт в убежище, а наследный принц Салман находится во дворце.


Видео можно посмотреть  здесь:  Press TV (Иран) -  Heavy gunfire, explosions reported from vicinity of royal palace in Riyadh


А может у них там просто свадьба  была )))



статью прочитали: 75 человек

   
теги: Саудовская Аравия  
   
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