опубликовано редакцией на Переводике 05.01.20 05:35 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"THE WORLD'S MOST PUNCTUAL AIRPORTS AND AIRLINES FOR 2020 REVEALED " Глобальная сеть - 04 января 2020 г. Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год Отчет о пунктуальности в авиации немного похож на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу два. В четверг, компания-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала... Отчет о пунктуальности в авиации немного похож на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу два. В четверг организация-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала свой ежегодный On-Time Performance Review (Обзор пунктуальности полетов), назвав российский флагманский авиаперевозчик «Аэрофлот» самой пунктуальной в мире глобальной магистральной авиакомпанией, а московский международный аэропорт Шереметьево - самым пунктуальным аэропортом в мире. Затем в пятницу, организация-аналитик данных OAG выпустила свою Punctuality League 2020 (Лигу пунктуальности 2020), объявив флагманский авиаперевозчик Индонезии Garuda Indonesia самой пунктуальной авиакомпанией в мире, Аэрофлот - самой пунктуальной мега-авиакомпанией в Европе, а международный аэропорт Шереметьево - самым пунктуальным мега-аэропортом в мире. Так откуда появились расхождения? В чем разница между мега-аэропортом и маленьким? И почему Россия так хорошо справляется? Давайте вместе разбираться с результатами. Два аналитика рассчитывают свои результаты, используя аналогичные источники данных: Cirium отслеживает более 100 000 рейсов в день, а Лига OAG основывается на 57,5 ​​миллионах полетных учетных записей с использованием данных за весь 2019 год, но с несколько иной категоризацией. Чем больше аэропорт, тем загруженнее авиакомпания, чем больше расстояние, тем больше проблем, с которыми ей приходится сталкиваться, и оба аналитика учитывают это при оценке эффективности авиакомпаний и аэропортов. «Авиакомпании не всегда получают ту оценку, которую они заслуживают за доставку такого сложного продукта», - говорится в обзоре Cirium. «Обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов требует огромных круглосуточных усилий со стороны специально обученной и преданной своему делу «армии» состоящей из наземного персонала, летных экипажей, бортпроводников, инженеров, агентов наземного обслуживания и многих других компаний, помимо обширной цепочки поставок. Им также приходится бороться со многими факторами находящимися вне их контроля, такими как плохая погода и проблемы управления воздушным движением ". Аэропорту с числом отправляемых мест менее пяти миллионов в год (например, Минск, - крупнейший в мире маленький аэропорт по версии OAG), значительно легче обеспечить, чтобы 92,6% его рейсов отправлялись или прибывали в течение 15 минут по расписанию, чем мега-аэропорту обрабатывающему в год более 30 миллионов вылетающих пассажиров. Отличные показатели мега-аэропорта Шереметьево, который обслуживает более 300 рейсов в день, можно отчасти объяснить новой третьей взлетно-посадочной полосой, увеличившей его пропускную способность. Cirium пишет: «Аэрофлот, крупнейший перевозчик в Шереметьево (SVO), обслуживает почти 84% всех операций аэропорта. Соответственно, если перевозчик, владеющий львиной долей операций в одном аэропорту, пунктуален, то, само собой разумеется, что и аэропорт - тоже" Джон Грант, старший аналитик OAG, прокомментировал в пресс-релизе впечатляющий год для пунктуальности. «Мировой рынок приближается к пиковому значению [пунктуальности полетов]. «Рост [...] обусловлен такими авиакомпаниями, как «Аэрофлот», «Дельта» и «Эйр Франс», которые одновременно увеличивают количество выполняемых рейсов и поддерживают высокий уровень регулярности и пунктуальности полетов от чего выигрывает вся туристическая экосистема ".

Самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира (по версии Cirium) Самые пунктуальные глобальные магистральные авиакомпании: 1. Аэрофлот (86,68% рейсов в срок) 2. All Nippon Airways (86,26%) 3. Delta Air Lines (85,69%) Самая пунктуальная глобальная сеть авиакомпаний: - LATAM Airlines (86,67%) Самый пунктуальный лоукост-перевозчик: - StarFlyer (91,37%) Разбивка по регионам: - Copa Airlines: № 1 по магистральным (92,16% вовремя) и сетевым (92,27%) операциям в Латинской Америке - Qatar Airways: № 1 по магистральным и сетевым операциям (82,45%) на Ближнем Востоке и в Африке - Delta Airlines: № 1 по магистральным (85,69%) и сетевым (84,63%) операциям в Северной Америке - All Nippon Airways: № 1 по магистральным (86,26%) и сетевым (86,49%) операциям в Северной Америке Самые пунктуальные аэропорты: - Московский международный аэропорт Шереметьево (SVO) был самым пунктуальным в мире и среди крупных аэропортов (95,01%) - Тайваньский международный аэропорт Гаосюн (KHH) был самым пунктуальным аэропортом среднего размера (93,32%) - Аэропорт Самуи (USM) был самым пунктуальным аэропортом (95,08%) небольшого размера Самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира (по версии OAG) Топ-5 авиакомпаний: 1. Garuda Индонезия (95,01%). Ведущая мировая авиакомпания и ведущая авиакомпания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2. Copa Airlines (92,01%). Лучшая авиакомпания Латинской Америки 3. Skymark Airlines (90,12%). Лучший в мире лоукост-перевозчик 4. Hawaiian Airlines (87,4%). Лучшая авиакомпания Северной Америки 5. LATAM Airlines Group (86,41%). Лучшая в мире мега авиакомпания Другие региональные победители: - Azerbaijan Airlines (86,81%). Ведущая европейская авиакомпания - Safair (94,4%). Ближний Восток и ведущая авиакомпания Африки Самые пунктуальные аэропорты: - Малый аэропорт: Минск (92,6%) - Средний аэропорт: Панама Сити (92,21%) - Большой аэропорт: Осака Итами (88,03%) - Крупный аэропорт: Стамбул Сабиха Гекчен (83,42%) - Мега аэропорт: Москва Шереметьево (86,87%)