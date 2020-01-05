навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.01.20   Редакция

Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год

(0)
 
03.01.20  

"Здесь не Россия, пишите на иврите"

(0)
 
03.01.20   Редакция

Польские политики разочарованы и призывают евреев осудить Путина

(0)

последние за вчера, 04.01.20  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.01.20 05:35
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год

Отчет о пунктуальности в авиации немного похож на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу два. В четверг, компания-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала...

Отчет о пунктуальности в авиации немного похож  на автобус; вы ждете его целый год, а потом появляются сразу  два.

В четверг организация-аналитик данных о путешествиях Cirium опубликовала свой ежегодный On-Time Performance Review  (Обзор пунктуальности полетов), назвав российский флагманский авиаперевозчик «Аэрофлот» самой пунктуальной  в мире глобальной магистральной авиакомпанией, а московский международный аэропорт Шереметьево - самым пунктуальным аэропортом в мире.

Затем в пятницу, организация-аналитик данных OAG выпустила  свою Punctuality League 2020 (Лигу пунктуальности 2020), объявив флагманский авиаперевозчик Индонезии Garuda Indonesia самой пунктуальной авиакомпанией в мире, Аэрофлот - самой пунктуальной мега-авиакомпанией в Европе, а международный аэропорт Шереметьево - самым пунктуальным мега-аэропортом в мире.

Так откуда  появились расхождения? В чем разница между мега-аэропортом и маленьким? И почему Россия так хорошо справляется? Давайте вместе разбираться с  результатами.

Два аналитика рассчитывают свои результаты, используя аналогичные источники данных: Cirium отслеживает более 100 000 рейсов в день, а Лига  OAG  основывается  на 57,5 ​​миллионах  полетных учетных записей с использованием данных за весь 2019 год, но с несколько иной категоризацией. Чем больше аэропорт, тем загруженнее авиакомпания, чем больше расстояние, тем больше проблем, с которыми ей  приходится сталкиваться, и оба аналитика учитывают это при оценке эффективности авиакомпаний и аэропортов.

«Авиакомпании не всегда получают ту  оценку, которую они заслуживают за доставку такого сложного продукта», - говорится в обзоре Cirium.

«Обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов требует огромных круглосуточных усилий со стороны специально обученной  и преданной своему делу «армии» состоящей из наземного персонала, летных экипажей, бортпроводников, инженеров, агентов наземного обслуживания и многих других компаний, помимо обширной цепочки поставок. Им также приходится бороться со  многими факторами находящимися вне их контроля, такими как плохая погода и проблемы управления воздушным движением ".

Аэропорту с числом отправляемых мест менее пяти миллионов в год (например, Минск, -  крупнейший в мире маленький аэропорт по версии OAG), значительно легче обеспечить, чтобы 92,6% его рейсов отправлялись или прибывали в течение 15 минут по расписанию, чем мега-аэропорту обрабатывающему в год  более 30 миллионов вылетающих пассажиров.

Отличные показатели мега-аэропорта Шереметьево, который обслуживает более 300 рейсов в день, можно отчасти объяснить новой третьей взлетно-посадочной полосой, увеличившей  его пропускную способность.

Cirium  пишет: «Аэрофлот, крупнейший перевозчик в Шереметьево (SVO), обслуживает почти 84% всех операций аэропорта. Соответственно, если  перевозчик, владеющий львиной долей операций в одном аэропорту, пунктуален, то, само собой разумеется, что и аэропорт - тоже"

Джон Грант, старший аналитик OAG, прокомментировал в пресс-релизе впечатляющий год для пунктуальности. «Мировой рынок приближается к пиковому значению [пунктуальности полетов].

«Рост [...] обусловлен такими авиакомпаниями, как «Аэрофлот», «Дельта» и «Эйр Франс», которые одновременно увеличивают количество выполняемых рейсов и поддерживают высокий уровень регулярности  и пунктуальности полетов от чего выигрывает вся туристическая экосистема ".


Самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира (по версии Cirium)

Самые пунктуальные глобальные  магистральные авиакомпании:

1. Аэрофлот (86,68% рейсов в срок)

2. All Nippon Airways (86,26%)

3. Delta Air Lines (85,69%)

Самая пунктуальная глобальная сеть авиакомпаний:

- LATAM Airlines (86,67%)

Самый пунктуальный лоукост-перевозчик:

- StarFlyer (91,37%)

Разбивка по регионам:

- Copa Airlines: № 1 по магистральным  (92,16% вовремя) и сетевым (92,27%) операциям в Латинской Америке

- Qatar Airways: № 1 по магистральным и сетевым операциям (82,45%) на Ближнем Востоке и в Африке

- Delta Airlines: № 1 по магистральным  (85,69%) и сетевым (84,63%) операциям в Северной Америке

- All Nippon Airways: № 1 по магистральным (86,26%) и сетевым (86,49%) операциям  в Северной Америке

Самые пунктуальные аэропорты:

- Московский международный аэропорт Шереметьево (SVO) был самым  пунктуальным в мире и среди крупных аэропортов (95,01%)

- Тайваньский международный аэропорт Гаосюн (KHH) был самым пунктуальным аэропортом среднего размера (93,32%)

- Аэропорт Самуи (USM) был самым пунктуальным  аэропортом (95,08%) небольшого размера

Самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира (по  версии OAG)

Топ-5 авиакомпаний:

1. Garuda Индонезия (95,01%). Ведущая мировая авиакомпания и ведущая авиакомпания в Азиатско-Тихоокеанском регионе

2. Copa Airlines (92,01%). Лучшая авиакомпания Латинской Америки

3. Skymark Airlines  (90,12%). Лучший в мире лоукост-перевозчик

4. Hawaiian Airlines (87,4%). Лучшая авиакомпания Северной Америки

5. LATAM Airlines Group (86,41%). Лучшая в мире мега авиакомпания

Другие региональные победители:

- Azerbaijan Airlines (86,81%). Ведущая европейская авиакомпания

- Safair (94,4%). Ближний Восток и ведущая авиакомпания Африки

Самые  пунктуальные аэропорты:

- Малый аэропорт: Минск (92,6%)

- Средний аэропорт: Панама Сити (92,21%)

- Большой аэропорт: Осака Итами (88,03%)

- Крупный аэропорт: Стамбул Сабиха Гекчен (83,42%)

- Мега аэропорт: Москва Шереметьево (86,87%)

статью прочитали: 47 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 