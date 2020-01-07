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дата публикации 07.01.20 01:19
скаут: Игорь Львович;
   
 

Роуз Макгоуэн – иранцам: «Прошу вас – не убивайте нас!»

Отдел информации 

Американские знаменитости осуждают решение президента Дональда Трампа об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает haqqin.az, после актеров Роберта Де Ниро и Моргана Фримена на своей странице в Твиттере резко высказалась против Трампа и его политики в отношении Ирана американская актриса, режиссер и певица Роуз Макгоуэн.

В своем посте она использовала в виде хэштега имя убитого Касема Сулеймани и обратилась к Ирану и его народу.

«Дорогой Иран, США проявили большое неуважение у вашей стране, флагу и народу. 52% нашего народа искренне просят прощения у вас. Мы желаем вашему народу мира. Этот террористический режим держит нас в заложниках. Мы не знаем куда бежать. Прошу вас – не убивайте нас. #Сулеймани», - написала актриса.

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