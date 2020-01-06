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дата публикации 06.01.20 19:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

Что писал Сулеймани Трампу?

Отдел информации 

«Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке, был не только одним из самых влиятельных чиновников режима — он также был одним из антагонистов президента США Трампа в социальных сетях», - говорится в статье газеты Washington Post.

В статье издания говорится, что международные эксперты уже давно знают о Сулеймани как о лидере иранского элитного подразделения «Аль-Кудс и теневом командующем прокси-конфликтами на Ближнем Востоке, но многие американцы впервые услышали о генерале в 2018 году, когда он начал спорить с Трампом через мемы в Instagram.

«Администрация Трампа была вовлечена в тот год в кампанию давления против Ирана, президент которого Хасан Роухани предупредил в июле, что «Америка должна знать, что мир с Ираном — это мать всех миров, а война с Ираном — это мать всех войн». Это было относительно мягко сказано для теократического режима, основатель которого аятолла Хомейни назвал Соединенные Штаты «Большим сатаной», но Трамп сильно обиделся», - пишет автор статьи.

«Даже не помышляйте о том, чтобы снова угрожать Соединенным Штатам, – написал тогда Трамп. – Иначе на вас свалятся беды, равные которым мало кто испытывал в истории человечества. Мы больше не будем терпеть ваших вздорных речей о кровопролитии и смерти. Поостерегитесь!».

Через несколько дней Сулеймани выступил в защиту Роухани. «Это против достоинства нашего президента, чтобы отвечать вам», - сказал он Трампу через иранское информационное агентство Tasnim.

«Если вы начнете войну, мы ее закончим. Вы знаете, что эта война уничтожит все, что у вас есть», - сказал Касем Сулеймани.

Издание пишет, что для высокопоставленного командира режима, который запрещает большинство основных социальных медиа-платформ для своих граждан, Касем Сулеймани был необычайно подкован в соцсетях. В том же месяце он поделился со своими почти 70 тысячами подписчиками в Instagram изображением взрыва Белого дома. Плакат, по-видимому, был взят из фильма 2013 года «Падение Олимпа» о взятии Белого дома и подправлен так, что Сулеймани стоит перед ним с рацией в руке.

Это произошло после того, как Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, а также пригрозил новыми экономическими санкциями в отношении страны. В ноябре 2018 года Трамп написал в Твиттере пост, в котором он героически позирует на фоне плаката сериала «Игры престолов» и обыгрывает слоган сериала «зима близко»: «санкции наступают».

Трамп: «санкции наступают»

Газета пишет, что Трамп не обращался непосредственно к Сулеймани, и неясно, намеренно ли он имитировал мем генерала, но Сулеймани ответил Трампу таким же образом через день.

Ответ генерала Сулеймани Трампу

Instagram приостановил учетную запись Касема Сулеймани в апреле, после того как Трамп ввел санкции против Ирана.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек: охранники Сулеймани и попутчики. В Пентагоне заявили, что убийство Сулеймани было проведено по указанию президента Дональда Трампа.



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