архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.01.20 05:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"EXCLUSIVE: UK ON THE BRINK Royal Navy nuclear-powered submarine ready to fire missiles at Iran if tensions give way to war " Ирландия - 05 января 2020 г. Эксклюзив от THE IRISH SUN: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ АПЛ Королевского флота готова нанести ракетный удар по Ирану, если напряженность уступит место войне David Willetts Mike Hamilton 5 Jan 2020,





Play Video

Атомная подводная лодка Королевского флота, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», может нанести удар по Ирану, если напряженность уступит место войне на Ближнем Востоке. Несмотря на отчаянные попытки деэскалации противостояния между США и Ираном, высшее командование вооруженных сил напряженно работает над тем, чтобы Британия была готова поддержать Америку в военном отношении, если ее попросят. Ударная АПЛ Королевского ВМФ, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», находится на позиции для нанесения удара по Ирану. Credit: EPA Сулеймани был уничтожен после того, как была получена информация о том, что его силы собираются провести рейды по похищению американских граждан и дипломатов на Ближнем Востоке. Фото: AP: Associated Press Как было сообщено вчера вечером, бойцы элитных подразделений SAS и SBS также были направлены в Ирак, для подготовки спасательных операций,. Смерть иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в четверг вызвала опасения относительно начала третьей войны в Персидском заливе. Вчера, в столице страны Тегеране, президент Ирана выступил с резким предупреждением США что они допустили «серьезную ошибку», и предупредил, что в ближайшие годы они столкнутся с последствиями. Сулеймани был уничтожен после того, как была получена информация о том, что его силы собирались начать похищения американских граждан и дипломатов на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Солеймани планировал кровавые теракты в Лондоне. В то время как мир затаил дыхание в ожидании следующего шага Ирана, высокопоставленные источники в минобороны сообщили, что подводный охотник класса Astute был скрытно выведен на позицию с которой он может поражать цели в Иране.

Иран уже в пределах досягаемости британских ракет Инсайдер сообщил: «Мы не будем наносить удар первыми, но принимаются все меры предосторожности, в зависимости от того, как Иран отреагирует на смерть Сулеймани. «Если всё будет происходить оперативно, Великобритания все время будет стоять плечом к плечу с США. Охотники за подводными лодками - самые передовые подводные лодки в Королевском флоте. Они смертельно опасны, и одна из них уже находится на позиции, откуда её ракеты вполне могут достичь Ирана». ВМФ постоянно держит ударные подлодки в этом регионе. Экипажу просто нужно будет выйти на огневую позицию и выпустить ракеты. 20-футовая крылатая ракета "Томагавк" несет фугасную БЧ весом 1000 фунтов, способную разрушить здание. Она имеет дальность полета более 1550 миль, скорость более 550 миль в час и имеет систему навигации GPS, позволяющую переключать цели в полете. В последний раз ВМФ стрелял крылатыми ракетами «Томагавк» в 2011 году - по военным объектам Каддафи в Ливии. Ранее они использовались военно-морским флотом в Ираке в 2003 году и в Афганистане в 2001 году. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Сулеймани планировал кровавые теракты в Лондоне. Credit: Alamy Live News

Как сообщалось, премьер-министр Борис Джонсон не был предупрежден об ударе Credit: Splash News Горящие обломки машин конвоя Сулеймани возле багдадского аэропорта Credit: Iraq Security Media Cell Они часто являются первым выбором для начального удара перед крупным наступлением. Американская подлодка-«монстр» - USS “Florida”, также наверняка уже будет в зоне досягаемости Ирана после того, как покинула Гибралтар несколько дней назад. Эта АПЛ может нести 154 крылатых ракеты. Сулеймани, главный военный лидер Ирана, был провозглашен героем в своей стране. Офицер, 62 года, он был второй по влиятельности фигурой в Иране, человеком ответственным за проведение тайных операций за границей. В течение 21 года он командовал элитными силами Кудса, входящими в состав иранской Революционной гвардии, и подчинялся непосредственно верховному лидеру аятолле Хаменеи. Он стоял за гражданской войной в Сирии, нападениями на войска США и Великобритании, усилением про-иранских ополченцев в Ираке и поддержкой террористических групп в регионе. Но его конвой превратился в груду горящего металла в Багдаде. Во время посещения дома печально известного генерала в субботу одна из дочерей Сулеймани попросила президента Хасана Рухани отомстить. Он пообещал ей - «мы отомстим», и добавил: «Американцы не осознают, какую серьезную ошибку они совершили. Скандируя «СМЕРТЬ АМЕРИКЕ» «Они будут страдать от последствий такого преступного деяния не только сегодня, но и в последующие годы». Вчера в Багдаде, на поминальную процессию, посвященную первому из дней траура по Солеймани, собралась огромная толпа народу. Люди также пришли оплакать лидера иракских военизированных формирований Абу Махди аль-Мухандиса, также убитого ракетным ударом. Возмущенные иракцы размахивали флагами ополчения и скандировали «Смерть Америке». США заявили, что направили на Ближний Восток еще 3000 военнослужащих, чтобы отреагировать на любые ответные действия. Великобритания имеет в регионе 400 военнослужащих, плюс спецназ в Сирии - но, как утверждают, премьер-министр Борис Джонсон не был предупрежден об ударе. По сообщениям Sunday Mirror, в настоящее время в регион направлено до 50 сотрудников SAS и SBS. Г-н Трамп сказал: «Военные США нанесли безупречно точный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире, Касем Сулеймани». Он сказал, что генерал «замышлял будущие губительные атаки на американцев» и добавил: «Смерть невинных людей стала болезненной страстью Сулеймани - он способствовал террористическим заговорам в таких отдаленных местах, как Нью-Дели и Лондон». Министр обороны объявил вчера вечером, что военные корабли Королевского флота будут прикрывать коммерческие суда при проходе через Ормузский пролив. Британские войска также получили приказ отказаться от обучения и подготовки иракских войск и перейти к обеспечению безопасности британского посольства в Багдаде, сообщает Sunday Times. Во время вчерашнего похоронного шествия: плачущие иракцы несли гробы главы военизированных формирований Ирака Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани. Credit: AFP or licensors Возмущенные иракцы размахивали флагами иракского ополчения и скандировали «Смерть Америке» Credit: AFP or licensors Касем Сулеймани был опознан по кольцу на руке.Credit: PA:Press Association

Разъяренная толпа сжигает американский флаг в Тегеране Credit: Reuters Иранский лидер Рухани был близок с убитым генералом Credit: AP:Associated Press Подозрения и ненависть на протяжении многих лет By Graeme Culliford Отношения Ирана с Великобританией были наполнены ненавистью и взаимными подозрениями с 1979 года. Это началось, когда поддерживаемый Великобританией шах был свергнут исламской революцией. В 1980 году команда SAS штурмовала посольство Ирана в Лондоне, чтобы спасти 22 заложника. Один заложник погиб в перестрелке. Пятеро убитых были из террористической группировки, выступавшей против режима аятоллы Хомейни. В 1989 году Хомейни объявил «фетву» - приказ об убийстве - против автора Салмана Рушди. В 2004 году восемь британских моряков были задержаны на три дня после того, как их корабль вошел в ые территориальные воды Ирана. В 2007 году иранская революционная гвардия в течение 13 дней удерживала 15 британских военных моряков. В 2016 году 42-летняя гражданка Ирана и Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф была арестована по сфабрикованным обвинениям. Она все еще находится в тюрьме. В следующем году Иран был обвинен в кибератаке на британский Парламент. А в прошлом году морские пехотинцы захватили принадлежащий Ирану нефтяной танкер, направлявшийся в Сирию.



Момент, когда иранский генерал Касем Сулеймани, прибывший в Багдад, был «разорван в клочья» ударом американского беспилотника Reaper. Момент, когда иранский генерал Касем Сулеймани, прибывший в Багдад, был «разорван в клочья» ударом американского беспилотника Reaper.

статью прочитали: 45 человек Комментарии