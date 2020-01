архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.01.20 23:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Exclusive: Iran's response to US will be military -- Khamenei's adviser " Глобальная сеть - 05 января 2020 г. Эксклюзив от CNN: советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи - “Ответ Ирана Соединенным Штатам будет военным” By Fred Pleitgen, Tim Lister and Schams Elwazer, CNN January 5, 2020

Tehran, Iran (CNN) Военный советник верховного лидера Ирана заявил в воскресенье, что ответ Тегерана на убийство Соединенными Штатами своего наиболее влиятельного генерала "совершенно однозначно будет военным". После убийства генерала Касема Солеймани ракетным ударом американского беспилотника в Багдаде, высокопоставленный иранский чиновник, советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Хоссейн Дехган, в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране, озвучил прямую и абсолютно конкретную угрозу в адрес Соединенных Штатов. Дехган заявил, что Иран нанесет прямой ответный удар по американским "военным объектам". Дехган - бывший министр обороны, а ныне - главный военный советник аятоллы Али Хаменеи. Он сказал CNN, что ответные удары будут нанесены самим Ираном, а не его боевиками в регионе. «Можно было бы утверждать, что это могли бы быть прокси-операции. Но мы говорим так - “Америка, мистер Трамп, предприняла прямые действия непосредственно против нас, поэтому мы предпринимаем прямые действия против Америки». У Соединенных Штатов растет военное присутствие в регионе. Тысячи американских военнослужащих были развернуты в Саудовской Аравии, и около 5000 на базах в Ираке. У США также есть крупная авиабаза в Катаре и военно-морское присутствие в Бахрейне, а также войска, размещенные в Иордании, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Как и другие иранские официальные лица, Дехган предположил, что Иран не будет спешить отомстить и будет тщательно выбирать цели. «Наша реакция будет мудрой, продуманной и своевременной, с решающим сдерживающим эффектом». Президент Ирана Хасан Рухани ранее говорил, что американцы столкнутся с последствиями убийства Сулеймани «не только сегодня, но и в ближайшие годы». Учитывая риторику обеих сторон, возрастает риск эскалации того, что стало самым опасным противостоянием между США и Ираном за последние десятилетия. В конце субботы президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что «если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этих совершенно новых прекрасных поражающих средств в путь… и без колебаний!» Президент продолжил: «Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, что я бы настоятельно советовал им не делать, мы поразим их сильнее, чем когда-либо раньше!» Дехган вызывающе ответил на предупреждение Трампа. «Именно Америка начала войну. Поэтому им следует воспринимать реакцию на свои действия соответствующим образом», - сказал он. «Единственное, что может закончить этот период войны, - это чтобы американцы получили удар, равный тому удару, который они нанесли. После этого им не следует начинать новый цикл». В последние месяцы чиновники в администрации Трампа и даже сам президент высказали мнение о возможности возобновления диалога с Ираном. Дехган отверг эту возможность. «Смотрите, мы не хотели вести переговоры с этой действующей администрацией США по нескольким причинам. А теперь, после того, что случилось с г-ном Солеймани, нет никакого смысла ни в переговорах, ни в контактах. Это невозможно». «Гангстер и аферист» Деган также ответил на угрозу Трампа включить иранские культурные объекты в число 52 целей, которые США выбрали для нанесения удара в случае иранского ответного удара. По словам Трампа, это число было выбрано в соответствии с количеством заложников, захваченных в результате захвата посольства США в 1979 году. Дехган сказал, что твиты были смешными и абсурдными. «Если он говорит 52-х, мы говорим о 300-х и они нам доступны», - сказал Дехган. «Ни один американский военный, ни один американский политический центр, ни одна американская военная база, ни одно американское судно не будут в безопасности. «Он не знает международного права. Он также не признает резолюции ООН. По сути, он настоящий гангстер и аферист». В какой-то момент интервью Дехган вытащил фотографию Солеймани и поднес ее к камере. «Все иранцы - это Касем Солеймани», - сказал он и заверил в том, что силы Кудс, которые Солеймани возглавлял с 2003 года, не ослабнут его смертью. Кудс были ответственны за проецирование иранского влияния на Ближний Восток и за его пределы и сыграли важную роль в поддержке режима Асада в Сирии. «Человек, который заменил его, сотрудничал с ним в течение двух десятилетий. У него те же способы и методы действий», - сказал Дехган. Воля Ирана отстаивать свои интересы "возросла в тысячу раз. Мы не чувствуем страха. У нас есть логика, логика мученичества". На фоне усиления войны слов, Дехган повторил комментарии других высокопоставленных иранских чиновников о том, что страна не стремится к войне: «Позвольте мне сказать вам одну вещь: наше руководство официально объявило, что мы никогда не искали и не будем искать войны». Но его требование, чтобы США не отвечали на любые ответные действия со стороны Ирана за убийство Сулеймани, наверняка останется не услышанным. Этот цикл насилия ускорился, когда, в результате ракетной атаки на совместную американо-иракскую военную базу 29 декабря, был убит американский подрядчик. Ответственной за это нападение американские чиновники назвали проиранское ополчение. Его лидер был убит вместе с Сулеймани во время удара американского беспилотника в Багдаде.

Похороны генерала Сулеймани Машина в которой ехал генерал и другие военные была уничтожена ракетным ударом американского беспилотника











