Америка и антисемитизм

Очередная статья на тему о вечном вопросе - “Куда податься бедному еврею?”

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Еще до сообщения о зверском нападении темнокожего антисемита на дом раввина во время зажигания ханукальных свечей я прочитала новость о том, что журналист Бретт Стивенс напечатал в «Нью-Йорк Таймс» статью в колонке «Мнения», насквозь пронизанную расизмом

Posted By: Виктория ВЕКСЕЛЬМАН on: January 03, 2020

Я удивилась. Бретт Стивенс – известный журналист. В свое время он был главным редактором «Джерузалем Пост», затем вернулся в Америку, был редактором «Уолл-Стрит Джорнэл», теперь вот у него колонка в «Нью-Йорк Таймс». По взглядам своим нынешним он скорее демократ, но старой школы, той, которая отвергала антисемитизм под любой маской и становилась на сторону Израиля. И как хороший журналист он старается свои политические взгляды не выпячивать, да и как опытный редактор должен был знать, что при нынешней «свободе слова» писать и печатать можно, а что нет.

Тем не менее, его угораздило в самое рождество опубликовать крамольное мнение под названием «Секреты еврейского гения». В первоначальной версии приводились статистические данные, указывающие на то, что евреи такие умные, потому что у европейских евреев (ашкеназов) IQ выше, чем у всех остальных этнических групп. «У ашкеназских евреев может быть небольшое преимущество перед их нееврейскими ровесниками, когда речь идет о том, чтобы мыслить лучше. Но еще большее преимущество заключается в умении мыслить по-другому». Позднее статья была отредактирована, и статистические данные сняты, извинения принесены, вина возложена на ныне покойного ученого, продвигавшего расистские взгляды.

Я тут, конечно, статистику по Нобелевским лауреатам по физике, химии, экономике и медицине приводить не буду, дабы не быть обвиненной в расизме. Кстати, на русском языке на ту же тему более обоснованно высказался Михаил Веллер в статье «Позвольте напомнить».

Один отрывок из этой статьи я приведу:

«Однажды еврейский ребенок узнает, что он еврей. Это значит, что от дразнений и мордобоя справедливого спасения нет. Он — не русский. Справедливость существует не для него. А чтобы как-то компенсировать свое непоправимое несчастье, надо делать что-то сверх того, чего ожидают от всех. У еврея с раннего детства больше оснований для задумчивости. Больше препятствий.

И формируется мировоззрение: если хочешь чего-то добиться — ты должен думать, как обойти запреты, как найти решение. Ты должен работать упорно, сколько угодно, пока не добьешься. Ты должен делать больше других, чтобы тебе позволили — может быть! — стать вровень. А жаловаться некому. Так устроен мир. Если жизнь не превращает еврея в лакея – она превращает его в гладиатора».

Бретт Стивенс, собственно, писал о том же. Он повторил извечный вопрос, «каким образом народ, который никогда не составлял больше, чем треть от одного процента населения земного шара, внес такой огромный вклад и породил такое множество абсолютно инновационных идей, позволивших совершить прорывы во многих областях?»

И ответ Бретт Стивенс дает примерно такой же, что и Михаил Веллер: «Еврейский гений действует по-другому. Он склонен все ставить под сомнение и заново обдумывать известные понятия; спрашивать почему (или почему нет?) и как; видеть абсурд в обычной жизни и возвышенное в абсурде. Еврейское преимущество часто заключается в умении мыслить по-другому».

Неудобную статистику редакция убрала, но комментарии на различных сайтах остались, и, к сожалению, тон комментариев в Америке мало чем отличался от российских.

Профессор университета им. Джорджа Вашингтона Дэвид Карпф (судя по имени, еврей) обыграл новость о том, что в офисах «Нью-Йорк Таймс» завелись клопы и «остроумно» пошутил, что «клопы – это метафора. Настоящие клопы – это Бретт Стивенс». Когда горело Варшавское гетто, местные поляки (не все) говорили: «Клопы горят». Видимо, профессор Дэвид Карпф об этой метафоре 1943 года не знал, а то бы пошутил иначе.

В гетто Варшавы

Источник снимка: www.mdr.de

Еще один застенчивый еврей (судя по имени) Даниэль Саммерс, врач-педиатр написал: «Я опущу иронию и юмор. Я просто не могу поверить, что статья Бретта Стивенса о еврейском IQ вообще увидела свет, и нужно очень серьезно проверить, как такое могло произойти».

Писатель Бен Нортон предложил прямо: «Да закройте эту поганую газету». Были и другие сознательные евреи вроде Брэндона Фридмана, предложившего «удалить эту расистскую чепуху», а конгрессмен Брайан Шатц написал, что Бретт Стивенс «пересек очень важную черту».

В числе комментариев под новостной статьей в Fox News было предположение, что статья, восхваляющая еврейский интеллект, является скрытой агитацией за кандидата Майкла Блумберга. Еще один читатель задал резонный вопрос: «Если евреи такие умные, то почему они голосуют за демократов?»

Но к чести большинства читателей, откровенно антисемитских откликов было мало, но наблюдения были верные: «Громче всех по поводу этой статьи жаловались прогрессивные евреи. Они живут в постоянном страхе быть изгнанными из прогрессивного движения, потому что другие прогрессоры не доверяют им и тайно ненавидят из-за то, что они евреи».

Еще один пользователь написал: «Нас должно заботить не содержание статьи, а буквальный страх того, что этот вопрос был поднят. В наше время мы не должны бояться обсуждать любые темы».

«После небольшого исследования этот англо-саксонский протестант, консерватор и республиканец, то есть я, пришел к выводу, что Бретт Стивенс похож на расиста, но он прав».

Откровенно антисемитский отклик был один: «Ой вей, они только и могут рассуждать об еврейском превосходстве. Они презирают гоев и людей грязи. Они – «избранный народ», они верят в это и учат этому. К их сожалению, самыми великими людьми в истории по оставленному следу и гению были неевреи».

Другие отклики явно делают честь консерваторам: «Либералы верят в науку, пока статистика не говорит, что определенная подгруппа значительно умнее, чем они. Ересь!»

«Это расизм?! Это факт! Бретту нужно оценить отвратительную политкорректность культуры либералов и поблагодарить нынешнего президента за борьбу с этой коррумпированной культурой».

А после этой бурной дискуссии в пригороде Нью-Йорка Монси, где живут ортодоксальные евреи произошел «домашний теракт». Темнокожий житель Гарлема, вооружившись мачете, ворвался в дом раввина Хаима Ротенберга во время зажигания ханукальных свечей и тяжело ранил 5 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. По словам свидетелей, после зажигания свечей собравшиеся начали выходить из дома, чтобы пойти в синагогу, и тут тихо и спокойно подошел нападающий, достал оружие и заявил, что «никто никуда не идет», а затем начал яростно колоть ножом людей в комнате. Один человек начал бросать в террориста различные предметы и выгнал его из дома. Преступник, Графтон Томас 37 лет, был арестован, но виновным себя не признал.

Это было девятое антисемитское нападение за семь дней. В начале месяца группа так называемых «черных израэлитов» застрелила трех человек в кошерном магазине в Джерси, 20 ноября в Монси ножевое ранение получил 30-летний раввин.

Темнокожая женщина надавала оплеух трем ортодоксальным женщинам в Бруклине. «Это уже шестой инцидент с начала Хануки, а мы еще не добрались до пятой свечи», – сказала пострадавшая Далья Шустерман. Хулиганка уже на свободе. Седьмой инцидент был словесной угрозой. В пятницу утром некий человек вошел в здание центра ХАБАДа в Краун Хайтс и пригрозил расстрелять всех присутствующих.

Всего в Нью-Йорке было подано в полицию 214 жалоб по поводу нападений на евреев, и это половина всех преступлений на почве ненависти в городе. В 2018 году в полицию поступило 182 жалобы.

В том же Бруклине в праздничную неделю темнокожая женщина избила сумкой еврейку на глазах ее малолетнего сына и кричала: «Ты, гребаная еврейка, твой конец близок!»

Нападения – дело рук люмпенов, бомжей и психически больных людей, но не всегда. Очень много нападений совершается подростками, которые играют в игру «ударь еврея». Вот недавно пожилой ортодоксальный еврей шел по улице, хулиган напал на него сзади, ударил по голове и убежал. В другом случае хулиганов было несколько, и один из них кричал: «Ты грязный еврей».

Дэвид Маркус в статье, опубликованной в «Федералисте», прямо написал, что «Эпидемия насилия, направленная против евреев Бруклина, игнорируется и замалчивается, потому что большинство нападающих являются либо темнокожими, либо латиноамериканцами».

Систематические физические нападения, оскорбления и угрозы в адрес одной этнической общины, вся вина которой состоит в том, что она зрительно выделяется на фоне других групп, могли бы получить широчайшую прессу, были бы организованы движения в защиту этой общины, вся страна была бы мобилизована, но именно это происходит сейчас в Нью-Йорке, и все молчат. Почему? Дэвид Маркус объясняет.

«Причина кроется в том, что большинство нападающих либо темнокожие, либо латиноамериканцы. В статье в «Нью-Йорк Таймс» за октябрь было написано (бездоказательно), что антисемитские нападения совершают представители разных кругов. Автор статьи Джиния Беллафонте пишет: «На самом деле, люди самых различных кругов совершают преступления в городе, что затрудняет борьбу и разговоры об антисемитизме в Нью-Йорке».

Далее Маркус пишет, что если бы антисемитские выходки устраивали белые мужчины в кепках MAGA, то говорить об этом было бы вовсе не трудно. О, тут против расизма поднялись бы все, использовав весь арсенал. «Вместо этого журналисты погружаются в рассуждения о различных слоях общества и изо всех сил стараются не упоминать, что нападения совершают темнокожие и латиноамериканцы из соседних кварталов, даже если вся остальная информация достоверна».

Когда журналист задал вопрос общественному адвокату и члену городского совета Джои Борелли, что делает мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и городской совет, тот ответил прямо: «Похоже, что гнев испарился, как только они поняли, что не могут навесить преступления на почве ненависти на Трампа».

Маркус напоминает, что антисемитскую атмосферу создает Демократическая партия, поощряя антисемитские диатрибы с трибуны Конгресса, поддерживая откровенного антисемита Луиса Фаррахана.

Мы не будем здесь пересказывать официальную реакцию губернатора штата и мэра города, генерального прокурора и прочих официальных лиц. Гораздо интереснее реакция американцев на дежурные фразы.

Читатель «Брейтбарта» написал: «Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, сказала, что она «глубоко обеспокоена» сложившейся ситуацией. «У нас нулевая терпимость к любым проявлениям ненависти, и мы продолжим отслеживать ужасающую ситуацию». Какая чушь. Демократическая партия – партия антисемитизма. Они педалируют эту ненависть везде и всюду».

Еще один читатель поставил следующий пост: «Потрясающе. Сговор между выжившими из ума политиками на самообслуживании, ненормальной левой прессой и либеральной индустрией развлечений, подсевшей на алкоголь и наркотики, внушающие обществу, что безумные насильники являются жертвами. Я и представить себе не мог, что так много людей хотят жить в городах, где так много насилия, граффити, вандализма и гниющего мусора на улицах. Экскременты на тротуарах, ежедневные разбойные грабежи, разгромы магазинов, машин и кражи машин. Члены наркокартелей убивают мачете, а нам говорят, что это «разнообразие», и мы должны принять его, чтобы доказать, что мы не расисты. И идиоты продолжают голосовать за это».

Особенно мне понравился один пост: «Если вы хотите знать, кто стремится править вами, посмотрите, о ком вы не можете говорить, и против чего вы не можете протестовать».

Бывший член ассамблеи Нью-Йорка от Демпартии Дов Хайкинд заявил: «Антисемитизм вышел из-под контроля. Мы видим, что ужасные вещи совершаются ежедневно». По его мнению, в Америке существует атмосфера легитимации антисемитизма: «Когда мы позволяем фарраханам всего мира совершать свои преступления безнаказанно, когда люди говорят о Фаррахане, отъявленном антисемите, я считаю, что он может конкурировать с Геббельсом и Гитлером, когда люди говорят: «Ну, я не согласен с тем, что он говорит, но он сделал много хорошего», то это просто несчастье».

По словам Хайкинда, антисемитами являются сенатор Берни Сандерс, конгрессменши Рашида Тлаиб, Ильхан Омар и Александриа Окасио-Кортес.

Ну, и вишенка на торте, интервью мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио для Fox News. Если кто-то ожидал, что Де Блазио вдруг скажет, что в разгуле антисемитизма в Нью-Йорке под его чутким руководством есть и его вина, то этот кто-то очень сильно ошибся. Потому что у демократов есть человек, который виновен всегда и во всем.

Виной всему, оказывается, является атмосфера, исходящая из Вашингтона: «Атмосфера ненависти развивалась в этой стране в последние несколько лет. Очень многое исходит из Вашингтона, и это сказывается на всех нас».

Когда ведущий Эд Харрис прямо спросил мэра, не обвиняет ли он Трампа, тот ответил, что «не только президента», но «нам нужен другой тон, начинающийся в Вашингтоне, который призовет страну к единству и нахождению общей платформы», чего в последние годы не было.

После всех антисемитских нападений еврейские кварталы Бруклина будут охранять народные дружинники Guardian Angels красных куртках и беретах. Они обещают защитить евреев от нападений.

Надо сказать, что нападения на евреев в пригородах Нью-Йорка были всегда. Именно для защиты евреев от нападений покойный раввин Меир Кахане (объявленный фашистом и террористом) создал в 1968 году Лигу защиты евреев. «Он вывел на улицы новое поколение американских евреев, готовых сражаться и давать отпор. Молодые люди из Лиги защиты евреев беспрепятственно патрулировали улицы, их боялись и уважали, и они всем дали понять, что еврейская кровь стоит дорого».

Шмуэль Саккет, бывший соратник рава Кахане, в интервью для «Джерузалем Пост» сказал, что американским евреям следует создавать организации по типу Лиги защиты евреев, чтобы отражать многочисленные антисемитские нападения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Флориде, Чикаго и Балтиморе.

«Еврейской общине следует тесно работать с полицией, но, вполне понятно, что полиция не может поспеть везде. Следовательно, еврейская община должна подготовить своих людей, научить их приемам самообороны и приобретать оружие законным путем».

Саккет подчеркнул, что синагоги, ешивы и общинные центры «должны охраняться вооруженными евреями, не боящимися применить оружие в ответ на насилие».

Реакция левых евреев была предсказуема. Не следует обвинять в антисемитизме только одну политическую партию, и не нужно создавать дружины самообороны.

Зато рав Шмуэль Ганц из отделения ХАБАДа в Сафферне сказал, что члены общины должны не только прийти в себя от травмы, но и должны начать защищать сами себя. По его словам, члены общины обратились в графство за получением лицензии на приобретение оружия. Он подчеркнул, что нужно постоянно охранять синагоги и все еврейские учреждения.

«После антисемитских нападений в Нью-Йорке и Джерси нам нужно начать защищать себя, чтобы люди знали, что они от ответа не уйдут».

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