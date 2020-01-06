навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.01.20   Редакция

Ни хренасе расценки у них в Таиланде - 20 тысяч рублей за 30 секунд секса!

(0)
 
06.01.20  

Другой Европы как и другой России у нас нет

(0)
 
05.01.20   Редакция

Эксклюзив от CNN: советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи - “Ответ Ирана Соединенным Штатам будет военным”

(0)

последние за вчера, 05.01.20  
 
23:10   Редакция

Эксклюзив от CNN: советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи - “Ответ Ирана Соединенным Штатам будет военным”

(0)
 
05:35   Редакция

Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 06.01.20 08:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ни хренасе расценки у них в Таиланде - 20 тысяч рублей за 30 секунд секса!

Russian tourists caught on camera having sex on beach issue grovelling apology

Российская  пара, среди бела дня  занимавшаяся сексом на пляже  в Паттайе, смиренно попросила  прощения за этот инцидент 

7NEWS

Katherine Davison

Sunday, 5 January 2020 

Пара извиняется за секс на пляже  (Source: Viral Press)


Туристы,  попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на  пляже, смиренно принесли свои извинения. Credit: ViralPress

Warning: Viewer discretion is advised

Пара, смущенная тем что  была заснята занимающейся  сексом на пляже, смиренно  принесла полицейским свои искренние  извинения.

Сначала,  российские туристы Роман Григоренко, 26 лет, и Дарья Виноградова, 19 лет, праздновали Новый год,  затем они покинули бар и отправились отдыхать на пляж у моря в Паттайе, Таиланд.

Смотрите видео выше

Пара продолжала пить пиво  из бутылок, а так как их  «переполняло возбуждение» они начали предаваться любовным играм на песке.

На видео, снятом удивленным зрителем, видно, как Дарья оседлала своего партнера, затем  сняла свои джинсовые шорты и расстегнула джинсы Романа.

Затем мужчина сел на нее, и они около 30 секунд  занимались любовью, после чего вернулись в свой отель.

Tourists caught on camera having sex on beach issue grovelling apology.

Туристы,  попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на пляже, приносят свои  извинения. Credit: ViralPress

Видеозапись игрищ  на пляже была передана полиции и  она сразу же отрядила главного полицейского района  и еще пятерых человек, чтобы поймать парочку.

Выступая на пресс-конференции, подполковник полиции Пияпонг Энсарн сказал: “Такой поступок  разрушает положительный имидж Паттайи как туристического курорта. Офицеры были немедленно отправлены на пляж в поисках улик”.

Романа и Дарью опознали по записям камер видеонаблюдения, а полицейские использовали  эти записи, чтобы проследить их путь до ближайшего отеля.

«Я прошу прощения за оскорбление граждан и нанесение ущерба репутации города»

Оба  они были арестованы и допрошены по подозрению в  публичном совершении непристойных действий.

Кадры показывают пару, оба  в хирургических масках, чтобы скрыть свои лица, смиренно  приносящую извинения следуя местным обычаям, сложив руки в молитвенном  жесте.

Роман сказал: «Я прошу прощения за то, что оскорбил  граждан и нанёс ущерб репутации города. Мы сожалеем о  случившемся.''

Полковник полковник Пияпонг Энсарн сказал, что пара была оштрафована и освобождена.

Он добавил: «Оба туриста признались, что они -  люди из видеозаписи. Перед инцидентом они пошли встречать Новый год. Они вышли из бара на Уокинг-стрит, а затем сидели  на пляже и продолжали пить алкоголь.

«Они сказали, что почувствовали сексуальное возбуждение и потому, что были в состоянии алкогольного опьянения, потеряли понимание того, где они находятся, и начали заниматься сексом.

«Хороший гражданин  увидел их и снял видео, которое он передал нам, чтобы  отследить их и произвести арест».


Russians fined for sex on Pattaya beach

Русская пара оштрафована за  секс на пляже в Паттайе

PUBLISHED : 5 JAN 2020 

WRITER: WASSAYOS NGAMKHAMRoman Grigorenko, 26, right, and his partner Daria Vinogradova, 19, apologise for having sex on Pattaya beach, at the Pattaya police station in Pattaya City on Saturday evening. (Police photo)

Роман Григоренко, 26 лет (справа), и его партнер Дарья Виноградова, 19 лет, в полицейском участке Паттайи приносят свои извинения за секс на пляже Паттайи в субботу вечером. (Police photo)

PATTAYA:  Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи среди бела дня в субботу.

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову на пляже около 15:30 в субботу после того, как их видели, как они занимались сексом.

Они были доставлены в полицейский участок Паттайи и обвинены  в совершении непристойных и порнографический действий в общественном  месте. Они были оштрафованы на 5000 бат каждый (т.е. в  общей сложности немногим более 20000 руб,  примечание переводчика, perevodika.ru) - наивысший возможный штраф за нарушение.

Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны. Они  рассказали что прогуливаясь по пляжу, они не видели никого в непосредственной близости и начали заниматься сексом.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 