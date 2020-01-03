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опубликовано редакцией на Переводике 03.01.20 03:33
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Польские политики разочарованы и призывают евреев осудить Путина

President Duda disappointed with Russia's reaction to Polish statement

Президент Дуда разочарован реакцией России на польское заявление

2 January 2020   Post by: WBJ

President Duda disappointed with Russia's reaction to Polish statement

source: Pixabay

Президент Анджей Дуда разочарован реакцией России на  согласованное с ним заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого, и новых официальных заявлений с польской стороны  в ближайшее время не будет - сказал глава кабинета президента Республика Польша Кшиштоф Щерски.

Заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого было связано с недавними заявлениями президента России Владимира Путина относительно генезиса  Второй мировой войны. «"Президент Путин много раз лгал о Польше, и он всегда делал это намеренно. Обычно это происходит, когда российские власти чувствуют международное давление, вызванное их деятельностью, и это давление оказывается не на исторической, а на современной геополитической сцене», - говорится в заявлении главы польского правительства.

Глава кабинета Президента РП подчеркнул, что президент Дуда разочарован реакцией российской стороны на это заявление. «Как форма ответов на низком дипломатическом уровне, так и ее содержание не поддерживают серьезность обсуждения и не позволяют его предметное продолжение», - сказал президент.

Посол Украины Андрей Дещица выразил солидарность с Польшей в отношении заявлений президента России Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны.



Polish leaders urge Shoah forum to condemn Putin over collaboration claim  

Польские лидеры призывают Всемирный  форум памяти Холокоста осудить Путина за утверждения  о сотрудничестве 

Политики призывают участников Всемирного форума памяти Холокоста осудить российского лидера за утверждение, что поляки сотрудничали с Гитлером

By JTA   January 2, 2020,

  President Andrzej Duda

Президент Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы участники январской конференции в «Яд Вашем»  осудили  обвинение выдвинутое президентом  России Владимиром Путиным, что поляки сотрудничали с Гитлером.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье назвал обвинение Путина ложью, которая нуждается в переосмыслении.

Кшиштоф Щерски, глава кабинета Дуды, потребовал от  участников намеченного на 23 января Всемирного форума памяти Холокоста - конференции, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима,  осуждения [высказываний Путина].

На  прошлой неделе Путин  заявил, что Польша сделала «первый шаг к геноциду», заключив соглашение с Гитлером и присоединившись к разделу Чехословакии в 1938 году, и назвал тогдашнего посла Польши в Германии Йозефа Липски «антисемитской свиньей».

Моравецкий в своем  заявлении,  опубликованном в воскресенье, писал, что Путин «много раз лгал о Польше, и он всегда делал это сознательно. Обычно это происходит, когда российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью».

Тридцать лидеров государства, включая Путина и президента Франции Эммануила Макрона, приедут в Израиль в следующем месяце на Всемирный форум памяти Холокоста. Организаторы подчеркивают, что это будет «крупнейшее мероприятие, посвященное борьбе с антисемитизмом».  Встреча  пройдет под лозунгом «Помнить  о Холокосте, бороться с антисемитизмом».

Конференция организована в связи с годовщиной освобождения Освенцима 27 января 1945 года. В этот день состоится официальная церемония у мемориала бывшего лагеря смерти в Польше, в которой  будут присутствовать мировые лидеры, некоторые из них примут участие в обоих мероприятиях. Путин приехать в Польшу не планирует.

Офис Дуды заявил, что ждет подробного графика конференции в Иерусалиме, прежде чем решить, будет ли присутствовать президент Польши.

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теги: Польша  
   
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