архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.09.18 00:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Scepticism greets Russian ‘evidence’ that MH17 was shot down by Ukrainian forces" Нидерланды - 17 сентября 2018 г. Скептицизмом встречены российские «доказательства» того, что MH17 был сбит украинскими силами

September 17, 2018

Photo: NBAAI via Dutch Safety Board Россия заявила, что имеет доказательства, опровергающие заключение Совместной следственной группы (ССГ) по делу о гибели рейса MH17, что самолет был сбит бойцами пророссийских сепаратистских сил на Украине. На пресс-конференции в Москве в понедельник представители министерства обороны заявили, что ракета «Бук», которая поразила гражданский самолет, была произведена в России в 1986 году, но, после распада Советского Союза, оказалась в руках украинских военных. Голландская прокуратура ответила решительным заявлением, в котором обвинила Россию в утаивании информации или предоставлении ложных сведений, в нарушение резолюции 2166 СБ ООН. «С самого начала расследования до сегодняшнего дня ССГ всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, предоставленную Российской Федерацией», - говорится в заявлении. «Таким образом, ССГ обнаружила, что информация Министерства обороны России, ранее представленная общественности и предоставленная ССГ, была фактически неточной по нескольким пунктам». Все 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, погибли, когда самолет был сбит на востоке Украины на пути из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года. 196 из них были гражданами Нидерландов. Секретные доказательства Министерство обороны России говорит, что секретно передавало материалы Совместной следственной группе, которая расследует катастрофу. Но прокуратура заявила, что россияне не предоставили ключевую информацию о серийных номерах, найденных на обнаруженных обломках ракеты. ССГ выяснила, что ракета была доставлена ​​53-й бригадой российской армии, расквартированной в Курске, украинским повстанцам в Донецке и выпущена с территории подконтрольной сепаратистам. В мае Нидерланды заявили о том, что Россия несет ответственность за свою роль в катастрофе. Считается, что гражданский авиалайнер был сбит непреднамеренно. Элиот Хиггинс, который руководит независимой исследовательской группой Bellingcat, написал в Tвиттере, что спутниковые снимки показывают, как конвой перевозит ракету Бук из Курска в Донецк. Российское Министерство обороны, похоже, не понимает, что конвой Бука, показанный на этом видео, был сфотографирован спутником # MH17 pic.twitter.com/rZFzZgghvF - Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 года За две недели до трагедии, Донецкая Народная Республика, связанная с Россией, сообщила, что она взяла под контроль базу ПВО с [находящимися на ней] зенитными ракетами «Бук». Альтернативные теории Пресс-конференция в понедельник - последняя из серии альтернативных объяснений по поводу гибели рейса MH17 от Кремля, который отрицает любую ответственность за катастрофу. Предыдущие версии утверждали, что самолет был сбит истребителем, что он был сбит ракетой, предназначавшейся для самолета президента Путина, что самолет был заполнен мертвыми телами, а затем сбит с целью скрыть другое, неназванное, зверское преступление. Последняя теория носит сверхъестественное сходство с сюжетом первого эпизода второго сезона мистической драмы BBC “Sherlock”, которая была впервые показана в 2012 году. Последнее контрнаступление совпадает с публикацией на прошлой неделе информации о том, что на прошлой неделе (так в тексте, на самом деле - в начале этого года, примечание переводчика, perevodika.ru) в Гааге были задержаны два российских шпиона, которые, как предполагается, намеревались проникнуть в лабораторию Шпиц в Швейцарии, которая используется Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). NRC и швейцарская газета Tages Anzeiger сообщили, что во время провалившейся попытки взлома , лаборатория анализировали данные, связанные с газовыми атаками сирийского режима, а также с нервно-паралитический отравляющим веществом использованным при нападении на русского двойного агента Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте этого года статью прочитали: 2497 человек Комментарии