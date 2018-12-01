Успешно прошла первая тестовая перевозка грузов автотранспортом из Китая в Европу

29 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- Грузовой автомобиль отправился из китайского пропускного пункта «Хоргос» и прибыл в Польшу 26 ноября по системе «Международных дорожных перевозок» (МДП), что открыло безопасный и удобный путь для торговли между Китаем и Европой. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван» 28 ноября.

Передается, что транспортное средство выехало с территории Китая 13 ноября и благополучно прибыло в пункт назначения в Польше 26 ноября. Грузовой автомобиль преодолел расстояние в 7000 км за 13 дней и пересек территории Казахстана, России и Белоруссии. Перевозка прошла успешно благодаря совместным усилиям МДП и крупнейших в мире логистических компаний — CEVA Logistics, Shanghai Jet-rail International Transportation и Alblas International Logistics.

По словам генерального секретаря Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто, после вышеуказанного удачного эксперимента автомобильная перевозка станет четвертым видом транспортировки после воздушной, морской и железнодорожной, она достаточно конкурентоспособна по сравнению с другими видами транспорта, так как обладает большей гибкостью и сокращает временные и финансовые затраты.

Умберто де Претто отметил, что автомобильная перевозка по-новому свяжет Китай и Европу, а также будет способствовать развитию многосторонней торговли между Китаем и Европой, Китаем и странами вдоль «Одного пояса, одного пути». Кроме того, повысится эффективность прохождения таможенного контроля и снизятся расходы, что принесет неоспоримую выгоду правительствам и предприятиям.

Исполнительный вице-президент логистической компании CEVA Logistics в Китае Торбен Бенгтссон отметил, что автомобильные перевозки между Китаем и Европой имеют большой потенциал. Успешная тестовая перевозка подтверждает возможность экономии до 50% на расходах при доставке «от двери до двери» по сравнению с воздушным транспортом и сокращает не менее 10 дней на сроках доставки по железной дороге.

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