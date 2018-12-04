Российские военные создают подполье в Швейцарии?

Russische Militärs baut unerkannte Truppe in der Schweiz auf?

Марад Видмер 03/12/2018

Фото: http://www.parlamеnt.сh

По данным швейцарской контрразведки, в Конфедерации действует вооруженное подполье, которое подчиняется Москве. Последняя активно финансирует сеть, цель которой состоит в рекрутировании будущих шпионов и «создании беспорядков и неопределённости». Чем опасно пропутинское подполье в Швейцарии? (Портал «Швейцария Деловая»)

Проблемы с «Системой»

В Цюрихе, Берне и Лугано действует сеть секций, в которых – бывшие и текущие – российские военные преподают всем желающим по так называемой «Системе» военное искусство. Такова официальная версия. В своём опубликованном докладе Разведывательная служба Швейцарии приводит доказательства того, что сеть военизированных пропутинских секций может представлять угрозу безопасности Конфедерации.

Швейцарскими властями уже установлено, что тренерами являются бывшие солдаты элитных подразделений российской армии. Некоторые из данных «тренеров» из-за их действий на востоке Украины присутствуют в санкционном списке США.

Предполагаемое подполье в Швейцарии, которое должно рекрутировать будущих шпионов, существует лишь благодаря финансированию из России. В обмен на него сеть секций подчиняется распоряжениям Кремля. По версии швейцарской контрразведки, Россия намерена наращивать свои паравооруженные силы за пределами территории страны, чтобы использовать их для недружественных действий против интересов Швейцарии и других западных страны.

Первые шпионы на подходе

Для избранных их «обучение» посещением секций в Цюрихе, Берне или Лугано не заканчивается. В дальнейшем – уже в самой России – им показывают, как, например, следует обращаться со стрелковым оружием и взрывчаткой. По данным газеты «Sonntagsblick», некоторые граждане Швейцарии уже прошли обучение в армейских лагерях в России.

Разведывательная служба Конфедерации убеждена в том, что подполье в Швейцарии до поры должно оставаться незаметным и лишь дожидаться приказов из Москвы.

Власти проморгали целое подполье в Швейцарии?

Сама сеть секций в Берне, Цюрихе и Лугано наотрез отрицает связь с российскими властями.

Тем не менее, пока что куда больше вопросов возникает в связи с бездействием швейцарских властей. Последние, судя по доказательствам контрразведки, буквально проморгали враждебное подполье на территории Швейцарии. Самый очевидный вопрос: как люди, которые воевали на востоке Украины и были внесены в санкционный список США, вообще могли быть допущены на территорию Швейцарии и получить здесь право вербовать потенциальных шпионов под видом обучения искусству самообороны?

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