опубликовано редакцией на Переводике 05.12.18 22:10 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Why Cuba Isn't Getting Much from Russia or China" США - 27 ноября 2018 г. Почему Куба не получает многого от России или Китая Image: Reuters Москва и Пекин хотят видеть рыночные реформы, но Гавана не сдвигается с места. В ноябре 2018 года президент Кубы Мигель Диас-Канель осмелился приехать в Москву, где его тепло приветствовал президент России Владимир Путин. Во многих отношениях визит Диаса-Канеля был отзвуком дней холодной войны, когда Фидель Кастро был желанным гостем руководства Кремля. Хотя Россия вряд ли обеспечит такую же щедрость, как в прошлом, чтобы держать Кастро в силе, она могла бы оказать достаточную помощь для дальнейшего возрождения старых отношений и вызвать раздражение политиков США. Действительно, в то время, когда глобальная политика ускользает в новую холодную войну, Куба восстановила свое очарование для Москвы. Во время холодной войны динамика между Россией и Кубой была простой; они нуждались друг в друге, чтобы продвигать свои собственные цели. Когда Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году и запустил революцию, отношения с Соединенными Штатами быстро ухудшились по многим вопросам, таким как экспроприация бизнеса США и поддержка Гаванны единомышленников революционных групп на Карибах и в Латинской Америке. Соединенные Штаты ответили неудачным вторжением в Bay of Pigs, экономическим эмбарго и попытками покушения на диктатора карибского государства. В холодной войне Куба была идеальным союзником Советского Союза. Расположенная недалеко от Америки, но определенно антиамериканская, она позволила Москве создать базу для того, чтобы прогнозировать свою мощь за счет поддержки левых политических групп Карибов и Латинской Америки и проведения разведки. В свою очередь, Советы предоставили Кубе финансовые и страховые льготы, которые оценивались примерно в 4 миллиарда долларов США в виде ежегодных субсидий в 1980-х годах. Когда Советский Союз рухнул в 1991 году, его щедрая помощь Кубе закончилась. Когда Россия вышла из советских руин, она приступила к болезненным экономическим реформам, которые создали более рыночную экономику. Для Кубы годы после распада СССР были болезненными, называемыми «особым периодом», в течение которого транспортная система острова приближалась к краху, и голода едва удалось избежать. Однако Кубе удалось найти еще одного внешнего помощника с приходом Венесуэльского Уго Чавеса, который в 1999 году занял пост президента богатой нефтью южноамериканской страны. Чавес был поклонником Фиделя Кастро, и вскоре в двух странах сложились тесные рабочие отношения, построенные вокруг дешевого экспорта венесуэльской нефти, обменивающейся на кубинские силы безопасности и врачей. Передышка Кубы от экономических реформ продолжалась до 2014 года, когда нефть резко упала, оказывая разрушительное влияние на плохо управляемую венесуэльскую экономику. Усугублением проблемы для Кубы было то, что Чавес умер в 2013 году, а его преемник Николас Мадуро оказался поразительно неумелым в отношении экономики. Эта ситуация осложнялась растущим доверием Мадуро его военным и кубинским разведывательным силам, чтобы помочь ему оставаться у власти. С 2015 года по настоящее время помощь Венесуэлы ослабела. Поскольку добыча нефти в Венесуэле упала до минимумов 1940-х годов, Кубе вновь стала необходима внешняя экономическая поддержка. Падение Венесуэлы вынудило Кубу к жестким решениям. Хотя Куба имела тесные отношения с Китаем, который в начале XXI века стал важной экономической силой в Карибах, Пекин мало намерен предоставлять такую же щедрость, как Венесуэла. Более того, Китай хочет видеть, что Куба проводит рыночные реформы, которые Пекин уже провел, начиная с конца 1970-х годов. В настоящее время Китай имеет вторую по величине экономику в мире, и он по-прежнему находится под контролем Коммунистической партии Китая, что часто подчеркивалось неповоротливым кубинским коллегам. Еще одним осложняющим фактором для Кубы и чем-то, что может помочь приблизить Гавану к Москве, является то, что усилия по нормализации отношений с Соединенными Штатами имели ограниченную потенциальную выгоду. В то время как президент Барак Обама посетил Кубу в 2016 году и встретился с братьями Кастро, и официальные дипломатические отношения были возобновлены, выборы Дональда Трампа привели к усилению позиции США в 2017 году. К 2018 году перспективы для американских туристических и иностранных инвестиций, как потенциальных сил чтобы стимулировать кубинскую экономику, все больше исключались. Более того, отношения с Америкой испортились из-за предполагаемых звуковых атак на дипломатический персонал США в Кубе, что привело к исключению пятнадцати кубинских дипломатов из Соединенных Штатов. В ноябре 2018 года отношения стали еще хуже, когда советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, объезжая Кубу вместе с Венесуэлой и Никарагуа, назвал их «тройкой тирании». Болтон отметил, что они представляют собой «разрушительные силы угнетения, социализма и тоталитаризма». Должностные лица США также показывали Карибам и Латинской Америке то, что им следует проявлять осторожность в получении помощи со стороны Китая, который в последнее десятилетие стал контрапунктом для Америки. Вашингтон был обеспокоен готовностью Пекина оказать значительную помощь местной инфраструктуре и торговле. Это имеет значение, потому тем временем Америка сокращает помощь, налагает тарифы и принимает жесткую позицию на иммиграцию из страны. Именно в этой углубляющейся холодной войне с Карибами между Соединенными Штатами с одной стороны и Китаем и Россией, с другой стороны, Куба восстановила степень геополитического значения. Кубинское правительство уже снизило прогноз экономического роста на 2018 год до 1,0 процента (он может снизиться) из-за снижения экспорта сахара и минеральных ресурсов, а также снижения туристической выручки. Куба также столкнулась с новым экономическим ударом с приходом правого правительства Bolsonaro в Бразилии после выборов в октябре 2018 года. Новое бразильское правительство заканчивает программу кубинских врачей в самой большой стране Южной Америки. В рамках программы более восьми тысяч кубинских врачей работают в сельских районах Бразилии и получают только 30 процентов своей зарплаты; остальные 70 процентов направляются непосредственно кубинскому правительству. Чтобы не допустить нехватки медицинского персонала, кубинское правительство не разрешает своим врачам брать с собой свои семьи. Избранный президент Бразилии поднял вопрос об этом, назвав отношение Гаваны к своему медицинскому персоналу «бесчеловечным». Окончание программы в Бразилии может стоить кубинскому правительству 300 миллионов долларов в твердых валютных резервах. Куба должна рассмотреть свои варианты. Экономическая реформа сталкивается со значительным сопротивлением укоренившихся местных интересов, включая вооруженные силы, Коммунистическую партию и бюрократию. В то же время экономика застопорилась, и Диас-Канель сталкивается с разочарованным населением. Хотя теплый прием в Москве, несомненно, был приятным моментом для президента Кубы, он не вернулся из России с горой экономических лакомств, как в годы холодной войны. Ключевыми пунктами из России были кредитная линия в размере 50 миллионов долларов для кубинских закупок российского военного оружия и запасных частей (объявлено до визита); контракты на проекты в размере 260 миллионов долларов (некоторые из них уже находятся в стадии разработки), включая модернизацию железнодорожной системы Кубы и строительство трех электростанций и одного завода по переработке металлов; и соглашения на фабрику по производству стекловолокна, исследование нефти вдоль северного побережья Кубы, покупку российских светодиодных ламп и экспорт кубинского препарата против диабета. Куба не хочет возвращаться в международную изоляцию из-за президентства Трампа. Руководство также неохотно вносит какие-либо существенные изменения в свою экономическую политику, поскольку опасается, что может потерять контроль над процессом. В этом лидеры Кубы видят Россию старым другом, желающим протянуть руку помощи. Со стороны России, Куба дает возможность претендовать на то, что она является глобальной державой, которую нельзя игнорировать. Россия 2018 года – это не Россия, которая вышла из советского обломка в 1991 году. Москва более уверенна и при Путине действует с чувством недовольства Западом – в частности, Соединенными Штатами. С изменением направлений карибской геополитики Куба снова представляет эту возможность. Однако важно подчеркнуть, что существуют ограничения в отношении того, что может предложить Россия, и того, что Куба в настоящее время готова сделать, чтобы стать более привлекательным экономическим партнером. Именно Марк Твен сказал: «История не повторяется, но она рифмуется». На данный момент это происходит между Кубой и Россией; есть отчетливые исторические отголоски холодной войны; но чрезмерные объятия, скорее всего, останутся более видимыми, чем очевидными в реальной помощи – по крайней мере, до тех пор, пока Куба не захочет инвестировать в более рыночные реформы и больше предложить потенциальным экономическим партнерам.

