Помпео: судьба договора РСМД зависит от властей России

Обновлено 04 Декабрь, 2018 Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео

Глава американской дипломатии отверг предположения о том, что США действуют в одностороннем порядке, но отметил, что США строят «новый мировой порядок»

Президент США Дональд Трамп строит новый мировой порядок, который будет поддерживаться американским лидерством и демократией.

Об этом заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео на мероприятии в Брюсселе, завершающем двухдневный форум министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Помпео, Россия не приняла западные ценности свободы и международного сотрудничества. Наоборот, она заставила замолчать голоса оппозиции и вторглась в независимые страны, такие как Грузия и Украина. Москва также применила на чужой (британской) территории боевое нервно-паралитическое вещество, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия, подписантом которой она является.

Москва также много лет нарушает американо-российский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил Помпео, добавив, что судьба РСМД сейчас зависит, прежде всего, от властей России. По словам госсекретаря США, договор можно спасти, если Москва признает свои нарушения и вернется к выполнению условий соглашения.

Помпео заявил о развертывании Россией уже нескольких дивизионов ракет SSC-8, которые соответствуют параметрам наземных крылатых ракет средней дальности. Он сказал, что «дальность (этой) ракеты делает ее непосредственной угрозой для Европы».

Соединенные Штаты, добавил глава американской дипломатии, согласны дать на это Кремлю два месяца, в течение которых США обязуются не осуществлять испытаний или развертывания любых ракетных систем.

Если же российские власти не предпримут никаких шагов в этом направлении, подчеркнул Помпео, США оставляют за собой право выйти из договора РСМД по истечении 60-ти суток.

В свою очередь МИД РФ во вторник в очередной раз заявил, что Россия «неукоснительно соблюдает» положения договора и что «американской стороне это известно». Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров уточнил, что Москва передала Вашингтону документы, подтверждающие полное выполнение российской стороной положений ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп уже озвучивал угрозу выхода из данного договора, который запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

В своем предыдущем выступлении перед участниками форума Майк Помпео возложил вину за нестабильность в мире на Иран и Китай.

«В лучших традициях нашей великой демократии мы объединяем уважаемые страны для построения нового либерального порядка, способного предотвратить войну и добиться большего процветания», – сказал Помпео в своем внешнеполитическом выступлении.

Президент Трамп не раз обвинял европейских союзников по альянсу в недостаточных расходах на оборону и в том, что они слишком сильно полагаются в этом вопросе на Вашингтон. Но Майк Помпео отверг предположения о том, что Вашингтон действует в одностороннем порядке.

«При президенте Трампе мы не отказываемся от международного лидерства и от наших друзей в международной системе», – добавил он.

«Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах свободного мира. Это совсем не так, – продолжил Помпео. – Мы действуем в целях сохранения, защиты и продвижения открытого, справедливого, транспарентного и свободного мира суверенных государств. Этот проект потребует реального, а не притворного восстановления либерального порядка между государствами. Для этого нужна уверенная в себе Америка и лидерство не только моей страны, но и демократий всего мира».

Выступлению госсекретаря США были созвучны идеи, высказанные генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча министров альянса, по его словам, сама по себе является важным посланием, потому что на ней присутствуют все союзники НАТО, а некоторые из них также являются участниками двухсторонних соглашений, касающихся Черного моря.

«Представители трех государств черноморского бассейна и другие союзники НАТО встретились с Украиной и Грузией и высказали им нашу поддержку, – заявил Столтенберг. – Все мы полны решимости продолжать расширение сотрудничества с ними. И мы, как я сказал, внимательно проследим за развитием событий в регионе, в том числе, конечно, в Черном море. Затем, основываясь на нашей оценке ситуации, мы рассмотрим вопрос о нашем присутствии в регионе».

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