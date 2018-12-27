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скаут: Игорь Львович;
   
 

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

Линии электропередач

РИА Новости  26.12.2018

Пробное отключение энергосистемы Калининградской области от Прибалтики запланировано на май следующего года. Чем грозит Латвии, Эстонии и Литве отключение от системы распределения электроэнергии БРЭЛЛ?

"В мае 2019 года в Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную работу в изолированном режиме от энергосистемы России", – заявил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов в интервью РИА Новости.

Как отмечается, связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС – Прегольская (мощностью 456 МВт), Маяковская и Талаховская (каждая по 156 МВт) – были введены в эксплуатацию в 2018 году. Угольную Приморскую ТЭС мощностью 198 МВт планируется ввести до конца 2019 года.

Такое решение продиктовано отказом стран Прибалтики от энергетического сообщения с Россией и отключения от системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). В июне текущего года Прибалтика вместе с Польшей и Еврокомиссией подписали политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Все работы оцениваются в сумму в 1,5 млрд евро. Полный выход из БРЭЛЛ и синхронизация с системами континентальной Европы планируется осуществить к 2025 году.

Летом прибалтийские страны попробуют впервые поработать в режиме изоляции от российской энергосистемы. А именно на июнь 2019 года намечено тестовое 12-часовое отключение электросетей Прибалтики от БРЭЛЛ. Как сообщала компания Elering, во время тестирования все девять соединяющих страны Балтии с Россией и Белоруссией энерголиний будут отключены одна за другой. Во время теста Балтия останется подключенной к сетям постоянного тока Польши и Скандинавии. Во время тестирования будут отключены линии между Литвой и Калининградской областью, таким образом и электросети российского региона в этот период будут функционировать в изолированном режиме.

Как пояснял ранее политолог Александр Носович, электрокабель NordBalt, который уже сейчас соединяет энергосеть Литвы, Латвии и Эстонии с европейской энергосетью, в частности, со Скандинавией, выходит из строя в среднем раз в месяц. По его словам, если Прибалтика выйдет из БРЭЛЛ и переключится на европейскую энергосеть, соединившись с такими электрокабелями, как NordBalt, то это создаст, а не решит проблемы.

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теги: Прибалтика  
   
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