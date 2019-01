архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.01.19 16:13

"The Russian Card on North Korea Has Yet to Be Played" США - 05 января 2019 г. Русская карта в отношении Северной Кореи еще не разыграна Reuters Москва способна выполнить «дипломатическую акробатику», что не могут Пекин и Вашингтон. Моя последняя колонка «Dragon Eye» подвела итог важного анализа двух китайских экспертов, каждый из которых провел значительное время в Пхеньяне. Я отметил их интересный вывод о том, что они считают Россию «восходящей звездой» в отношении дел на Корейском полуострове. В своем заключении они оценили, что российско-китайское сотрудничество в вопросе Северной Кореи могло бы стать «решающим фактором». Это может показаться парадоксальным, если взглянуть на историю ядерной программы Пхеньяна, она берет свое начало в период первоначальной конфронтации между Россией и Китаем, и их соответственной конкуренции за преданность различным коммунистическим государствам в Восточной Азии, поскольку их соперничество усилилось в 1960-х годах. Хотя американцы, естественно, настороженно относятся к российско-китайскому сотрудничеству в любом контексте, эти китайские аналитики могут быть правы. В конце концов, одно из толкований событий на Корейском полуострове за последние тридцать лет заключается в том, что нынешнее нестабильное положение дел во многом связано с неустойчивым дисбалансом во власти. Как может Северная Корея противостоять объединенной мощи Южной Кореи и Соединенных Штатов, когда за ними стоит могущественная Япония? В этой концепции «первородным грехом» был распад СССР и неспособность Москвы и Пекина адекватно поддержать своего нерешительного союзника. Столкнувшись со слишком реальной возможностью полной гибели, Кимы, по логике, откупорили ядерного джинна. Принимая совет китайских коллег к серьезному рассмотрению роли России в корейской ситуации, в этой «Bear Cave» анализируется несколько актуальных русскоязычных анализов, которые, вероятно, были упущены западными экспертами. 28 декабря в российской газете «Коммерсантъ» был опубликован довольно удручающий анализ журналиста Михаила Коростикова. Он заявил в своем первом предложении: «Прошедший год стал годом триумфа северокорейской дипломатии». В начале прошлого года он объясняет, что Северная Корея столкнулась с мрачной, но реальной перспективой войны и не могла бы обрадоваться, увидев, что Китай и Россия «фактически присоединились к западной коалиции», чтобы предпринять суровые экономические санкции против Пхеньяна. Тем не менее, вступая в 2019 год, мы находимся в совершенно другой ситуации, благодаря тому, что Ким Чен Ын «открыл себя миру беспрецедентным образом и выполнил ряд блестящих дипломатических маневров». Этот российский журналист сообщает с оттенком сарказма по поводу обещания Кима в Сингапуре разоружиться «когда-нибудь». Аналогичным образом, также отмечается странное заключение президента Дональда Трампа о том, что проблема в основном решена. И он саркастически заключает с полным ироническим эффектом, что «КНДР не предприняла никаких реальных шагов к денуклеаризации». Тем не менее, в конце концов, Коростиков утверждает, что американцы скоро будут полностью поглощены президентскими выборами 2020 года, что они «забудут все о сдерживании Северной Кореи». Как и его коллеги-журналисты на Западе, Коростиков, очевидно, может умело сыграть на иронии сегодняшних стратегических проблем, но он не дает никаких рекомендаций для выхода. Более глубокое понимание этой проблемы можно найти в подробном интервью, опубликованном 11 декабря в русскоязычной газете «Российская газета» с северокорейским экспертом Георгием Толорая, бывшим дипломатом, который прожил более десяти лет в Пхеньяне, и который сейчас возглавляет Центр российской стратегии в Азии при Российской академии наук. Толорая не совсем оптимистичен, но он также не хочет полностью заявлять, что переговоры США и Северной Кореи также являются полным провалом. Он открывает интервью комментарием о том, что его контакты в Пхеньяне считают, что «КНДР сейчас ждет, что американцы ей что-то предложат». Признавая в свое время в Вашингтоне, что у США нет аппетита к ослаблению санкций против Пхеньяна, он, тем не менее, откровенно отмечает, что «отмена санкций воспринимается в КНДР как показатель серьезности отношения США к диалогу с Пхеньяном». Однако он также оценивает, что Северная Корея еще не сталкивается с отчаянной ситуацией, заявляя, что экономика в Северной Корее «весьма стабильная и в целом неплохая», - сказал он, вероятно, из-за помощи из Пекина, которая не видна. В ходе интервью Толорая возвращается к тому, что он считает ключом к возможному прорыву между США и Северной Кореей, и это вращается вокруг «значения слова« денуклеаризация ». Он указывает, что американцы сами не продумали это и «не имеют четкого понимания», означает ли это, например, только боеголовки или включает также ракеты. Иллюстрируя свои размышления на эту тему, он вызывающе предлагает: «А что делать с физиками-ядерщиками, которые создают это оружие? Их вообще расстрелять?». Толорая думает, что надежда все еще есть, кажется, потому что он предполагает, что« американцы ищут какое-то компромиссное решение». Тем не менее, он основывается на абсолютном реализме. Когда интервьюер спрашивает его, считает ли он, что Северная Корея могла бы когда-либо полностью отказаться от своего ядерного арсенала, его ответ краткий и конкретный: «Конечно, нет». Где, по словам Толорая, находится компромиссное пространство между Пхеньяном и Вашингтоном? Он приходит к выводу: «Возможно, могло бы быть соглашение, согласно которому Соединенные Штаты лишают КНДР возможности нанести удар по территории Америки, но Северная Корея сохраняет минимум ядерного оружия. Это может быть компромиссом, который устроит обе стороны. Другое представление компромисса, которое одобряет Толорайя, - это то, которое он приписывает китайскому ученому и формулирует корректировку обычной формулировки CVID в США [полное, проверяемое, необратимое разоружение]: «CRID -«условная, взаимная, возрастающая денуклеаризация »» «Мне нравится эта формула», - утверждает Толорая и объясняет, что она представляет собой постепенный процесс разоружения, а также плавный подход к недостижимой цели, но достижение максимальной точки сближения. Американские переговорщики должны внимательно изучить эти идеи, поскольку Толорая знает Пхеньян гораздо лучше, чем кто-либо из американцев. А какова роль России на Корейском полуострове? Примечательно, что интервью опубликовано под однозначным заголовком «Эксперт:« Главная роль России в Корее заключается в поддержке мирного процесса ». Он добавляет, что« России совершенно не нужен еще один конфликт по соседству на ее границах - вторая Сирия или что-то в этом роде ». Реалист Толорайя не преувеличивает роль Москвы в кризисе: «У нас нет серьезных рычагов, экономических, политических или других, чтобы повлиять на … Северную Корею». Возможно ли, тем не менее, как подразумевает китайское исследование, которое начало эту статью, что Толорайя недооценивает значение гибкой дипломатии своей страны в этих трудных дипломатических условиях Северо-Восточной Азии? Во-первых, мирная повестка дня Муна нуждается во всей поддержке, которую он может получить. Россия и Южная Корея незаметно построили прочные и доверительные отношения, которые могут стать решающей опорой для этого рискованного проекта. Действительно, это интересное интервью с Толорая произошло в кулуарах конференции в Сеуле, что неудивительно. Однако второй и связанный с этим момент, возможно, еще важнее. Как я уже отмечал, большое достоинство России в Восточной Азии заключается в том, что это не Китай. Хотя Пекин имеет так много карт в отношении Корейского полуострова, он не может реально действовать на этих картах, так как все игроки с подозрением относятся к предполагаемому скачку Китая региональной гегемонии. Таким образом, вполне вероятно, что кремлевские дипломаты - возможно, молодая версия Толорая - должны выполнять дипломатическую акробатику, необходимую для мягкой посадки Корейского полуострова. Lyle J. Goldstein Мнения в его колонках полностью принадлежат ему и не отражают официальные оценки военно-морского флота США или какого-либо другого агентства правительства США.

