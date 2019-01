архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.01.19 22:40 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The National Interest”,

"Russia Wanted a Tank That Could Fire Missiles and Nuclear Weapons" США - 05 января 2019 г. Россия хотела танк, который мог бы стрелять ракетами и ядерным оружием Wikipedia Необычное оружие холодной войны - или нет? В 1950-х и 1960-х годах, когда ожидалось, что на поле битвы будет господствовать тактическое ядерное оружие, Советская Армия разработала множество тактических ракет-носителей с ядерным двигателем ближнего действия, их ответ американским пусковым установкам, таким как Davy Crockett. Одной из этих систем была пусковая установка «Резеда», два 230-мм безоткатного орудия. Стрельба велась 360-мм тактическим ядерным орудием на расстоянии до шести километров. Эти пусковые установки были установлены на шасси БТР-60. Но к концу 1960-х такие простые системы считались слишком примитивными. Было разработано новое поколение тактических ядерных пусковых установок. В результате этого толчка были созданы две системы: «Шиповник» для мотострелковых полков и «Таран» для танковых подразделений. Проект «Таран» включал еще одно средство развития, которое было очень «горячим» в то время в Советском Союзе, «ракетный танк». Танк ИТ-1 был разработан примерно в то же время в Советском Союзе, он отличался пусковой установкой противотанковых управляемых ракет в качестве основного оружия, в отличие от традиционного основного оружия. Объединяя эти характеристики, проект «Таран» должен был создать ракетный танк, который мог запускать большие тактические ядерные заряды, а затем сопровождать атаку противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Танк должен был базироваться на шасси Т-64. Башня должна была быть совершенно новой и оснащаться ракетной пушкой. Говорят, что сам тактический ядерный снаряд имел калибр 300 мм и стартовый вес 150 кг. Боеголовка весила 65 кг и имела выход 0,3 килотонны. Три из этих снарядов должны были быть в каждом Таране. В то время как требования к проекту указывали на то, чтобы система могла стрелять до 8 км, расчеты предполагают, что ракетный снаряд мог достигать 12 км. Однако ракетным снарядам не хватало какого-либо управления. В режиме прямого огня снаряды должны были приземляться в пределах 100 м от точки прицеливания. При стрельбе в непрямом режиме, эта ошибка увеличилась бы в 2,5 раза. Таран также должен был иметь около 10-12 ПТУР в дополнение к ядерным снарядам. Проектировщики хотели, чтобы Таран мог атаковать с обычными танками, чтобы уничтожить уцелевшие машины после стрельбы, а большой калибр орудия сделал его пригодным для стрельбы ПТУР. По оценкам, эти ПТУР могли пробивать 300 мм стали. Но к 1970-м годам советский интерес к Тарану угас. «Ядерное поле битвы» вышло из моды, опасаясь, что использование тактического ядерного оружия может привести к дальнейшей эскалации. Точность основного орудия тарана также считалась недостаточной из-за малой мощности его боеголовок. Таран будет эффективен только при большой концентрации сил противника с его маленькой боеголовкой. По этим причинам проект Таран был закрыт в 1970-х годах. Концепция оружия, которое могло стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами, в конечном итоге была добавлена к обычному Т-64 в Т-64Б. Но Таран, возможно, не убил концепцию ядерного танка для Советов. Одной из ключевых особенностей модели танка Объект 195 (который, как полагают некоторые, предшественник нынешнего Т-14 Армата), была его способность стрелять из основного орудия 152-мм артиллерийскими снарядами. Теоретически, Объект 195 мог выстрелить из своего оружия тактическим ядерным снарядом 3БВ3. Поскольку «Армата» спроектирован таким образом, чтобы в будущем можно было модифицировать 152-мм орудие, мы можем увидеть возвращение танка с ядерным оружием на поле боя. Некоторые российские источники пытались поставить под сомнение эту пригодность ядерного танка. Однако их аргументы о том, что ядерный снаряд была бы невероятно саморазрушительным, и что обычные снаряды с обедненным ураном лучше для противотанковых боевых действий, противоречат другим российским заявлениям и игнорируют устойчивость брони к ядерным осадкам. Сергей Кузнецов утверждает, что основная пушка «Арматы» имеет дальность стрельбы 4 км. Игнорируя, что это, вероятно, относится к нынешней 125-миллиметровой вооруженной версии, а не к 152-миллиметровой версии, которая была бы способна к ядерному оружию, сама Россия утверждала, что Армата может захватывать и уничтожать цели на расстоянии до 12 км. Хотя показатель дальности полета 12 км относится к ПТУР, нет никаких баллистических ограничений, которые бы препятствовали стрельбе ядерными снарядами на расстоянии до 12 км от Арматы. Как было сказано выше, танки устойчивы к осадкам из-за систем фильтрации, излучения, взрывной волны из-за аэродинамического дизайна. Второе утверждение, данное Кузнецовым, о том, что легче достичь большего проникновения, используя обедненный уран, игнорирует цель ядерного снаряда. Таран был разработан, чтобы использовать свои ядерные снаряды для начала атаки, а затем использовать ПТУР для поражения брони. Первые ядерные снаряды были бы выпущены, чтобы разрушить вражескую электронику и убить мягкие цели, а не непосредственно вражеские танки в попытке проникнуть в них.

