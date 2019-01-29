Три самые большие угрозы человечеству

Раскрыты три самые большие угрозы человечеству в отчете Lancet

Главные международные эксперты предупреждают, что ожирение, недостаточное питание и изменение климата – самые большие угрозы для человечества благодаря стремлению к прибыли и бездействию политики.

Комиссия Lancet по ожирению потребовала обязательный план и триллионы долларов, чтобы остановить негативное влияние неустойчивого сельскохозяйственного производства, транспорта, проектов городского строительства и землепользования.

Сообщение поступило через неделю после того, как Комиссия EAT-Lancet предупредила, что люди, для предотвращения катастрофического ущерба планете, должны радикально изменить свою диету.

Согласно докладу, опубликованному в понедельник, срочно необходимы денежные средства в размере 1 миллиарда долларов на политику и производство продуктов питания для поддержки здоровья, окружающей среды и экономического благополучия.

Консорциум из 43 ведущих мировых экспертов в области сельского хозяйства, экономики, прав человека и т.д. заявил, что взаимодействие ожирения, недостаточного питания и изменения климата нанесет огромный урон человечеству.

«То, что мы делаем сейчас, является неприемлемым», - сказал Уильям Дитц, автор исследования и эксперт по общественному здравоохранению в Университете Джорджа Вашингтона.

«Единственное, на что мы можем надеяться, это на то, что чувство срочности окажет большое влияние», - сказал он. «У нас заканчивается время».

По словам комиссии, около четырех миллионов смертей в год связаны с ожирением, а около 815 миллионов человек страдают от хронического истощения.

«Неправильное питание, будь то недоедание или ожирение, безусловно, было основной причиной плохого состояния здоровья и преждевременной смерти в мире», - сказал профессор Стивен Аллендер, директор Глобального центра по ожирению.

Согласно последним данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, почти двое из трех взрослых в Австралии и каждый четвертый ребенок имеют избыточный вес или страдают ожирением.

«Избыточная масса тела поражает два миллиарда человек во всем мире, в то время как два миллиарда человек также страдают от дефицита питательных микроэлементов, и ожидается, что обе проблемы значительно ухудшатся в результате изменения климата», - сказал профессор Аллендер.

Он сказал, что ожирение, недоедание и изменение климата слишком долго рассматривались в отдельности. Мало того, что их объединяет много ключевых факторов, их последствия взаимосвязаны.

«Пищевые системы не только приводят к пандемии ожирения и недоедания, но и порождают более четверти глобальных выбросов парниковых газов, причем производство в секторе крупного рогатого скота составляет более половины этих выбросов.

«Транспортные системы, в которых доминируют автомобили, поддерживают малоподвижный образ жизни и производят от 14 до 25 процентов выбросов», - сказал профессор Аллендер.

По его словам, экстремальные погодные явления, засухи и проблемы в сельском хозяйстве, связанные с изменением климата, повысят уровень недоедания, угрожая продовольственной безопасности.

Согласно отчету Lancet, сельскохозяйственное производство и распределение сжигают ископаемое топливо, которое способствует повышению глобальной температуры, засухам и экстремальным погодным условиям.

Проблемы усугубляются бездействием политиков, влиянием продовольственных предприятий, стремящихся получить прибыль, и отсутствием спроса на изменения со стороны общественности, говорится в документе.

Индустрия безалкогольных напитков в Австралии и во всем мире оказывала воздействие на политиков, чтобы заблокировать или снизить налоги на безалкогольные напитки.

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что лоббисты «большой еды» потенциально влияли на политику в области здравоохранения в пользу своих корпоративных моментов ценой здоровья населения.

Профессор Аллендер сказал, что экономические стимулы необходимо пересмотреть, и примерно 7 триллионов долларов в виде государственных субсидий на ископаемое топливо и миллиардов в виде субсидий для мясного, молочного и других крупных сельскохозяйственных предприятий во всем мире следует перенаправить на экологически устойчивые системы.

Комиссия заявила, что необходимо обязательное международное соглашение для решения и улучшения продовольственных систем, аналогичное тому, которое было достигнуто в отношении глобального потепления в 2015 году и борьбы против табака.

Создание такой структуры ограничило бы влияние пищевой промышленности на политику и мобилизовало действия для здоровых, справедливых и устойчивых систем.

Три года назад около 200 стран собрались в Париже, чтобы договориться о заключении пакта, аспекты которого юридически обязательны для сокращения выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

с Reuters

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