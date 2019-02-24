Хозяин Балтики – «Циркон»

Воевать с «Северным потоком» вряд ли кто захочет

14 февраля 2019

Польские военные эксперты утверждают, что новые противокорабельные комплексы Военно-морских сил Польши положат конец «господству» России в Балтийском море. Действительно ли новые ракетные комплексы способны нарушить баланс сил в Балтийском регионе, особенно в условиях, когда на Балтике реализуются стратегические инфраструктурные проекты, в том числе «Северный поток - 2».

На вопросы портала Rubalt.ru отвечает военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

— Польский военный эксперт Максимилиан Дура в статье для портала Defence 24 заявил, что противокорабельные ракеты, стоящие на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, «похоронили надежды россиян» на удержание морских маршрутов на Балтике. Согласны ли Вы с данной оценкой?

— Абсолютно не согласен. Брать отдельно взятый вид вооружений и утверждать, что он является ключевым элементом, формирующим военно-техническую политику на просторах Балтики, безграмотно. Это не безлюдная территория. Здесь размещено огромное количество комплексов вооружений. Они как раз и отвечают за регулирование безопасности на данной акватории.

Это береговые комплексы, о которых говорил эксперт, это морская авиация, это флот и оперативно-тактические ракетные комплексы, если мы говорим о Калининградской области. Добавим к этому комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и выяснится, что комплекс береговой обороны не является решающим элементом в урегулировании судоходства и доминировании в морском или техническом театре военных действий.

Ответные меры, например, в акватории Балтийского моря, могут в несколько раз превысить те результаты, которые Польша, со слов этого специалиста, пытается достичь посредством комплекса противокорабельного назначения.

Данные комплексы с дальностью до 220 км не являются сверхзвуковыми. Сверхзвуковых противокорабельных ракет у стран НАТО и их союзников пока не существует. Те комплексы, которые есть у России, - это «Оникс» и «Яхонт», все они создавались по принципу сверхзвука. А комплекс «Циркон», который придет им на смену, вообще идет на гиперзвуковых скоростях.

Нужно понимать, что дозвуковые комплексы не списаны с программ вооружений и по-прежнему выполняют свою задачу. Здесь вопрос технологий: как данный тип боеприпаса выполняет свою задачу и как он поражает морские объекты, по какой траектории и какой программе. Способны ли средства ПВО на борту кораблей предотвратить поражение (поставить заградительный огонь или поразить эти ракеты) - это открытый вопрос.

Те комплексы ПВО, которые принимаются на вооружение ВМС России, способны это сделать - сбить дозвуковые противокорабельные ракеты на высотах ниже 10 м, совершающие сложные маневрирующие заходы на цель, с разных азимутов одновременно атакующие один корабль. У нас эта технология отработана.

Если Польше вздумается поиграть в морской бой - совершить акт агрессии против ядерной державы, - то закончится это плачевно.

- Стратегия развития вооруженных сил Польши до 2032 года предполагает существенно увеличить состав ВМС страны, в частности, принять на вооружение 3 подводные лодки, 4 фрегата, 6 тральщиков и 2 дивизиона береговых ракетных комплексов. Создает ли реальную угрозу военной безопасности России милитаризация Польши?

- Существенно ничего не меняется. Оборона России создается с учетом не того, что делается в Польше, а того, что делается во всем блоке НАТО.

Флот Альянса владеет определенным количеством кораблей, которые в совокупности имеют некое преимущество в количественном плане над Балтийским флотом. Но это превосходство компенсируется дополнением Балтийского флота другими средствами вооружения, которые превращают численное превосходство в количество пораженных целей.

Если, не дай бог, Польша задумает разместить у себя ракеты средней дальности с ядерными боеголовками и пустить что-то в сторону России, то ответ на это будет аналогичный - ядерный.

- В июле 2018 года эксперт из Атлантического совета Магнус Норденман назвал регион Балтийского моря «ключевой зоной трений» между Россией и Североатлантическим альянсом. Как будут развиваться события в Балтийском регионе в случае полноценного военного конфликта России со странами НАТО?

- Теми комплексами, которые у нас уже стоят на вооружении, акватория Балтийского моря простреливается вдоль и поперек.

Любой флот, который приблизится на расстояние удара к нашим границам, будет потоплен. Потоплен не только противокорабельными ракетными средствами, но и средствами авиации и подводными лодками, у которых тоже имеется ракетное вооружение.

Те, кто решит поиграть в ограниченную войну с Россией, должны будут понимать, что войну легче всего начать и сложнее всего закончить. Та война, которая, может быть, начнется с использования обычного оружия, может закончиться применением ядерного.

- Несет ли постепенная милитаризация Балтики угрозу крупным инфраструктурным проектам в Балтийском регионе, например, «Северному потоку - 2»?

- Милитаризация региона рассматривается как угроза коммуникациям. Европейские страны, которые участвуют в проекте, должны понимать, что это нанесет урон их экономике и их инвестициям, которые они вложили в «Северный поток - 2».

Европейцы уже вложились в «Северный поток - 1», который поставляет им газ, благодаря которому они не замерзают зимой, а их экономика продолжает работать.

Появление «СП-2» позволит Германии и Франции чувствовать себя более свободными и быть менее зависимыми от других поставок энергоносителей. Как известно, программа атомных электростанций в Европе сворачивается. Альтернативные источники энергии, которые долгое время подавались как замена ядерному топливу, себя не оправдали.

Европа должна отдавать себе отчет, что любые конфликты в связи с коммуникациями, которые обеспечивают жизнь и процветание их экономик, закончатся для них не очень хорошо. Наличие двух «Северных потоков» и других коммуникаций является одним из гарантов удерживания Европы от опрометчивых шагов.

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