Космос пахнет малиной и ромом

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Чем пахнет космос

Мясо, металл, малина, ром ...

Когда астронавты возвращаются с космических прогулок, их встречает особый запах. Очень странный запах: астронавты описали его, как «обжаренный стейк». А также: «горячий металл». А также: «сварочный дым».

«Космос», сказал астронавт Тони Антонелли, «определенно имеет запах, не похожий ни на что другое». Космос, как сказал Томас Джонс «отчетливо пахнет озоном».

Джонс уточнил, что космос немного пахнет порохом.

Добавьте ко всем этим неподтвержденным оценкам открытие, в огромном пылевом облаке в центре нашей галактики, этилформиата. И тот факт, что сложный эфир, помимо всего прочего, является химическим веществом, который дает малине ее неповторимый аромат. Добавьте к этому тот факт, что сам этилформиат пахнет ромом.

Но ... как именно пахнет космос? Оказывается, именно мы, а точнее наша атмосфера, придаем космосу особую изюминку. По словам одного исследователя, запахи, которые астронавты вдыхают, когда они перемещаются из космоса на станцию – результат "высокоэнергетических колебаний частиц, смешивающихся с воздухом".

В прошлом НАСА хотело воспроизвести этот запах в учебных целях. Это могло бы помочь астронавтам лучше адаптироваться к запахам внеатмосферной среды. В 2008 году агентство поговорило со специалистом Стивом Пирсом о том, возможно ли воссоздать космический запах, здесь, на Земле.

Пирс привлек внимание НАСА после того, как он воссоздал «Невозможные запахи» для художественной инсталляции, ароматы космической станции «Мир». (Это был, отметил он, подвиг, осложненный тем, что космонавты обычно берут с собой в космос водку, что влияет не только на запах их дыхания, но и на их потоотделение.) Результат усилий Пирса? «Представьте себе потные ноги и несвежий запах тела, смешайте этот запах с жидкостью для снятия лака и бензином ... тогда вам станет все понятно!»

Эти попытки, увы, не продвинулись вперед. Но если бы Пирс продолжил создавать заказанный НАСА eau de vacuum, ему помогли бы чудесные поэтические описания от самих астронавтов. Например, такой сладко пахнущий рассказ от удивительного астронавта Дона Петтита:

«Каждый раз, когда я открывал люк и встречал двух уставших рабочих, особый запах щекотал мои обонятельные чувства», - вспоминает Петтит. «Сначала я не мог ничего понять. Должно быть, он исходил из воздуховодов, которые давили на отсек. Потом я заметил, что им пахли костюм, шлем, перчатки и инструменты. Запах был сильнее на тканях, чем на металлических или пластиковых поверхностях».

Он пришел к выводу:

Трудно описать этот запах; Лучшее описание, которое я могу придумать, металлическое; довольно приятное сладкое металлическое ощущение. Это напомнило мне о колледже, где я много часов работал с горелкой для дуговой сварки, ремонтируя тяжелое оборудование. Это напомнило мне о приятных сладких запахах сварочного дыма. Это запах космоса.

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