Женщины живут дольше мужчин? Все меняется…

Gary John Norman/Getty

Женщины живут дольше мужчин, но больше страдают от плохого самочувствия

Жизнь женщины в среднем длиннее жизни мужчины, но что это за жизнь? Данные здравоохранения США за три десятилетия показали, что женщины часто проводят большую часть своих «лишних» лет с плохим здоровьем и инвалидностью.

Средняя продолжительность жизни женщин в США составляет 81 год, что на пять лет больше, чем у мужчин. Тем не менее, она выросла у двух полов: в 1995 году женщины и мужчины должны были дожить до 79 и 73 соответственно.

Но в цифрах видна тревожная тенденция. Состояние здоровья, в котором женщины проводят свою старость, по-видимому, перестало улучшаться с 2000 года. В настоящее время женщины составляют 57 процентов граждан США в возрасте старше 65 лет, но 68 процентов из них нуждается в ежедневной помощи.

В 1980-х и 1990-х годах совершенствование медицинской помощи смогло затормозить развитие болезней старости даже больше, чем саму смерть, эффективно сократив время, проведенное пожилыми людьми в плохом состоянии здоровья. Но Вики Фридман и ее коллеги из Мичиганского университета в Анн-Арборе обнаружили, что среднее состояние здоровья пожилых мужчин продолжало улучшаться после 2000 года, тогда как у пожилых женщин - нет.

Изучив результаты 30-летних обследований здоровья, команда обнаружила, что 85-летние мужчины теперь могут рассчитывать в среднем еще на четыре года активной, относительно здоровой жизни - по сравнению со средним показателем в два с половиной года в 1982 году.

Но у женщин не было никаких изменений. Как и в 1982 году, 85-летние женщины сегодня могут рассчитывать только на два с половиной года активной жизни. Это означает, что, хотя они, вероятно, будут жить дольше, чем мужчины того же возраста, но проведут меньше времени с хорошим здоровьем.

Качество, а не только количество

«Пожилые женщины больше не могут рассчитывать на более активные последние годы, чем пожилые мужчины, несмотря на их более продолжительную жизнь», - говорит Фридман.

Эта тенденция может быть частично обусловлена изменениями в образе жизни и медицине. Улучшенное лечение артериального давления и других факторов риска означает, что сердечные приступы и другие сердечнососудистые заболевания больше не убивают мужчин, как это было раньше.

Между тем, склонность женщин к курению начала догонять мужчин в 1960-х годах. Женщины также более склонны к таким болезням, как артрит, депрессия, хрупкие кости и слабоумие. Подобное, кажется, происходит в Европе и Японии.

Команда Фридмана призывает уделять больше внимания повышению качества, а не только количества наших последних лет, особенно учитывая число пожилых бэби-бумеров. Счета за их уход стремительно растут.

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