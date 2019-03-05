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опубликовано редакцией на Переводике 05.03.19 23:49
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Интересный способ, как достичь благополучия

благополучие.jpg

Лекарственные травы – ключ к благополучию?

Благополучие - это то, что большинство людей стремится увеличить в своей жизни. «Psychology Today» дает следующее определение: «… опыт здоровья, счастья и процветания. Оно включает в себя хорошее психическое здоровье, высокую удовлетворенность жизнью, чувство смысла или цели. В общем, благополучие - это просто хорошее самочувствие».

Чувство благополучия подкрепляется многими различными факторами: нашим эмоциональным, психическим и физическим здоровьем, нашим опытом работы, положением в обществе и факторами окружающей среды.

Тем не менее, в нашем быстро развивающемся обществе многие люди, кажется, не в состоянии наслаждаться благополучием. Так что же мы можем сделать?

Многие люди уже знают то, как можно улучшить свое самочувствие: восемь часов сна, полноценное питание, регулярные занятия спортом (не менее 30 минут в день) и, возможно, медитация.

Лекарственные травы занимают уникальную нишу. Они помогают нам, повышая энергию, способность справляться со стрессами, совершенствуя сон. Также они дают нам чувство счастья.

Если у вас есть проблемы с засыпанием или сном, или вы просыпаетесь, чувствуя себя не отдохнувшими, тогда вам действительно полезно будет принять некоторые меры. Вкусная чашка лекарственного чая перед сном, со специфическими травами с мягким успокаивающим действием, поможет вам хорошо уснуть.

На протяжении веков в западной медицине лекарственные растения были основным средством лечения и сегодня подтверждены наукой. Но они должны обладать лекарственными свойствами, чтобы дать желаемый фармакологический эффект. Вот почему чаи для сна в супермаркете с кулинарными травами обычно не дают желаемого эффекта.

Ищите травы типа пассифлора (Passiflora incarnata), которые обладают расслабляющими свойствами и могут помочь уменьшить беспокойство и раздражительность. Это помогает улучшить сон, не вызывая дневную сонливость или зависимость. Если вы чувствуете беспокойство в течение дня, то это одно из расслабляющих лекарственных растений, которое также можно использовать и в дневное время. Исследование 2001 года показало, что специфический препарат пассифлоры лечил тревогу так же эффективно, как бензодиазепин.

Еще одна трава для хорошего сна - валериана (Valeriana officinalis). Она также поддерживает здоровый эмоциональный баланс. Валериана предназначена для лечения проблем со сном.

Когда мы поддерживаем свое тело и разум определенными лекарственными растениями, мы не только просыпаемся, чувствуя себя отдохнувшими, но и лучше справляемся с ежедневными стрессорами, потому что у нас есть энергия и эмоциональный баланс, чтобы приспособиться.

Среди других методов для улучшения вашего самочувствия можно выделить практику для поддержки психического здоровья. Многие люди начинают осознавать преимущества управления своим разумом и мыслями с помощью практики осознанности, йоги или медитации.

Исследования, проведенные в 2015 и 2017 годах, показали, что нам нужно всего лишь 15 минут медитации в день, чтобы получить физические и эмоциональные преимущества, такие как оптимистичное мышление, терпение, улучшенная память и функции мозга.

Поэтому, когда вы в следующий раз почувствуете себя несчастными или неудовлетворенными жизнью или здоровьем, подумайте о лекарственных растениях и медитации.

• Если у вас есть проблемы со сном или настроением, проконсультируйтесь с вашим врачом.


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теги: Здоровье  
   
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