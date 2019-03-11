Идет определенная война нервов

Март 09, 2019

Когда будет преодолена некоторая напряженность в отношениях Ереван-Москва?

После нескольких заявлений, даже на официальном уровне, последовавших за политическими процессами весной прошлой года в Армении, стало ясно, что официальная Москва не столь доверяет властям Армении или считает власти Армении непредсказуемыми в возможных геополитических шагах. Сегодня, несмотря на звучащие из официального Еревана и Москвы заявления, что армяно-российские отношения протекают в нормальном русле, все еще нет уверенности в том, что это на самом деле так.

Российским партнерам, несомненно, нужно было время, чтобы, прежде всего, познакомиться с коллегами в Армении, а затем понять их. Справедливости ради следует отметить, что и российскую сторону тоже можно понять, поскольку они не привыкли к изменениям, если не сказать, что они вообще не принимают их. Несмотря на периодические и последовательные многочисленные жалящие укусы, звучащие из Москвы на разных уровнях, официальный Ереван и Москва, безусловно, будут продолжать поддерживать контакты. Другое дело, насколько удастся правительству Пашиняна, которое явно намеревается отличаться от предыдущего, добиться того, чтобы голос и влияние Армении были услышаны в ее отношениях с Москвой.

25 февраля Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в котором они, согласно официальному сообщению, обсудили различные вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений, а также было отмечено, что лидеры Армении и России коснулись других региональных вопросов.

В тот же день уполномоченный по защите интересов предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов сообщил, что с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время Всемирного экономического форума в Давосе достигнута предварительная договоренность о проведении армяно-российского бизнес-форума. По сообщению Арменпресс, Титов проинформировал об этом во время видеомоста Москва-Ереван-Минск-Кишинев-Таллинн.

«Во время этой встречи мы обменялись идеями, это была наша первая встреча, и нам было интересно, что думает новое руководство Армении об экономических вопросах. Мы также говорили о сотрудничестве между Арменией и Россией и обсудили вопрос организации армяно-российского бизнес-форума. Идея проведения такого форума интересна, но она пока предварительная, и сроки не установлены», – сказал Титов. Он подчеркнул, что у обеих стран хорошие отношения в экономической сфере. Титов выразил надежду, что форум состоится.

«Армяно-российские отношения носят особый характер. Армения считает и рассматривает Россию в качестве своего стратегического партнера»,– заявил спикер Национального собрания Арарат Мирзоян 27 февраля на пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Подчеркнув, что одним из ключевых компонентов армяно-российского сотрудничества является безопасность и стабильность во всем мире, и в частности в регионе Южного Кавказа, Мирзоян продолжил: «Мы выступаем против военного решения конфликтов и приветствуем усилия по установлению прочного мира и стабильности на нашей планете. В этой связи, в свете более широкого сотрудничества, одним из недавних примеров может быть отправка наших специалистов в Сирийскую Арабскую Республику. Армянская гуманитарная миссия, которая недавно была направлена в Сирию, служит исключительно целям установления мира и стабильности, помогая сирийскому народу восстановить жизнедеятельность в пострадавших от конфликта регионах».

Говоря о Карабахской проблеме и подтверждая, что Армения остается приверженной мирному урегулированию конфликта исключительно на основе основополагающих принципов международного права, в частности права наций на самоопределение, в рамках Минской группы ОБСЕ, которая является единственным и наделенным международным сообществом легитимным мандатом заниматься этим вопросом, Мирзоян отметил: «В этом контексте я хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим роль Российской Федерации как страны-сопредседателя Минской группы. Я должен с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень союзнических отношений между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, некоторые из наших российских коллег буквально приняли участие в антиармянской акции протеста в Баку, которая противоречит духу мира и стабильности в регионе».

Известно, что официальный Ереван в лице посла Армении в России Вардана Тоганяна выразил возмущение участием группы депутатов Госдумы России в антиармянской акции, которая прошла 26 февраля в Баку. Об этом посол заявил в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы». Отвечая на вопрос, как армянская сторона относится к тому, что группа российских парламентариев в Баку приняла участие в мероприятии, посвященном годовщине Ходжалинских событий, посол сказал: «Мы выражаем наше возмущение в связи с тем, что группа российских депутатов участвовала в антиармянском марше в Баку». Тоганян подчеркнул, что этот марш носил явный антиармянский характер, и Баку использовал его, чтобы подорвать доверие в регионе. Посол добавил, что мотивы российских парламентариев не ясны. «В чем заключалась их миссия, с какой целью они участвовали в мероприятии, которое было частью пропагандистской кампании отдельного государства?», – спросил Тоганян.

Напомним, что в марше также участвовала депутат Госдумы, член армяно-российской межпарламентской комиссии Ирина Роднина. А российское государственное телевидение «Вести 24» в своем репортаже от 26 февраля рассказало о марше, а также о Казанском документе по карабахскому урегулированию.

Страшный и кровопролитный карабахский конфликт привел к гибели и страданиям многих тысяч невинных людей, как армян, так и азербайджанцев. Россия всегда считала это большой трагедией и продолжает так считать, сказала на брифинге на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, каким образом депутаты из разных фракций Государственной думы приняли участие в антиармянской акции в Баку, и кто был инициатором – президентская администрация, Госдума или работающие в России иностранные фонды? По словам Захаровой, несмотря на то, что позиция России по карабахскому вопросу хорошо известна, она готова еще раз подтвердить ее. «Наша страна прилагает значительные, очень большие и решительные усилия по содействию сторонам в поиске мирного урегулирования этого конфликта, мы и впредь будем уделять этому первостепенное внимание в контексте нашей политики в данном регионе. Вы сказали, что там принимали участие российские депутаты, мне кажется, что будет справедливым относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им, задать вопрос тем, кто принимал непосредственное участие в мероприятии. МИД не являлся соучредителем и соорганизатором данного мероприятия».

Армяно-российские отношения должны на самом деле стать стратегическими, Армения может от этого только выиграть, а не пострадать. Власти Армении на самом высоком уровне заверяют, что остаются приверженными армяно-российским союзническим отношениям. Чего не хватает для того, чтобы превратить эти отношения в таковые – пока известно только властям Армении и России. Некоторые вопросы российским властям, вероятно, кажутся проблематичными. Но преимущество дипломатии именно в том, чтобы суметь сгладить все деликатные вопросы или, как принято говорить, запутанные вопросы.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

07.03.2019 г

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