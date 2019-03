архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 18:01 переводчик bachmatov1988; “Popular Mechanics”,

"U.S. General: Don’t Sell the F-35 to Turkey If It Buys Russian Missiles" США - 06 марта 2019 г. Американский генерал: если Турция покупает российские ракеты, то ей не нужно продавать самолеты F-35 Церемония приемки первых турецких самолетов F-35, июнь 2018

ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES Глава военного альянса НАТО обеспокоен тем, что приобретение Турцией ракетной системы S-400 может нанести ущерб истребителю пятого поколения, потенциально по всему миру. Высокопоставленный военный США в Европе предупредил США продавать в Турцию самолеты F-35 – если эта страна продолжить попытку купить продвинутую российскую ракетную систему земля-воздух. Даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО, существует обеспокоенность из-за того, что секретные данные о наиболее продвинутом американском истребителе могут попасть в Кремль. Генерал Кёртис Скапаротти, Главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО и глава Европейского командования США, выразил озабоченность в Комитете Сената по вооруженным силам. Скапаротти заявил, что у него два возражения. Первое – российская ракета S-400, которую Турция хочет купить, не предназначена для работы в рамках систем НАТО. В результате, S-400 может не уловить сигналы, которые обнаруживают дружественные НАТО воздушные суда. Например: самолеты НАТО обычно оснащены передатчиками распознавания «свой-чужой», которые при перехвате дружественными системами противовоздушной обороны, отправляют сигнал об опознании дружественного воздушного судна. Если воздушное судно не отправляет сигнал, возможно, это враждебное военное воздушное судно. Российская военная техника скорее всего несовместима с принятой в НАТО системой распознавания «свой-чужой», особенно с новым «Mode 5», при этом ожидается ее стандартизация в рамках альянса в 2020 году. Второе возражение, согласно сайту Military.com, заключается в том, что продажа представляет собой «проблему» для авиации НАТО, в частности для F-35. Америка обеспокоена тем, что данные о самолетах F-35 могут попасть в Россию, что может позволить Москве усовершенствовать функционирование своей системы противовоздушной обороны против самолетов F-35 и других реактивных самолетов НАТО. Скапаротти не успокаивается и заявляет: критиковать Турция – опасное дело, поскольку, как командующий силами НАТО, он командовал бы силами Турции в случае войны, и это ясно. Турция ужа давно покупает американскую военную технику и стала одним из первых партнеров по программе F-35. Эта страна помогла с финансированием разработки самолетов F-35 и разместила заказы на 100 из этих реактивных самолетов. Турция также хотела приобрести американскую ракетную систему Патриот, но осталась недовольна ценой и отсутствием передачи технологий. S-400 – наиболее продвинутая российская ракетная система земля-воздух, способная охватывать до 36 целей одновременно с дальностью до 248 миль. Кроме российской армии, S-400 были проданы в Китай, Турцию, Индию и Саудовскую Аравию. Если данные о самолетах F-35 попадут в Россию, это может повлиять на возможность применения самолетов F-35 в запретных воздушных пространствах по всему миру. статью прочитали: 1 человек Комментарии