Загадочная дырка: Россия хочет наблюдать за Международной космической станцией с помощью видеокамер

NASA

В прошлом году учетка на Международной космической станции способствовала возникновению слухов, речь шла даже о саботаже. Теперь Роскосмос хочет установить в космосе камеры наблюдения.

В прошлом году на Международной космической станции (МКС) внезапно понизилось давление. Причиной этого была дыра в пристыкованном российском космическом корабле «Союз» - никто не знал, как она там возникла. Неделями гадали о происхождении дыры, речь шла даже о саботаже.

Для улучшения наблюдения над МКС российское космическое агентство Роскосмос хочет в будущем установить камеры на российской части станции. Об этом заявил пресс-секретарь Роскосмоса по сообщениям российских СМИ. Скоро космонавтов будут готовить к монтажным работам. Однако еще не ясно, где конкретно будут установлены камеры.

Дыра была обнаружена в конце августа, затем ее смогли временно закрыть. Для этого дыру заделали наполненной клеем специальной тканью.

Возникли даже нерациональные слухи о том, как возникла дыра: якобы один из членов экипажа МКС ее намеренно просверлил, чтобы возвращение произошло позднее, чем запланировано (одна из версий). Согласно другой версии, на Земле у одного из техников при сверлении соскользнула дрель, и тогда дыра была тайно заделана.

В начале декабря два космонавта при выходе в открытый космос исследовали соответствующее место. Немецкий космонавт Александр Герст перед Рождеством привез на Землю пробы из отделяемого отсека. Эксперты надеются, что это должно прояснить причину.

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