навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.03.19   Редакция

Загадочная дырка: Россия хочет наблюдать за Международной космической станцией с помощью видеокамер

(0)
 
11.03.19  

Налоговики получили данные об активах россиян в 58 странах

(0)
 
10.03.19   Редакция

"Тесла" хочет продавать электромобили только через интернет

(0)
 
08.03.19   Редакция

Это конец переработки отходов?

(0)

последние за вчера, 10.03.19  
 
18:30   Редакция

"Тесла" хочет продавать электромобили только через интернет

(0)
 
13:00   Редакция

Никто не знает, откуда возьмется энергия для электромобилей

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 18:57
переводчик bachmatov1988;
   
 

Загадочная дырка: Россия хочет наблюдать за Международной космической станцией с помощью видеокамер

камера.jpg

NASA

В прошлом году учетка на Международной космической станции способствовала возникновению слухов, речь шла даже о саботаже. Теперь Роскосмос хочет установить в космосе камеры наблюдения.

В прошлом году на Международной космической станции (МКС) внезапно понизилось давление. Причиной этого была дыра в пристыкованном российском космическом корабле «Союз» - никто не знал, как она там возникла. Неделями гадали о происхождении дыры, речь шла даже о саботаже.

Для улучшения наблюдения над МКС российское космическое агентство Роскосмос хочет в будущем установить камеры на российской части станции. Об этом заявил пресс-секретарь Роскосмоса по сообщениям российских СМИ. Скоро космонавтов будут готовить к монтажным работам. Однако еще не ясно, где конкретно будут установлены камеры.

Дыра была обнаружена в конце августа, затем ее смогли временно закрыть. Для этого дыру заделали наполненной клеем специальной тканью.

Возникли даже нерациональные слухи о том, как возникла дыра: якобы один из членов экипажа МКС ее намеренно просверлил, чтобы возвращение произошло позднее, чем запланировано (одна из версий). Согласно другой версии, на Земле у одного из техников при сверлении соскользнула дрель, и тогда дыра была тайно заделана.

В начале декабря два космонавта при выходе в открытый космос исследовали соответствующее место. Немецкий космонавт Александр Герст перед Рождеством привез на Землю пробы из отделяемого отсека. Эксперты надеются, что это должно прояснить причину.  

статью прочитали: 30 человек

   
теги: Россия, космос  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  08.03.2019 15:46   Эксклюзив
Science alert -

Когда и Как умрет Солнце? Это будет невероятно!
солнце.jpgКак будет выглядеть наше Солнце после смерти? Ученые предсказали то, как будет выглядеть конец нашей Солнечной системы и когда это произойдет.

читали: 658

читать далее
 
  01.03.2019 23:50   Эксклюзив
New Scientist -

Астронавты Аполлона возможно нашли кусочек Земли на Луне
кусочек.jpgЭто один из старейших камней Земли, который мы когда-либо видели, здесь или в другом месте.

читали: 719 , обсуждали: 2

читать далее
 
  01.03.2019 20:28   Эксклюзив
The Atlantic -

России не понравилось решение NASA
суббота.jpgПартнеры Международной космической станции расходились во мнениях по поводу запуска США.

читали: 1066

читать далее
 
  26.02.2019 23:52   Эксклюзив
The Atlantic -

Космос пахнет малиной и ромом
запах.jpgМясо, металл, малина, ром ...

читали: 687

читать далее
 
  22.02.2019 23:54   Эксклюзив
The Conversation -

Какая погода на Уране и Нептуне? Новые снимки дают важные подсказки
уран.pngСеверное лето на Уране длится 21 год, когда северный полюс постоянно освещается солнечным светом, а южный полюс погружен в темноту.

читали: 729

читать далее
 
  22.02.2019 20:41   Эксклюзив
The Conversation -

Есть ли жизнь в других галактиках?
галактика.jpgДавайте отправимся в путешествие по Вселенной…

читали: 990

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 