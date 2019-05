архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.05.19 12:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Telegraph”,

"Trump has just taken the biggest economic gamble of his presidency" Великобритания - 26 апреля 2019 г. Трамп пошел на самый большой экономический риск его президентства Эмброуз Эванс-Причард Двойное удушение Дональдом Трампом Ирана и Венесуэлы очень быстро сокращает резервные возможности на мировых нефтяных рынках до минимального уровня. Если что-то пойдет не так в геополитическом котле мировых энергоресурсов в следующие шесть месяцев, то мы узнаем, действительно ли Саудовская Аравия способна нарастить добычу сырой нефти на дополнительные 2 миллиона баррелей в день.

Дональд Трамп запустил процесс потенциальной проблемы со снабжением нефтью. Фото получено от "Блумберг" То, что мы узнали из редкого беглого знакомства с бухгалтерскими книгами саудовской Aramco в этом месяце, это то, что легендарное месторождение "Гавар" сильно истощено. На нем добывается не более 3,8 миллионов баррелей в день. Это шок высшей степени. Компания всегда утверждала с непререкаемой уверенностью, что месторождение может без проблем производить 5 миллионов баррелей в день. Жан-Луи Ле Ме из Westbeck Capital говорит, что рынки физической нефти пылают. Они движутся к дефициту поставок в 1,3 миллиона баррелей в день к третьему кварталу, даже если ОПЕК компенсирует каждый баррель нефти, потерянный из-за санкций против Ирана. "Эти цифры должны обеспокоить каждого инвестора", - сказал он. Мировые резервные возможности сегодня, пожалуй, настолько же невысоки, как и во время больших нефтяных шоков прошлых пятидесяти лет. Мы находимся в затруднительном положении. Непосредственным непредсказуемым фактором являются возобновившиеся бои в Ливии, но быстро накапливаются и другие проблемы со снабжением. Драконовские новые правила перевозки топлива, чтобы уменьшить выбросы серы, означают повышение спроса на варианты дизеля. Bank of America говорит, что это добавит 1,1 миллиона баррелей в день краткосрочного спроса на сырую нефть в следующие месяцы. "Мы видим риск цены на "Брент" в 100 долларов к концу года", - заявил банк. Рынки опционов не рассчитаны на такие цены, так что шоу может оказаться впечатляющим.

Ливия снова находится на грани полномасштабной гражданской войны после судьбоносного марша на Триполи генерала Калифы Хафтара, непредсказуемого насериста из Бенгази. Национальная нефтяная компания предупреждает, что анархия противоборствующих ополчений может привести к почти полному сокращению экспорта сырой нефти. Мир может потерять еще 700000 баррелей в день. Цена на сорт нефти "Брент" достигла максимума за шесть месяцев - 74,50 долларов, что на 25 центов выше его среднего уровня зимой. Эта цена пока не достигла болевого порога для Европы или развивающихся рынков, но она к нему приближается. Цена на нефть, конечно, бывала и выше в прошлом - 148 долларов в 2008 году - но номинальная цена не является макроэкономической величиной, имеющей значение. Проблема начинается раньше, если цена на сырую нефть повышается из-за шока отрицательных поставок. И это то, что нам грозит сегодня. Дефицит на рынке растет, несмотря на резкое сокращение мирового промышленного производства.



Bank of America говорит, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель к концу года. Фото: "Блумберг" "Данные о торговле выглядят достаточно плохо", - сказал Дэвид Файф, главный экономист Argus Media. Воздушные перевозки сократились на 4,7 процента (14 процентов в Азии). Контейнерные перевозки уменьшились на 0,5 процента. Г-н Файф говорит, что промышленное производство в мире упало до темпа прироста в 2 процента, характерного для порога экономического спада. Рыночная интерпретация заключается в том, что сейчас происходит новый мини-цикл роста мировой экономики - обусловленный капитуляцией центральных банков, сходный с 2016 годом. Но моментальный трекер "прогноза вероятности" мирового ВВП от банка UBS показывает ухудшение в последние четыре недели в результате спада на развивающихся рынках. Бразилия и Южная Африка выдохлись, как и Япония. Nomura говорит, что каналом передачи скачка цен на нефть являются развивающиеся экономики. У них более высокое соотношение энергии к ВВП. Среди проигрывающих - Камбоджа, Турция, Филиппины, Украина, Индия, Пакистан, а также Китай, Румыния, Польша и Португалия в ЕС. У некоторых субсидии встроены в их налогово-бюджетную структуру. Ситуация с государственным бюджетом ухудшается при повышении цен на нефть. Как и счета текущих операций. Правительствам приходится давить на тормоз, чтобы поддержать свои кредитные рейтинги и валюты. Это эффект усиления. Коллективные жесткие экономические меры достаточно обширны, чтобы сбить Европу с курса. Это одна из причин, почему Германия застряла в кризисном состоянии. Индекс IFO ожиданий деловых кругов снизился до самого низкого показателя за три года в 95,2 пункта в апреле. "Сообщения об оживлении экономики сильно преувеличены", - сказал Ярослав Шелепко из Barclays. Другой причиной является то, что история возвращения Китая непомерно раздута. Знаковые поставки Кореи в Китай снизились пока что на 12 процентов (в годовом исчислении) в апреле. Эйфория инвесторов в последние недели похожа на массовые иллюзии в конце цикла. Экономика Китая, возможно, стабилизируется - при (реальном) темпе роста примерно в 4,5 процентов - но на этот раз будет V-образный подъем на основе кредитов. Работает сочетание налогово-бюджетного/кредитного стимулирования, но его воздействие меньше половины от макро-импульса 2016 года. Народный банк Китая упрямо отказывается надувать еще один пузырь. И то, что мы имеем, это зарождающееся взвинчивание цен на нефть в условиях ослабевающего роста мировой экономики.

Цены на бензин в США приближаются к болезненному уровню в 3 доллара за галлон (3,79 л). Поэтому удивительно, что г-н Трамп решил предпринять усилия, чтобы отменить "освобождения" от санкций на экспорт иранской нефти. Хелима Крофт из RBC сказала, что это может лишить мир поставок 800000 баррелей в день в считанные месяцы. Она назвала то, то сделал Трамп, "настоящим смертельным номером", при том, что он также усиливает санкции против венесуэльского режима Мадуро. Госсекретарь Майк Помпео хотел, чтобы были последовательные действия: сначала сломить Каракас, затем Тегеран.



Госсекретарь США Майк Помпео хотел последовательно оказывать давление сначала на Венесуэлу, затем на Иран. Но был заблокирован президентом. Фото: "Блумберг" И то и другое может теперь пойти совсем не по плану. Мадуро упорно сопротивляется. Офицерский состав - укрепленный российскими войсками - не отвернулся от него, как ожидалось.

Г-ну Трампу грозит проблема доверия, как с сирийской "красной линией", если он позволит режиму выжить после призывов к его свержению. Он увяз в долгом противоборстве и с фактической блокадой США. Компания RBC сказала, что экспорт может упасть до нуля к концу года. Это происходит в момент, когда товарные запасы стран ОЭСР вернулись на уровень ниже их пятилетнего среднего показателя. Г-н Трамп, видимо, уверен, что ОПЕК быстро придет на выручку с дополнительными поставками. Но организация может и не сделать этого. Министр нефти Эмиратов Сухейль аль-Мазруи сказал, что ОПЕК сильно обжегся на бахвальстве г-на Трампа и отступлении от иранских санкций в ноябре. Они слишком рано наводнили рынок. Цены упали. "Мы не сделаем это снова", - сказал он. "Мы усвоили урок". На этот раз ОПЕК будет ждать, пока г-н Трамп не будет бесповоротно вовлечен и пока на рынке не образуется дефицит. Финансово безубыточной для саудовского режима является цена на нефть в 88 долларов США. Это является ориентиром. Но более глубокая проблема не исчезнет, когда ОПЕК, в конце концов, компенсирует недостающие иранские баррели. Чем больше сауды производят, тем больше они размывают мировой резерв безопасности. Г-н Ле Ме из Westbeck говорит, что мировые резервные возможности снизятся до 1,2 миллиона баррелей в день к третьему кварталу. Этого будет недостаточно, чтобы покрыть спрос, даже если все будет в порядке, в то время как многое может пойти не так, как надо. Г-н Трамп пошел на самый большой экономический риск своего президентства. Он привел в движение потенциальный нефтяной кризис. И чависты и аятоллы еще могут оказаться теми, кто будет смеяться последним. "Телеграф", Лондон