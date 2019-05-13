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Процесс закупки Турцией российских С-400 завершен

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

11.05.2019

Процесс закупки Турцией российских С-400 завершен

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отреагировал на утверждения редактора отдела политики немецкого издания «Бильд» Джулиана Репке об отказе Турции от приобретения российских ЗРК С-400.

«Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен», - написал Алтун в своем Twitter.

Ранее в пятницу Репке, ссылаясь на дипломатические источники, написал в Twitter, что Турция откажется от покупки у России систем С-400.

/Агентство Anadolu/



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теги: Турция  
   
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