Процесс закупки Турцией российских С-400 завершен

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун 11.05.2019

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отреагировал на утверждения редактора отдела политики немецкого издания «Бильд» Джулиана Репке об отказе Турции от приобретения российских ЗРК С-400.

«Дорогой Джулиан, ваши источники недостоверны. Узнайте информацию у меня: процесс закупки С-400 завершен», - написал Алтун в своем Twitter.

Ранее в пятницу Репке, ссылаясь на дипломатические источники, написал в Twitter, что Турция откажется от покупки у России систем С-400.

/Агентство Anadolu/

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