Путин только что сделал в противоракетной обороне то, о чем говорил Буш

Несмотря на почти два десятилетия критики планов противоракетной обороны эпохи Буша за угрозу нарушения чувствительного стратегического баланса между США и Россией, Путин теперь хочет, чтобы его страна была мировым лидером в области технологий гиперзвуковой противоракетной обороны. Он хочет сохранить в ней глобальное господство, в сущности, реализуя тот же принцип, против которого он ранее выступал годами.

На этой неделе Путин попытался обмануть мир. Он подумал, что никто не заметит лицемерия: он призывает Россию развернуть щит гиперзвуковой противоракетной обороны до того, как это сделают ее соперники. RT процитировало российского президента, который говорит о том, что «мы также прекрасно понимаем, что ведущие страны мира будут разрабатывать такое оружие рано или поздно, (поэтому) мы должны получить средства защиты от таких систем, прежде чем гиперзвуковое оружие будет введено в эксплуатацию [иностранными] военными ». Другими словами, Россия хочет сохранить свое глобальное доминирование в области гиперзвуковых ракет, став первым государством, развернувшим как наступательные, так и оборонительные системы, связанные с этой технологией.

Не следует забывать, что планы противоракетной обороны эпохи Буша подвергались резкой критике со стороны почти всех представителей российского государства на протяжении почти двух последних десятилетий, с тех пор как они были объявлены. Причем не кто иной, как президент Путин, регулярно выступал против них. Его правительство совершенно верно указало на то, что США стремились подорвать российский потенциал ядерного удара, чтобы в конечном итоге поставить страну в положение ядерного шантажа. По этой причине Москва приняла решение срочно поставить приоритет исследований и разработки гиперзвуковых ракетных технологий на первое место. Теперь, когда страна является мировым лидером в этой области, она не хочет рисковать потерей своей позиции.

Другими словами, Нео-Реалистическая теория международных отношений лучше всего может объяснить то, что здесь происходит. Россия и ее соперники, похоже, оказались в ловушке так называемой «дилеммы безопасности», в рамках которой внешне оборонительные действия одного государства (например, развитие в России гиперзвуковых ракет) интерпретируются другими как наступательные. Интересно, что это очень похоже на то, что произошло во времена администрации Буша, когда США первоначально стремились развернуть обычные технологии противоракетной обороны по всему миру, чтобы сохранить свое доминирующее положение в этой сфере, что, в свою очередь, спровоцировало Россию на быстрое развитие гиперзвуковых ракет.

Следовательно, с точки зрения Нео-Реалистической теории между США и Россией в этом отношении нет различий, если не включать Конструктивистскую теорию (изменения) восприятия. Независимо от того, объективно ли это или только субъективно, существует распространенное мнение о том, что США хотели развернуть свой обычный противоракетный щит по агрессивным причинам, связанным с сохранением своего однополярного господства по всему миру. Россия же делает это, чтобы сохранить стратегический баланс, который она восстановила с помощью этой технологии. В любом случае, Путин только что сделал в противоракетной обороне то, о чем говорил Буш, поэтому России следует запустить информационную кампанию параллельно с разработкой своей гиперзвуковой противоракетной обороны, чтобы объяснить миру, чем отличаются ее намерения от намерений США.

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