Важнейшие торговые партнеры ЕС

С одной стороны, это вопрос цен, с другой стороны, вопрос о благосостоянии и платежеспособности. Тот факт, что Европейский Союз в 2018 году получал большую часть импортных товаров из Китая, однако, даже продавая их в США, действительно никого не удивляет. Вот иные важные торговые партнеры ЕС.

Соединенные Штаты и Китай – два важнейших внешнеторговых партнера ЕС (график).

Объем экспорта 28 европейских стран-членов ЕС в США и объем импорта из них в 2018 году составили в целом около 674 миллиардов евро.





Источник: Евростат

Важнейшие партнеры ЕС по товарообороту

В 2018 году в миллиардах евро

Слева:

Импорт ЕС из:

Китая – 394,7

США – 267,3

России – 168,3

Швейцарии – 109.0

Норвегии – 83,8

Справа:

Экспорт ЕС в

США – 406,4

Китай – 209.9

Швейцарию – 156,5

Россию – 85,3

Турцию – 77,3

Это соответствует около 17% объема внешней торговли ЕС. Китай с объемом внешней торговли почти 605 миллиардов евро достигает почти 15%. Третий по важности торговый партнер ЕС – Швейцария, на которую приходится почти 7% товарооборота.

Что особо востребовано за границей?

К числу наиболее продаваемых ЕС товаров относятся машины и транспортные средства, что составляет почти 41% экспорта ЕС. Как ни странно, но ЕС часто экспортирует корма для собак и кошек, оборот которых в 2018 году составил 1,3 миллиарда евро – большая часть из них ушли в Россию, Японию и в Швейцарию.

статью прочитали: 9 человек