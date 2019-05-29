Важнейшие торговые партнеры ЕС
С одной стороны, это вопрос цен, с другой стороны, вопрос о благосостоянии и платежеспособности. Тот факт, что Европейский Союз в 2018 году получал большую часть импортных товаров из Китая, однако, даже продавая их в США, действительно никого не удивляет. Вот иные важные торговые партнеры ЕС.
Соединенные Штаты и Китай – два важнейших внешнеторговых партнера ЕС (график).
Объем экспорта 28 европейских стран-членов ЕС в США и объем импорта из них в 2018 году составили в целом около 674 миллиардов евро.
Источник: Евростат
Важнейшие партнеры ЕС по товарообороту
В 2018 году в миллиардах евро
Слева:
Импорт ЕС из:
Китая – 394,7
США – 267,3
России – 168,3
Швейцарии – 109.0
Норвегии – 83,8
Справа:
Экспорт ЕС в
США – 406,4
Китай – 209.9
Швейцарию – 156,5
Россию – 85,3
Турцию – 77,3
Это соответствует около 17% объема внешней торговли ЕС. Китай с объемом внешней торговли почти 605 миллиардов евро достигает почти 15%. Третий по важности торговый партнер ЕС – Швейцария, на которую приходится почти 7% товарооборота.
Что особо востребовано за границей?
К числу наиболее продаваемых ЕС товаров относятся машины и транспортные средства, что составляет почти 41% экспорта ЕС. Как ни странно, но ЕС часто экспортирует корма для собак и кошек, оборот которых в 2018 году составил 1,3 миллиарда евро – большая часть из них ушли в Россию, Японию и в Швейцарию.
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