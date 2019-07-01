Кипр не станет отказывать России и другим государствам в стоянке кораблей

Никосия, 29 июня /Синьхуа/ -- Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил сегодня, что Кипр продолжит предоставлять причалы для кораблей, принадлежащих России и другим государствам, и это решение не может быть изменено, несмотря на принятые в США поправки к законодательству.

Саввас Ангелидис, выступая сегодня на кипрском государственном телевидении, заявил, что никакие иные страны не могут принудить Кипр прекратить предоставление причальной инфраструктуры кораблям из России или других государств. Кипр продолжит прилагать все усилия для дальнейшего улучшения отношений с США, однако Кипр, будучи опорой безопасности в регионе, вправе требовать уважения к этой своей роли.

Как сообщается, сенат Конгресса США ранее на этой неделе принял пакет поправок к законодательству, определяющих запрет на причаливание российских кораблей в кипрских портах условием для отмены действовавшего на протяжении десятилетий эмбарго на транспортировку оружия, наложенного на Кипр.

Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил неудовольствие в связи с принятием этих поправок, назвав это "вызывающим горечь" решением.

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