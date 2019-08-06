«Дорогая, а какое вам конкретно дело до российской Конституции?»

МИД недоволен реакцией иностранных СМИ и посольств на московские акции протеста и заявил о вмешательстве Запада во внутреннюю политику России. Об этом в воскресенье вечером на канале «Россия 1» объявила представитель ведомства Мария Захарова.

Детали. Посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая которая предстояла в Москве 3 августа, заявила Захарова. 2 августа посольство США призвало американских граждан отказаться от прогулок по Бульварному кольцу, где планировался митинг, для обеспечения их безопасности. В МИД сообщение посольства США расценили по-другому. «Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала Захарова.

Цитата. «Сразу после субботних хождений посольство США начало активно комментировать это событие, не унимается пресс-секретарь посольства. Она констатировала отход от демократических принципов и нарушение принципов Конституции РФ. Дорогая, а какое вам конкретно дело до российской Конституции и общества?» — заявила Захарова.

Кроме США, Захарова раскритиковала реакцию Франции («тот самый Париж, который опробовал на гражданах Франции все карательные инструментарии для подавления протестов и митингов») и Германии (Deutsche Welle, по ее словам, публиковала на русском языке призыв к москвичам выходить на акцию протеста).

Реакция Запада. Про разгон акции 3 августа написали ведущие западные издания (до этого в западной прессе активно освещался митинг 27 июля).

Американская The Wall Street Journal опубликовала статью «Российские протесты усиливают давление на Путина», где пишет, что «протесты являются явным признаком растущего социального раздражения» и из-за московских акций «Кремль нервничает».

Немецкая Bild опубликовала материал (на фотографии к ней — жесткое задержание Любови Соболь), где написала, что полиция «жестоко избила» митингующих, а также о том, что эксперты видят сходство последствий акции с «болотным делом» 2012 года. Издание также привело позицию Евросоюза. Представитель Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что «применение силы против мирных демонстрантов было непропорциональным».

Британская The Guardian опубликовала статью «»Мы должны бороться за свои права»: готова ли Россия бросить вызов Путину?», где сказала о том, что сейчас в Москве проходят крупнейшие за последние годы протесты.

Французская Liberation написала, что «в этот раз власти, похоже, полны решимости полностью подавить протестное движение», и связала увеличение числа и жестокости арестов с параллельным расследованием по отмыванию денег в ФБК.

Что дальше? Захарова пообещала странам Запада «зеркальные меры». О чем идет речь, пока непонятно.

Ранее о спланированности и хорошей организации акции 27 июля говорил мэр Сергей Собянин, не называя «заказчиков». «Как я оцениваю? Как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», — заявил он на прошлой неделе.

В администрации президента также считают акции протеста в Москве хорошо подготовленными и организованными, но не склонны видеть организаторов в незарегистрированных кандидатах в Мосгордуму, пишет сегодня «Коммерсант».

Лада Шамардина

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