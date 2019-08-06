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дата публикации 06.08.19 00:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Дорогая, а какое вам конкретно дело до российской Конституции?»

МИД недоволен реакцией иностранных СМИ и посольств на московские акции протеста и заявил о вмешательстве Запада во внутреннюю политику России. Об этом в воскресенье вечером на канале «Россия 1»  объявила представитель ведомства Мария Захарова.

Детали. Посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая которая предстояла в Москве 3 августа, заявила Захарова. 2 августа посольство США призвало американских граждан отказаться от прогулок по Бульварному кольцу, где планировался митинг, для обеспечения их безопасности. В МИД сообщение посольства США расценили по-другому. «Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала Захарова. 

Цитата. «Сразу после субботних хождений посольство США начало активно комментировать это событие, не унимается пресс-секретарь посольства. Она констатировала отход от демократических принципов и нарушение принципов Конституции РФ. Дорогая, а какое вам конкретно дело до российской Конституции и общества?» — заявила Захарова. 

Кроме США, Захарова раскритиковала реакцию Франции («тот самый Париж, который опробовал на гражданах Франции все карательные инструментарии для подавления протестов и митингов») и Германии (Deutsche Welle, по ее словам, публиковала на русском языке призыв к москвичам выходить на акцию протеста).

Реакция Запада. Про разгон акции 3 августа написали ведущие западные издания (до этого в западной прессе активно освещался митинг 27 июля). 

  • Американская The Wall Street Journal опубликовала статью «Российские протесты усиливают давление на Путина», где пишет, что «протесты являются явным признаком растущего социального раздражения» и из-за московских акций «Кремль нервничает». 

  • Немецкая Bild опубликовала материал (на фотографии к ней — жесткое задержание Любови Соболь), где написала, что полиция «жестоко избила» митингующих, а также о том, что эксперты видят сходство последствий акции с «болотным делом» 2012 года. Издание также привело позицию Евросоюза. Представитель Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что «применение силы против мирных демонстрантов было непропорциональным».

  • Британская The Guardian опубликовала статью «»Мы должны бороться за свои права»: готова ли Россия бросить вызов Путину?», где сказала о том, что сейчас в Москве проходят крупнейшие за последние годы протесты.

  • Французская Liberation написала, что «в этот раз власти, похоже, полны решимости полностью подавить протестное движение», и связала увеличение числа и жестокости арестов с параллельным расследованием по отмыванию денег в ФБК.

Что дальше? Захарова пообещала странам Запада «зеркальные меры». О чем идет речь, пока непонятно.

  • Ранее о спланированности и хорошей организации акции 27 июля говорил мэр Сергей Собянин, не называя «заказчиков». «Как я оцениваю? Как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», — заявил он на прошлой неделе.

  • В администрации президента также считают акции протеста в Москве хорошо подготовленными и организованными, но не склонны видеть организаторов в незарегистрированных кандидатах в Мосгордуму, пишет сегодня «Коммерсант».

Лада Шамардина



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теги: Абхазия  
   
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