опубликовано редакцией на Переводике 12.08.19 04:11

"Russian nuclear power plant afloat in Arctic causes anxiety across Bering Strait" США - 08 августа 2019 г. Российская плавучая атомная электростанция в Арктике вызывает беспокойство на берегах Берингова пролива By Liz Ruskin, Alaska Public Media -August 8, 2019

Красная линия показывает маршрут плавучей атомной теплоэлектростанции “Академик Ломоносов”, который пройдет по всему Северному морскому пути. Ожидается, что ПАТЭС начнет производство электроэнергии для Чукотки в декабре. Map by Shiri Segal/Alaska Public Media. Россия создала первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию. Ожидается, что несамоходное судно с ядерными реакторами на борту начнет проходить через Арктику в этом месяце, направляясь на Чукотский полуостров. На другом берегу Берингова пролива, аляскинцы обеспокоены радиацией, хотя один из экспертов по арктической безопасности видит место для оптимизма. Россия не держала этот проект в секрете. Журналисты писали о громе фанфар на выходе судна из Санкт-Петербурга и при его остановке в Мурманске, где оно загрузило ядерное топливо и получило новую расцветку. Теперь оно несет белый, красный и синий цвета - цвета флага России. Журналистам разрешили совершить прогулку по помещениям судна, которые включают в себя сауну, бассейн и спортзал. «Некоторые технические объекты, такие как машинное отделение, полностью автоматизированы. Оно было протестировано и работает отлично », - сказал начальник строительного сектора Андрей Талус телеканалу Russia24. 472-футовое судно называется “Академик Ломоносов”. Экологические группы, такие как Гринпис, называют его «Чернобыль на льду». Каждый из его двух ядерных реакторов способен обеспечить энергией город размером примерно с Фэрбенкс. Государственная атомная энергетическая компания «Росатом» заявляет, что планируется пришвартовать судно в городе Певек на северо-востоке Сибири и обеспечить теплом и электроэнергией горнодобывающий регион. На церемонии спуска на воду главный инженер Виктор Елагин сообщил журналистам Russia24, что в конструкции сочетаются элементы конструкций транспортных энергоблоков, используемых в атомных ледоколах, и стационарных атомных электростанций. Он сказал, что на ПАТЭС действует современная система безопасности. Для маневрирования “Академику Ломоносову” требуется целый флот буксиров. Фото Росатома. Но многие помнят, как Япония уверяла, что ее АЭС Фукусима совершенно безопасна. Затем в 2011 году удар цунами, вызвал расплавление ядерного топлива и радиоактивные выбросы. Этой весной жители побережья Берингова моря узнали,что во взятых им пробах морской воды была обнаружена радиация. "Низкий уровень, это не опасно. Но прослеживается до Фукусимы », - сказал Остин Ахмасук, адвокат специализирующийся по морскому праву из Кааверка - некоммерческой организации аборигенов , обслуживающей район Берингова пролива. Он сказал, что ядерное судно ощущается как еще один потенциальный источник опасности для отслеживания в регионе, который и без этого нагревается с угрожающей скоростью. Он особенно беспокоится о кумулятивных эффектах. «Радиационные эффекты. Воздействие на окружающую среду в эпоху увеличения судоходства, сокращения ледяного покрова - всё это нас беспокоит уже довольно долгое время», - сказал Ахмасук. Генеральный директор корпорации «Берингов проливы» Гейл Шуберт сказала, что судно вызывает у нее большое беспокойство. «Это действительно касается меня лично», - сказала она на арктической конференции в Вашингтоне в прошлом месяце. «Я ценю то, что они хотят обеспечить электричеством некоторые из своих прибрежных деревень в Чукотском регионе. Но я думаю, что многие в моем регионе не в восторге от того, что плавучая атомная электростанция будет введена в сам регион». Российские ядерные достижения не внушают особого доверия, сказала Ребекка Пинкус, эксперт по безопасности в Арктике в Военно-морском колледже в Род-Айленде. Да, в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, но быстрый поиск в Google выявил также и другие тревожные инциденты. Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" получила новую расцветку и загрузила ядерное топливо в Мурманске. Фото Росатома. «В 2017 году над большой частью Европы было обнаружено таинственное радиоактивное облако», - сказала Пинкус, читая с экрана своего компьютера. «Драматический радиационный всплеск. Опровержения в то время со стороны российских властей. Правильно? » С другой стороны,- сказала Пинкус - есть причина полагать, что русские сделают все возможное для [безопасности] ядерного судна, потому что на кону стоит их национальная гордость. Они стремятся быть лидером в развитии Арктики - говорит Пинкус. «Российские власти осваивают Арктику, потому что это очень важно для них. И они понимают, что это происходит “в аквариуме”», - сказала она. «Вы знаете, мир наблюдает за тем, что происходит в российской Арктике. И поэтому я думаю, что существует плотный контроль и оказывается большое давления, чтобы гарантировать, что все будет идти так, как надо ». "Академик Ломоносов" начнет производство электроэнергии на Чукотке в декабре.