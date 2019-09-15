Иностранные наемники, сражавшиеся вместе с силами Хафтара, убиты в результате авиаударов в южной части Триполи

September 09, 2019 - Written By: AbdulkaderAssad

Военно-воздушные силы ливийской армии под командованием правительства Президентского совета нанесли три авиаудара по войскам Халифы Хафтара в Касир-Бенгашире в южной части Триполи, уничтожив артиллерийскую установку и уничтожив несколько боевиков, которые, как считается, являются иностранцами.

Согласно тем же самым источникам, группа наемников из Восточной Европы - некоторые источники указали, что это были русские, которые недавно прибыли в Ливию, чтобы помочь силам Хафтара в освоении современного оружия, были атакованы в Касир Бенгашире. Многие из наемников были убиты.

В оперативном штабе в Триполи сообщили, что ливийские военно-воздушные силы правительства Президентского совета отслеживали движение сил Хафтара по линиям их поставок, чтобы в конечном итоге нанести по ним точный удар.

Средства массовой информации, выступающие против Хафтара, несколько дней назад заявили, что наемники из России и Украины прибыли на авиабазу Джуфра, которая контролируется силами Хафтара, добавив при этом, что они являются сотрудниками охранной фирмы, с которой ОАЭ заключила контракт на оказание поддержки силам Хафтара в их атаках на Триполи.

Между тем, командир фронта Айн-Зара Юсеф Аль-Амин сказал в понедельник, что в округе, после недавних наступлений ливийской армии против войск Хафтара, царило спокойствие.

Оно наступило после того, как силы Хафтара начали, под прикрытием с воздуха, атаку на район, пытаясь вернуть позиции, потерянные в субботних столкновениях, но бойцы Специальных сил сдерживания отбили атаку.

Тревожная тишина наступила и на других участках фронта на юге Триполи, - обе стороны продолжают подвозить подкрепление, что является зловещим признаком неизбежного наступления обеих сторон.

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