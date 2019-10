архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.10.19 15:32 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Daily Beast”,

"If Trump’s Rage Brings ‘Civil War,’ Where Will the Military Stand?" США - 06 октября 2019 г. Конституция или Трамп? На чьей стороне будет американская армия в Гражданской войне? Может наступить момент, когда военным придется выбирать между Конституцией и Дональдом Трампом. Без сомнения, большинство выберет Конституцию. Но некоторые воспримут это как сложный вызов. Patricia Ravalgi Updated 10.06.19 Фото Иллюстрация Лайн Люсьен / The Daily Beast Ранее на этой неделе главнокомандующий вооруженными силами США Дональд Трамп написал в Твиттере, что его импичмент «вызовет гражданскую войну», от которой страна может никогда не оправиться. Реагируя на комментарии, сделанные евангелистским пастором на канале Fox News, Трамп не просто сказал, что его отстранение приведет к разгромному поражению демократов на выборах или даже к массовым демонстрациям. Он сказал «гражданская война». Американцы возьмут оружие в руки чтобы воевать против других американцев во имя президента Трампа. Мем «Гражданская война 2» стал популярным в твиттере . Точно также как некоторое время назад - #CivilWarSignup. В современную эпоху реальные гражданские войны стали настоящим бедствием для стран третьего мира - конфликты, которые разделили нации и общества по политическим, этническим или религиозным признакам. Они очень часто сопровождаются военным положением и разрешаются военным вмешательством. Это то, что имеет в виду президент? На чьей стороне выступят американские военные в такой ситуации? Вид изнутри показывает, что вооруженные силы расколоты так же, как и остальная часть страны, и этот раскол - опасное состояние для военных США. Проведя 19 лет в Вашингтоне, занимаясь разведывательной работой в Конгрессе, в ФБР и Министерстве внутренней безопасности (уделяя особое внимание борьбе с терроризмом и контрразведкой), я получил возможность присоединиться к Red Team* (см. примечание) командующего Центрального командования (CENTCOM) США в Тампа, штат Флорида. Однако через несколько лет высшее руководство CENTCOM сообщило нам, что «альтернативный анализ» Red Team «запутал» командующего. (Правда была в том, что они действительно не хотели, чтобы какой-либо конкурирующий анализ противоречил тому, что “продавали” аналитики традиционной разведки.) Мне сказали, что теперь я буду планировщиком разведки. Планировщики разведки обеспечивают критически важную разведывательную поддержку военных операций. (CENTCOM несет ответственность за большую часть Ближнего Востока, включая войны в Ираке и Афганистане и борьбу с ИГИЛ.) Я оставался в ЦЕНТКОМе 12 лет. Наша республика опирается на важный конституционный принцип гражданского контроля над неполитизированными военными. Но постоянный барабанный бой правых теорий заговора и ненавистная политическая риторика проникли в головы значительной части рядовых американских военных. Не так давно большинство военнослужащих идентифицировали себя как республиканцы-рейганисты. Но точно так же, как этот бренд республиканизма был заменен трампизмом среди гражданских республиканцев, он также просочился и в вооруженные силы, и по этим стандартам даже Рональд Рейган будет рассматриваться как социалист. «Дональд Трамп - это все, что должны презирать американские военные: уклонист, блядун, слабый, ленивый, невежественный, ходячий анекдот на протяжении десятилетий и звезда реалити-шоу на телевидении» Недавние опросы показывают, что среди военных ветеранов рейтинги одобрения Трампа выше, чем среди гражданского населения. По моему опыту, поддержка Дональда Трампа среди значительной части вооруженных сил США совершенно культовая. Для этого нет никакого разумного обоснования. Дональд Трамп - это все, что должны презирать американские военные: уклонист, блядун, слабый, ленивый, невежественный, ходячий анекдот на протяжении десятилетий и звезда реалити-шоу на телевидении. Во время кампании 2016 года Трамп пытался размахивать своими несуществующими национальными спецслужбами, оскорбляя генералов Барака Обамы. «Я знаю об ИГИЛ больше, чем генералы. Генералы превратились в рухлядь. Они обветшали до такой степени, что это позорит нашу страну». Он намекнул, что как президент, он уволит их. «Вероятно, это будут разные генералы», - сказал каналу NBC будущий Верховный главнокомандующий на предвыборном форуме. Человек с десятилетним публичным опытом аморального и неэтичного поведения, который никогда не служил ни в армии ни в государственном аппарате своей страны, написал в Твиттере подростковые оскорбления в отношении отставных четырехзвездных генералов, таких как Колин Пауэлл, Джон Аллен, Стэнли Маккристал, Майкл Хейден и Мартин Демпси. Некоторые из этих украшенных множеством наград, закаленных в боях генералов были пожизненными республиканцами, которые посвятили свою жизнь служению своей стране. Тем не менее, они так сильно верили, что Трамп является угрозой национальной безопасности, что они предприняли экстраординарный шаг, нарушив военную традицию, чтобы публично критиковать его. В обычное время это нанесло бы сильный удар по любой [избирательной] кампании и причинило бы серьезный ущерб поддержке среди военных. Но атаки генералов и готовность Трампа к ответным залпам привели к тому что его популярность среди рядового состава только увеличилась. Эти генералы знали Хиллари Клинтон лично много лет. Они работали с Хиллари Клинтон как сенатором и государственным секретарем и восхищались ее серьезностью и интеллектом. Как только Трамп стал кандидатом от республиканцев, их паника привела к не совсем прозрачной попытке помочь Клинтон, критикуя дилетантский подход Трампа к национальной безопасности. Это имело серьезные последствия и только усилило поддержку Трампа среди войск. А потом был случай с Майклом Флинном. После долгой военной карьеры, злоба и обида привели Флинна привели к тому, что он связал свою судьбу с Дональдом Трампом. Это стало причиной его падения. Ушедший в отставку трехзвездный генерал Флинн был признан виновным во лжи ФБР и ожидает вынесения приговора. Его ведущая роль в скандировании лозунга «Запри ее» на Национальном конвенте республиканцев должно было вызвать отвращение у любого, кто когда-либо носил военную форму. Должно было, но не вызвало. Репутационная резня высокопоставленных американских генералов, связанных с Трампом, продолжилась, когда HR McMaster, Джон Келли и Джеймс Мэттис попытались внести согласованность в политику Трампа. В результате этого они подверглись унижениям и вынуждены были выслушивать его истерики, в конечном итоге все они покинули администрацию. Никогда еще многолетний военный опыт и опыт работы в области национальной безопасности так не разбазаривался и не оскорблялся американским президентом. «От Майкла Флинна, самого близкого к нему генерала в отставке, Трамп узнал, насколько глубоко презрение военных к демократам» Несмотря на все это, преданность Трампу большой части военных оставалась непоколебимой. Слышать, как военные, включая ветеранов Вьетнама, по попугайски повторяют трамповские нападки на Джона Маккейна, который провел пять мучительных лет военнопленным в ханойском Хилтоне, было шокирующим и тревожным. А когда Трамп призывал к проведению военных парадов, он ублажал рядовых граждан, а отнюдь не генералов. От Майкла Флинна, самого близкого к нему генерала в отставке, Трамп узнал, с каким глубоким презрением военные относились к демократам - и особенно к Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. Трамп узнал от Флинна, что в военном истеблишменте накопились обиды, недовольство и раздражение, которые можно использовать. В CENTCOMе, от очень умных и дельных офицеров, действующих и отставных, имевших действительно выдающийся (а не «плачевный») послужной список, можно было услышать повторение теорий заговора крайне правого толка, таких ​​как: «Хиллари убила много людей» и «Обама - черный кенийский мусульманин, «ФБР и ЦРУ коррумпированы», «СМИ - фейковые новости». Атаки Трампа и его издевательства над их бывшими боссами и даже семьями “Голд Стар” ** (см. примечание) похоже, не повлияли на их мнение о нем. После избрания Трампа они всецело согласились с его утверждениями о том, что «глубинное государство» и «фейковые средства массовой информации» составляют переворот против него. Некоторые называют себя «националистами», не имея даже базового понимания различия между «национализмом» и «патриотизмом». (Политическая пропасть также разделила людей и по расовому вопросу. Афро-американцы, служащие в армии, испытывали чувства глубокого восхищения и привязанности по отношению к первому черному Верховному главнокомандующему, которых не разделяли их белые коллеги. Один майор, ветеран войны в Ираке, озвучил чувства многих в армии, сказав мне: «Военные ненавидят Обаму».) «Именно упорство, с которым Трамп преследовал Хиллари Клинтон и Барака Обаму, сделало его героем» Уже в ​​тот момент, когда вы входили в двери ЦЕНТКОМа, особенно Объединенного разведывательного центра (JIC), в котором размещаются все аналитики Агентства военной разведки (DIA), вся обстановка и атмосфера выглядели политизированными. Телевизоры в холле, на стойках регистрации, в офисных помещениях и даже в кафе для сотрудников и посетителей - были настроены на FOX News. Это был оруэлловский, по его распространенности, канал. Люди за своими столами смотрели FOX News, читая Drudge и Breitbart. (К 2018 году все больше мест общего пользования стали показывать спортивные или погодные каналы, чтобы уйти от политики, которая стала вызывать некоторый дискомфорт.) Именно упорство, с которым Трамп преследовал Хиллари Клинтон и Барака Обаму, сделало его их героем. ФБР нельзя было больше доверять после того, как «продажная Хиллари» сорвалась с крючка, поэтому все, что ФБР и ЦРУ сообщали о вмешательстве России в выборы 2016 года, автоматически не вызывало доверия. Ничему этому не верили. Особенно тревожным было слышать это от аналитиков разведки, которые повторяли оскорбления Трампа в адрес бывших руководителей разведывательного сообщества, которые забили тревогу относительно контактов кампании Трампа с русскими. Очень высокопоставленный сотрудник разведки по связям с АНБ сказал, что у него есть доказательства того, что взлом электронной почты Хиллари Клинтон был «внутренней работой», а не WikiLeaks и русскими. Трудно было понять, почему эти эксперты по военной разведке были вынуждены так энергично клеветать на оценки остальной части разведывательного сообщества, особенно когда речь шла о Трампе, - а также на ту ярость, с которой они лично защищали его. В свое личное время многие смотрели интернет-троллей. "Ты видел это! У Хиллари болезнь Паркинсона!» Были ли наши аналитики военной разведки жертвой той же российской кампании влияния, которая затронула так много гражданского населения? Как и в сцене из «Маньчжурского кандидата» , если вы критиковали Трампа, они отвечали: «Хиллари» сделала это, или «Обама» сделал это. Это выглядело очень похоже как будто они были запрограммированы. «Ничто не стояло “поперек горла” аналитикам и плановикам CENTCOMа больше, чем иранская ядерная сделка» Бездумное повторение слов Трампа приняло новый тревожный оборот. В будничных разговорах аналитиков CENTCOMа стали слышны пренебрежительные высказывания о партнерах по западной коалиции - канадцах, британцах, французах, немцах - и о НАТО в целом как о «халявщиках». Офицеры, возвращавшиеся после визитов в страны Персидского залива, хвастались, насколько всеобщим было чувство облегчения в регионе, когда Обама исчез, Хиллари проиграла, и в городе появился «новый шериф». Государства Персидского залива не могли поверить в свою удачу, особенно саудиты. Больше никто не будет “доставать” их правами человека. Они получат необходимую военную помощь без всяких условий, и, если они правильно разыграют свои карты, они могут даже заставить Трампа напасть на Иран. Израильтяне были совершенно счастливы в связи с избранием Трампа. Даже во время возмущения СМИ в связи со смертью журналиста Джамаля Хашогги в руках Саудовской Аравии один аналитик утверждал: «Он даже не был американским гражданином», повторяя то, что он только что услышал от Трампа по FOX News, - как будто это должно было иметь значение при “разделке” журналиста. На оперативном уровне критика Обамы (не совсем беспочвенная) состояла в том, что он был миротворцем, его выход из Ирака создал ИГИЛ, как и его отказ (в последнюю минуту) “наказать” Башара Асада в Сирии. Но ничто не стояло “поперек горла” аналитикам и плановикам CENTCOMа больше, чем иранская ядерная сделка - Объединенный комплексный план действий (СВПД - Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA). Именно эта сделка, по их мнению, помешала США преподать Ирану давно назревший кровавый урок, которого он заслуживал. В то время как гражданский истеблишмент служб национальной безопасности полагал, что СВПД вернул Иран на порог потенциала по созданию ядерного оружия, которое приведет к региональной гонке ядерных вооружений, военные считали это непростительной капитуляцией перед главным сторонником милитаризации и терроризма в регионе. Большинство действующих и отставных офицеров в ЦЕНТКОМе служили в какой-то момент в Ираке, где, согласно Пентагону, поддерживаемое Ираном шиитское ополчение убило 600 американских солдат. Они этого не забыли и не простили. «Пропасть между гражданским миром и вооруженными силами начала расти после начала войн в Ираке и Афганистане - войн, которые затронули больше американских семей, чем когда-либо со времен Вьетнама» Во время холодной войны аналитики разведки всю свою карьеру планировали войну с Советским Союзом, которая, к счастью, так и не началась. Многие в CENTCOM провели всю свою службу, делая то же самое в отношении Ирана. Военные планировщики понимали, что когда разговор шел о войне с Ираном, то никаких хороших военных вариантов не было. Но, ядерное соглашение дало Ирану более 100 миллиардов долларов в твердой валюте. Этот неожиданный куш иранский режим будет использовать не для улучшения жизни своего народа, а для увеличения финансирования шиитских ополченцев и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые теперь действуют в непосредственной близости от американских солдат борющихся с ИГИЛ. (Время доказало, что этот аргумент в основном точен. Но также верно и то, что СВПД обеспечивал защиту американских войск от шиитской милиции и сил КСИР, сражающихся в непосредственной близости от американцев). Пропасть между гражданским миром и вооруженными силами начала расти после начала войн в Ираке и Афганистане - войн, которые затронули больше американских семей, чем когда-либо со времен Вьетнама. Вьетнам создал эту огромную культурную пропасть в США, а Ричард Никсон успешно использовал, заработав себе на ней одну из крупнейших побед на выборах в истории Америки. Но теперь, когда мы приближаемся к выборам 2020 года, может произойти что-то ещё более зловещее. Трампу удается делать то, что, в конечном итоге, не удалось сделать Никсону. До сих пор он избегал реальной ответственности перед Конгрессом. Он успешно размыл границы между ложью и правдой в умах американской публики. Он подорвал институты, которые защищали США со времен Второй мировой войны. Масштабы внутренней ненависти, которые испытывает большинство военных к демократам, «глубинному государству» и «фейковым средствам массовой информации», - это новое явление. Вера в то, что действительно происходит государственный переворот против президента Трампа, является оружием, которое Трамп имеет в своем арсенале, [и может использовать] в зависимости от того, как далеко он продвинется по пути авторитаризма. Но Трампу сначала нужно будет глубоко расколоть армию, и это то, на что нужно обратить внимание. Большинство военнослужащих являются честными, патриотичными американцами, которые никогда не примут участие в такой схеме, несмотря на всю свою поддержку Трампа. Но значительная часть - может.

Примечания переводчика, perevodika.ru * Red Team - "красная команда" (команда экспертов извне, симулирующая атаку/угрозу, чтобы проверить защиту или навыки основного состава) ** семьи “Голд Стар” - семьи военнослужащих погибших при исполнении служебных обязанностей





