В греческом порту Пилос экипаж патрульного корабля ЧФ «Василий Быков» принял участие в праздновании годовщины Наваринского сражения

21.10.19 Автор Редакция

19-20 октября 2019 г. в г. Пилос (п-ов Пелопоннес) состоялись праздничные мероприятия по случаю 192-й годовщины Наваринского сражения, в котором союзная эскадра России, Англии и Франции разгромила флот Османской империи и Египта.

По случаю торжеств в порт Пилоса совершил деловой заход патрульный корабль Черноморского флота России «Василий Быков». Посол России в Греции А.М.Маслов посетил корабль и встретился с экипажем. Российские военнослужащие возложили на о. Сфактирия в заливе Пилоса венок к памятнику русским морякам, павшим в Наваринском сражении. Оркестр Черноморского флота выступил с концертом на площади Трех адмиралов в г. Пилос. На борту патрульного корабля был дан прием для руководства города, местного военного командования, представителей общественности. Корабль был открыт для посещения.

Президент Греческой Республики П.Павлопулос, Послы России и Великобритании, а также Военный атташе Посольства Франции возложили венки к Монументу трем адмиралам, командовавшим объединенной эскадрой в Наваринском сражении – контр-адмиралу Л.П.Гейдену (Россия), вице-адмиралу Э.Кодрингтону (Англия), контр-адмиралу А. де Риньи (Франция).

В выступлении на церемонии А.М.Маслов отметил решающий вклад победы в Наваринском сражении в успех национально-освободительной борьбы Греции. Подчеркнул, что Россию и Грецию связывают особые отношения, духовная, культурная общность и славные общие страницы истории, а деловые заходы российских военных кораблей способствуют укреплению многовековых уз российско-греческой дружбы и сближению двух народов.

Справка: Сражение объединенных эскадр России, Англии и Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года. Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на подъем национально-освободительной борьбы греческого народа за свою независимость.

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